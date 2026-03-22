Tuổi trẻ Nghệ An phủ xanh bãi biển, làm sạch môi trường

TPO - Hàng loạt hoạt động như dọn rác biển, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, trồng cây xanh… đã được đoàn viên thanh niên Nghệ An triển khai đồng loạt, tạo nên ngày Chủ nhật xanh đầy ý nghĩa.
Hoạt động hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh và nằm trong chương trình Tháng Thanh niên 2026, thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), đồng thời hướng tới chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Ảnh: Ngọc Tú
Từng nhóm đoàn viên thanh niên cùng các cán bộ chiến sĩ dọn cành cây, rác thải trên bờ biển.
Những bao tải rác nhanh chóng được tập kết, trả lại vẻ sạch đẹp cho bãi biển. Không chỉ là hoạt động dọn vệ sinh đơn thuần, chương trình còn góp phần nâng cao ý thức của đoàn viên thanh niên, người dân, du khách trong việc bảo vệ môi trường biển, ứng phó với biến đổi khí hậu.
Những bì tải rác thải được tập kết rồi vận chuyển đi xử lý, đảm bảo vệ sinh môi trường.
Những “điểm đen” về ô nhiễm môi trường từng tồn tại dai dẳng đã được xử lý, góp phần bảo vệ nguồn đất, nguồn nước và sức khỏe người dân.