Sôi nổi giải Pickleball – The Pioneers Cup chào mừng 95 năm ngày thành lập Đoàn

TPO - Hướng tới kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn (26/3/1931 – 26/3/2026), sáng 21/3, tại Sân Pickleball Song Hà (TP Hà Nội), Đoàn cơ sở báo Tiền Phong tổ chức Giải Pickleball – The Pioneers Cup 2026 với những màn tranh tài sôi động, hấp dẫn…

Sôi nổi giải Pickleball – The Pioneers Cup chào mừng 95 năm ngày thành lập Đoàn.

Giải đấu được tổ chức ở hai nội dung: Đôi nam và Đôi nam nữ, với sự tham dự của các vận động viên đến từ: báo Tiền Phong, báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng; Nhà xuất bản Kim Đồng; Tạp chí Viettimes; Ngân hàng BIDV chi nhánh Quang Trung; Viện Huyết học và truyền máu Trung ương; phường Hai Bà Trưng… và một số diễn viên, ca sĩ, người mẫu: Diễn viên Anh Tuấn, ca sĩ Hùng Min, Stylist Khánh Việt, người mẫu Thuý Diễm, Rapper Thái Kenchou, người mẫu Bích Ngọc, diễn viên Trang Abby, diễn viên Hiếu Trịnh…

Nhà báo Trần Công Hùng - Ủy viên Ban Biên tập, Tổng Thư ký tòa soạn báo Tiền Phong dự và phát biểu động viên các vận động viên tham gia giải Pickleball – The Pioneers Cup. Ảnh: Duy Phạm

Sau những màn tranh tài sôi động, hấp dẫn, chất lượng chuyên môn cao, ở nội dung Đôi nam, cặp đôi vận động viên Tuấn – Nguyên (CLB Song Hà) giành giải Nhất. Giải Nhì thuộc về đôi vận động viên Trinh Thành (Báo Tiền Phong) và Đặng Thế Dũng (NXB Kim Đồng). Hai giải Ba thuộc về các cặp đôi vận động viên: Mạnh Lực – Đại Dương (Tạp chí Viettimes) và Trần Quang Hùng – Nguyễn Tuấn Tú (phường Hai Bà Trưng).

Các màn tranh tài sôi nổi tại giải đấu. Ảnh: Duy Phạm.



Ở nội dung Đôi nam nữ, cặp đôi vận động viên Huy Quang – Phan Trà Giang (báo Tiền Phong) xuất sắc đoạt giải Nhất. Giải Nhì thuộc về cặp đôi vận động viên diễn viên Trang Abby – diễn viên Hiếu Trịnh. Hai cặp đôi vận động viên: Rapper Thái Kenchou – người mẫu Bích Ngọc và Lê Văn Khôi – Nguyễn Huyền Trang (báo Thiếu niên Tiền Phong và Nhi đồng) đạt thành tích đồng hạng Ba.

Các màn tranh tài sôi nổi tại giải đấu. Ảnh: Duy Phạm.



Kết thúc giải đấu, đại diện ban tổ chức và nhà tài trợ - stylist Khánh Việt, đã trao cúp và các phần thưởng cho các vận động viên đoạt giải.