Thành Đoàn Hà Nội vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng, tuyên dương 95 cán bộ tiêu biểu

TPO - Tại chương trình "Khát vọng Thanh niên Thủ đô - Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh", Thành Đoàn Hà Nội vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; tuyên dương 95 cán bộ Đoàn Thủ đô tiêu biểu.

Tiết mục văn nghệ trong chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Ngày 22/3, Thành Đoàn Hà Nội tổ chức Chương trình "Khát vọng Thanh niên Thủ đô - Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026)".

Dự chương trình có anh Bùi Quang Huy – Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; bà Bùi Huyền Mai – Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội; cùng lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội.

Các đại biểu và đoàn viên thanh niên thực hiện nghi lễ chào cờ tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Đoàn viên thanh niên đồng diễn vũ điệu tuổi trẻ. Clip: NA

Rèn luyện, sáng tạo từ việc khó, việc mới

Anh Nguyễn Tiến Hưng - Bí thư Thành Đoàn Hà Nội ôn lại hành trình vẻ vang 95 năm rèn luyện và trưởng thành của tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; nhìn lại những đóng góp tiêu biểu, những dấu ấn nổi bật của tổ chức Đoàn Thanh niên Thành phố và tuổi trẻ Thủ đô.

Anh Nguyễn Tiến Hưng nhấn mạnh, 95 năm qua, mỗi trang sử của tổ chức Đoàn đều in đậm dấu chân và ý chí quật cường của thanh niên Thủ đô, những người luôn coi việc khó là cơ hội để rèn luyện, việc mới là không gian để sáng tạo. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố khẳng định niềm tin sắt son vào sự chỉ đạo, định hướng của T.Ư Đoàn, của Đảng bộ TP Hà Nội; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình với những dấu ấn đặc biệt, toàn diện trên các mặt công tác.

Anh Nguyễn Tiến Hưng phát biểu và thể hiện tinh thần quyết tâm tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

“Kỷ niệm 95 năm không chỉ là dịp để chúng ta tự hào về quá khứ, mà còn là cơ hội để thanh niên Thủ đô chúng ta cam kết cho hành trình của tương lai. Đất nước ta đang bước vào một thời kỳ mới - thời kỳ khẳng định vị thế, giá trị con người Việt Nam trên trường quốc tế", anh Hưng bày tỏ.

Chúng ta nguyện quyết tâm đoàn kết, đồng lòng dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức trẻ, hòa khát vọng thanh xuân của mình với khát vọng chung của toàn dân tộc, đưa Thủ đô và đất nước phát triển toàn diện, hùng cường trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, anh Nguyễn Tiến Hưng - Bí thư Thành Đoàn Hà Nội.

Đoàn viên thanh niên flashmob “Tự hào thanh niên trong kỷ nguyên mới”. Ảnh: Xuân Tùng

Tuyên dương 95 cán bộ Đoàn Thủ đô tiêu biểu

Trong khuôn khổ chương trình Thành Đoàn Hà Nội tổ chức Ký kết giao ước thi đua giữa các Cụm thi đua khối Thanh niên địa bàn dân cư, thanh niên trường học và thanh niên công nhân viên chức. 11 cụm thi đua đảm nhận ít nhất 1 công trình, phần việc thanh niên có ý nghĩa, tổ chức ít nhất 2 hoạt đọng phối hợp liên khối và 1 hoạt động giao lưu kết nối đoàn viên, thanh niên.

Thành Đoàn Hà Nội ra mắt cuốn sách “Bản đồ số 310 địa chỉ đỏ Hà Nội”; nền tảng số quản lý phong trào Thủ đô; bộ huy hiệu cùng Quy chế trao tặng huy hiệu “Chiến sĩ tình nguyện Thủ đô”.

Thừa ủy quyền, anh Bùi Quang Huy và bà Bùi Huyền Mai trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng tập thể, cá nhân xuất sắc của Thành Đoàn Hà Nội. Ảnh: Xuân Tùng

Dịp này, tập thể và cá nhân của Thành Đoàn Hà Nội vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trung ương Đoàn trao tặng Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" cho 78 cá nhân. Thành Đoàn Hà Nội tuyên dương 95 cán bộ Đoàn Thủ đô tiêu biểu.

Anh Bùi Quang Huy và bà Bùi Huyền Mai trao kỷ niệm chương "Vì thể trẻ" tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

95 cán bộ Đoàn tiêu biểu của Thủ đô được tuyên dương tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Lễ ký kết thi đua giữa 11 cụm. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Đào Đức Việt - Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội ký kết và ra mắt nền tảng số quản lý phong trào Thủ đô. Ảnh: Xuân Tùng