Tuổi trẻ Vĩnh Long, Hà Tĩnh làm sạch biển, trồng cây xanh

TPO - Hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tuổi trẻ Hà Tĩnh những ngày qua đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, như dọn sạch biển, trồng cây xanh, góp phần bảo vệ môi trường.
Các lực lượng đoàn viên, thanh niên đã tích cực tham gia thu gom rác thải, làm sạch bãi biển, các tuyến đường trung tâm và khu dân cư. Nhiều loại rác thải như túi nilon, chai nhựa, vật liệu khó phân hủy được thu gom, xử lý đúng quy định. Bên cạnh đó, các bạn trẻ còn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân và du khách nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng rác thải nhựa, góp phần xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp.
Các đoàn viên, thanh niên tham gia với tinh thần nhiệt huyết, hăng say, chia thành các nhóm vừa đào hố, vừa trồng cây, tưới nước và chăm sóc cây non nhằm phục hồi rừng phòng hộ ven biển bị thiệt hại sau thiên tai.
Theo Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh, những ngày qua, không khí thi đua kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026) diễn ra sôi nổi trên khắp địa bàn tỉnh. Các cơ sở Đoàn đã chủ động triển khai nhiều công trình, phần việc mang tính lâu dài, thiết thực như trồng mới cây xanh, xây dựng tiểu công viên, khu vui chơi cho trẻ em; lắp đặt các tuyến đường cờ, pano tuyên truyền. Những hoạt động này góp phần tạo nên diện mạo khang trang cho các địa phương, đồng thời phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong xây dựng cộng đồng bền vững.
