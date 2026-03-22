Tuổi trẻ Nghệ An phủ xanh bãi biển, làm sạch môi trường

Ngọc Tú

TPO - Hàng loạt hoạt động như dọn rác biển, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, trồng cây xanh… đã được đoàn viên thanh niên Nghệ An triển khai đồng loạt, tạo nên ngày Chủ nhật xanh đầy ý nghĩa.

Đoàn viên thanh niên xã Quỳnh Phú (Nghệ An) chia sẻ về hoạt động đầy ý nghĩa dọn sạch bãi biển, làm sạch môi trường.
tp-qplp.jpg
Ngày 22/3, trong không khí sôi nổi của Tháng Thanh niên﻿ năm 2026, tuổi trẻ Nghệ An đồng loạt ra quân hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh với nhiều hoạt động thiết thực, lan tỏa tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Từ bãi biển đến cánh đồng, từ những tuyến đường quê đến các khu dân cư, màu áo xanh tình nguyện đã góp phần làm nên những chuyển động tích cực vì môi trường﻿. Ảnh: Ngọc Tú
tp-qp15.jpg
tp-qp14.jpg
Hoạt động hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh và nằm trong chương trình Tháng Thanh niên 2026, thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), đồng thời hướng tới chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Ảnh: Ngọc Tú
tp-qplpp.jpg
Tại bãi biển Quỳnh Nghĩa (xã Quỳnh Phú, Nghệ An), hơn 300 đoàn viên, thanh niên của xã cùng 100 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 215 (Binh chủng Tăng thiết giáp) đã đồng loạt ra quân làm sạch môi trường biển.
tp-qp8.jpg
Dưới cái nắng nhẹ đầu mùa, từng nhóm đoàn viên tỏa ra dọc bờ biển, thu gom rác thải nhựa, túi nilon, vỏ chai, lưới hỏng, rác cây cối…
tp-qp13.jpg
tp-qpm.jpg
Từng nhóm đoàn viên thanh niên cùng các cán bộ chiến sĩ dọn cành cây, rác thải trên bờ biển.
tp-qpmr.jpg
tp-qpmll.jpg
Những bao tải rác nhanh chóng được tập kết, trả lại vẻ sạch đẹp cho bãi biển. Không chỉ là hoạt động dọn vệ sinh đơn thuần, chương trình còn góp phần nâng cao ý thức của đoàn viên thanh niên, người dân, du khách trong việc bảo vệ môi trường biển, ứng phó với biến đổi khí hậu.
tp-qp9.jpg
Chị Trần Thị Yến - Phó Chủ tịch UB MTTQ xã, Bí thư Đoàn xã Quỳnh Phú chia sẻ: “Sau các đợt bão, thủy triều, rác từ biển bị đánh dạt vào bờ rất nhiều. Trong một buổi, các đoàn viên thanh niên, cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 215 đã dọn được sạch đoạn bờ biển dài hơn 2km. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời góp phần giữ gìn cảnh quan môi trường biển xanh - sạch - đẹp”.
tp-qplo.jpg
Đoạn bờ biển dài hơn 2km đã được hơn 400 đoàn viên thanh niên, cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 215 dọn sạch đẹp.
tp-qpmw.jpg
“Chúng tôi thu gom được hơn 400 bì rác lớn. Sau khi thu gom, rác được tập kết tại bờ đê rồi liên hệ đến công ty môi trường đến vận chuyển đưa đi xử lý đảm bảo theo quy định”, Bí thư Đoàn xã Quỳnh Phú nói.
tp-qp2.jpg
tp-qp3.jpg
Những bì tải rác thải được tập kết rồi vận chuyển đi xử lý, đảm bảo vệ sinh môi trường.
hl4.jpg
Không chỉ ở vùng biển, tại xã Hạnh Lâm, đoàn viên thanh niên cũng đồng loạt ra quân thu gom rác thải, đặc biệt là bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên các cánh đồng.
hl2.jpg
hl1.jpg
Những “điểm đen” về ô nhiễm môi trường từng tồn tại dai dẳng đã được xử lý, góp phần bảo vệ nguồn đất, nguồn nước và sức khỏe người dân.
2875230533864389145.jpg
Song song với đó, tại xã Tri Lễ, một hoạt động đầy ý nghĩa khác cũng được triển khai - xây dựng công trình “Đường cây Thanh niên”. Gần 30 đoàn viên đã tham gia trồng 30 cây bằng lăng dọc các tuyến đường, tạo nên những hàng cây xanh mát, góp phần cải thiện cảnh quan và xây dựng nông thôn mới.
2831048153945452823.jpg
Mỗi hành động nhỏ như nhặt một mảnh rác, trồng thêm một cây xanh đều góp phần tạo nên thay đổi lớn, giúp môi trường sống ngày càng trong lành hơn.
tp-qp12.jpg
“Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” - khẩu hiệu quen thuộc ấy một lần nữa được tuổi trẻ Nghệ An khẳng định bằng hành động, bằng tinh thần xung kích, sáng tạo và đầy nhiệt huyết, góp phần dựng xây quê hương ngày càng xanh - sạch - đẹp, văn minh và phát triển bền vững.
#Nghệ An #đoàn viên thanh niên #phong trào "Ngày Chủ nhật xanh" #đoàn viên #thanh niên #môi trường #dọn vệ sinh #Tháng Thanh niên

