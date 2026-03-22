Nghệ An mở rộng hợp tác quốc tế, tạo đòn bẩy phát triển cho thanh niên yếu thế

Ngày 20/3 tại Hà Nội, lễ tổng kết năm đầu tiên (2025 – 2026) của dự án “Tăng cường khả năng chống chịu và hòa nhập cho thanh niên – Kỹ năng cho Tương lai” (S4F) đã diễn ra với sự tham gia của nhiều đối tác trong và ngoài nước. Sự kiện không chỉ nhìn lại chặng đường đã qua mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, trong đó Nghệ An được đánh giá là một trong những địa phương tham gia tích cực và chủ động.

Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu và hòa nhập cho thanh niên – Kỹ năng cho Tương lai” (S4F) do Hội đồng Anh triển khai trong giai đoạn 2025 – 2028, tập trung nâng cao năng lực thích ứng cho thanh niên trước những biến động của xã hội. Thông qua việc trang bị kỹ năng số, kỹ năng mềm và kiến thức nghề nghiệp, chương trình hướng tới mở rộng cơ hội việc làm, cải thiện thu nhập và thúc đẩy hòa nhập xã hội. Đối tượng hưởng lợi chính là nữ thanh niên yếu thế và thanh niên khuyết tật.

Toàn cảnh lễ tổng kết.﻿

Trong khuôn khổ chương trình, các phiên thảo luận đối tác đã tạo điều kiện để các bên chia sẻ kinh nghiệm, đánh giá kết quả bước đầu và cùng định hình chiến lược cho giai đoạn tiếp theo. Nhiều mô hình hiệu quả được đưa ra trao đổi, góp phần hoàn thiện cách tiếp cận và nâng cao hiệu quả triển khai tại các địa phương.

Một điểm nhấn của sự kiện là lễ ký kết hợp tác giữa Hội đồng Anh và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho giai đoạn 2026 – 2028, đồng thời ra mắt Câu lạc bộ Doanh nhân trẻ tạo tác động xã hội. Sáng kiến này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy các mô hình kinh doanh vì cộng đồng, mở rộng cơ hội khởi nghiệp và tăng cường năng lực kinh tế cho thanh niên, đặc biệt là những nhóm yếu thế.

Đại biểu Nghệ An tham dự chương trình.

Việc góp mặt với vai trò đối tác trực tiếp cho thấy nỗ lực của Nghệ An trong việc kết nối với các sáng kiến toàn cầu, tìm kiếm giải pháp phát triển bền vững cho thanh niên, nhất là nhóm có hoàn cảnh khó khăn. Đây được xem là bước chuyển quan trọng, giúp địa phương tiếp cận các mô hình hỗ trợ hiện đại và phù hợp hơn với bối cảnh thực tiễn.

Tổng kết dự án S4F năm thứ nhất 2025 - 2026.

Tại Nghệ An, dự án đang từng bước được cụ thể hóa thông qua các mô hình thí điểm ở khu vực miền núi và nông thôn. Với sự đồng hành của Hoàng Gia Phát Group, nhiều hoạt động hỗ trợ sinh kế đã được triển khai, tập trung vào các hộ gia đình khó khăn và người khuyết tật.

Ở các địa bàn như Yên Hòa, Tương Dương, Vạn An và Nam Đàn, mô hình hỗ trợ con giống gia cầm bước đầu mang lại hiệu quả rõ rệt. Người dân không chỉ được hỗ trợ ban đầu mà còn được hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, nâng cao năng lực sản xuất và từng bước tạo nguồn thu nhập ổn định. Cách làm này giúp tăng tính bền vững, hạn chế phụ thuộc và khuyến khích người dân chủ động vươn lên.

Trao giấy chứng nhận các sáng kiến tiêu biểu trong khuôn khổ dự án.

Bên cạnh đó, các hoạt động phát triển cộng đồng cũng được chú trọng. Tiêu biểu là chương trình “Viên đá Mường Lống” trong chuỗi “Phù Sa – Rẻo Cao – Hạt cải niềm tin”. Không chỉ gây quỹ xây dựng sân chơi cho trẻ em vùng cao, chương trình còn lồng ghép giáo dục kỹ năng sống và nâng cao nhận thức về an toàn giao thông, góp phần tạo môi trường phát triển toàn diện cho thế hệ trẻ.

Việc kết hợp hài hòa giữa hỗ trợ sinh kế và nâng cao nhận thức cộng đồng đang tạo nên mô hình phát triển bền vững tại Nghệ An. Không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt, các hoạt động còn hướng đến nâng cao năng lực thích ứng lâu dài cho thanh niên, giúp họ tự tin tham gia vào thị trường lao động và đời sống xã hội.

Đại diện các tổ chức và cộng đồng người khuyết tật chụp ảnh lưu niệm.

Thông qua việc tham gia dự án S4F, Nghệ An có thêm cơ hội tiếp cận nguồn lực quốc tế, học hỏi kinh nghiệm và áp dụng các phương pháp mới trong phát triển thanh niên. Đây là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục mở rộng các mô hình hiệu quả, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng và thúc đẩy sự hòa nhập xã hội.

Trong thời gian tới, Nghệ An đặt mục tiêu nhân rộng các mô hình thí điểm, đẩy mạnh đào tạo kỹ năng số, kỹ năng khởi nghiệp và tăng cường khả năng thích ứng cho thanh niên. Đồng thời, tỉnh cũng hướng tới việc xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện với sự tham gia của chính quyền, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên phát triển bền vững.