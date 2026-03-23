Tuổi trẻ Vĩnh Long, Hà Tĩnh làm sạch biển, trồng cây xanh

Hoài Nam - Cảnh Kỳ

TPO - Hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tuổi trẻ Hà Tĩnh những ngày qua đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, như dọn sạch biển, trồng cây xanh, góp phần bảo vệ môi trường.

Hưởng ứng Tháng Thanh niên, Đoàn Thanh niên xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) đã tổ chức ra quân dọn vệ sinh, thu gom rác tại khu vực bãi biển nhằm chuẩn bị cho mùa du lịch. Đông đảo đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia, góp phần làm sạch môi trường và nâng cao ý thức người dân trong bảo vệ biển. Ảnh: HN
Tại xã Thiên Cầm, Đoàn thanh niên đã thực hiện chiến dịch “Hãy làm sạch biển”, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và học sinh tham gia.
Các lực lượng đoàn viên, thanh niên đã tích cực tham gia thu gom rác thải, làm sạch bãi biển, các tuyến đường trung tâm và khu dân cư. Nhiều loại rác thải như túi nilon, chai nhựa, vật liệu khó phân hủy được thu gom, xử lý đúng quy định. Bên cạnh đó, các bạn trẻ còn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân và du khách nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng rác thải nhựa, góp phần xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp.
Nhiều loại rác thải như túi nilon, chai nhựa, vỏ lon, lưới hỏng… được phân loại, thu gom và xử lý đúng nơi quy định, góp phần cải thiện rõ rệt môi trường và mỹ quan địa phương.
Cũng trong dịp này, Chi đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã phối hợp với Đoàn xã Thạch Khê tổ chức trồng 500 cây bàng vuông và dừa dọc trục đường vào Khu du lịch Quỳnh Viên.
Hoạt động nhằm phủ xanh các tuyến đường, tạo cảnh quan, góp phần cải thiện môi trường, điều hòa không khí, giảm bụi và tiếng ồn. Đồng thời, việc trồng cây còn góp phần bảo vệ rừng, hạn chế xói mòn đất, duy trì hệ sinh thái, tạo bóng mát cho người dân và du khách, đồng thời lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, phát triển bền vững cho cộng đồng.
Các đoàn viên, thanh niên tham gia với tinh thần nhiệt huyết, hăng say, chia thành các nhóm vừa đào hố, vừa trồng cây, tưới nước và chăm sóc cây non nhằm phục hồi rừng phòng hộ ven biển bị thiệt hại sau thiên tai.
Theo Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh, những ngày qua, không khí thi đua kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026) diễn ra sôi nổi trên khắp địa bàn tỉnh. Các cơ sở Đoàn đã chủ động triển khai nhiều công trình, phần việc mang tính lâu dài, thiết thực như trồng mới cây xanh, xây dựng tiểu công viên, khu vui chơi cho trẻ em; lắp đặt các tuyến đường cờ, pano tuyên truyền. Những hoạt động này góp phần tạo nên diện mạo khang trang cho các địa phương, đồng thời phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong xây dựng cộng đồng bền vững.

Tuổi trẻ Vĩnh Long trồng hàng nghìn cây xanh, làm sạch môi trường

Ngày Chủ nhật xanh lần thứ I năm 2026 và hành trình Sắc xanh Vĩnh Long vừa được Tỉnh Đoàn Vĩnh Long tổ chức với nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn và chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Đồng loạt 100% Đoàn xã, phường và Đoàn trực thuộc tại tỉnh Vĩnh Long với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên vừa ra quân Ngày Chủ nhật xanh lần thứ I năm 2026.
Hoạt động điểm cấp tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Vĩnh Long﻿ tổ chức tại phường Trường Long Hòa, triển khai thực hiện dọn rác thải ven bờ biển với chiều dài 1km, thu gom, xử lý hơn 100kg rác thải sinh hoạt và rác thải nhựa.
100% cơ sở Đoàn trên toàn tỉnh đồng loạt ra quân thực hiện các công trình, phần việc gồm: Trồng mới, chăm sóc hơn 5.000 cây xanh; vệ sinh môi trường và chăm sóc đường hoa thanh niên, vớt lục bình khơi thông dòng chảy, với tổng chiều dài hơn 130 km.
Cùng với đó, thanh niên còn thực hiện nhiều mô hình vườn ươm, vườn cây sinh kế, vườn Đoàn, mô hình chống rác thải nhựa, mô hình phân loại rác tại nguồn. Xử lý các điểm đen ô nhiễm môi trường; thu gom xử lý rác thải. Thắp sáng 2km đường quê, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 3 cây cầu giao thông nông thôn… Tổng kinh phí thực hiện các công trình, phần việc hơn 600 triệu đồng.
Hoạt động nhằm thể hiện tinh thần trách nhiệm, xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ; nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời, hướng đến kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh﻿ (26/3/1931 - 26/3/2026).
Trước đó, ngày 21/3, thiết thực chào mừng 95 năm ngày thành lập Đoàn và chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội﻿ khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức hành trình xanh thực hiện công trình “Sắc xanh Vĩnh Long” tại Khu bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử đường Hồ Chí Minh trên biển (xã Thạnh Hải, tỉnh Vĩnh Long). Tham dự có anh Trần Thanh Bình - Phó Chủ tịch Hội đồng huấn luyện Trung ương Hội LHTN Việt Nam.
Ngay sau lễ phát động, đại biểu và đoàn viên, hội viên, sinh viên đã ra quân trồng 500 cây phi lao tại khu vực bãi biển ấp Thanh Hải. Đây là loại cây có khả năng chịu gió, chịu mặn tốt, góp phần tạo vành đai chắn gió, bảo vệ bờ biển và cải thiện cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.
