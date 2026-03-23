Tuổi trẻ Nghệ An hào hứng thi nâng cao năng lực tiếng Anh 2026

TPO - Thông qua cuộc thi giúp học sinh rèn luyện tư duy phản biện, phản xạ ngôn ngữ, kỹ năng làm việc nhóm. Đồng thời, sử dụng tiếng Anh như công cụ giao tiếp, trình bày và giải quyết vấn đề thực tiễn. Qua đó nâng cao sự tự tin, bản lĩnh và khả năng tư duy toàn diện trong bối cảnh hội nhập.

Chiều 19/3, Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức Lễ phát động và ký kết chương trình nâng cao năng lực tiếng Anh cho đoàn viên, thanh niên tỉnh Nghệ An. Đồng thời chính thức phát động Cuộc thi “Vũ đài trí tuệ - Nghe An’s High School Battle” năm 2026.

Toàn cảnh buổi lễ phát động.

Tại chương trình, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An Hồ Phúc Hải cho biết, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và chuyển đổi số mạnh mẽ, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ 19, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra chỉ tiêu 200.000 thanh thiếu nhi tham gia các chương trình bồi dưỡng, nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ và hội nhập quốc tế do tổ chức Đoàn, Hội, Đội tổ chức. Việc nâng cao năng lực ngoại ngữ không chỉ là yêu cầu cấp thiết mà còn là chìa khóa để khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên của thanh niên trong thời kỳ mới.

Xuất phát từ ý nghĩa trên, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An đã phát động Chương trình nâng cao năng lực tiếng Anh cho đoàn viên, thanh niên tỉnh Nghệ An. Trong đó, cuộc thi Vũ đài trí tuệ năm 2026 trong học sinh khối 10, 11 các trường THPT, Trung tâm GDNN - GDTX trên địa bàn tỉnh Nghệ An là hoạt động mở đầu của chương trình.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An Hồ Phúc Hải phát biểu tại lễ phát động.

Tại buổi lễ, Tỉnh Đoàn Nghệ An chủ trì, phối hợp cùng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An, Công ty Cổ phần Truyền thông Giang Sơn và nền tảng giáo dục Edutalk, cùng các thương hiệu đào tạo IELTS Mentor và Classup, chính thức phát động Cuộc thi “Vũ Đài Trí Tuệ - Nghe An’s High School Battle” năm 2026.

Cuộc thi được triển khai theo hình thức kết hợp giữa kiến thức học, hiểu biết về văn hoá - xã hội và kỹ năng mềm, giúp học sinh rèn luyện tư duy phản biện, phản xạ ngôn ngữ, kỹ năng làm việc nhóm. Đồng thời, sử dụng tiếng Anh như công cụ giao tiếp, trình bày và giải quyết vấn đề thực tiễn. Qua đó nâng cao sự tự tin, bản lĩnh và khả năng tư duy toàn diện trong bối cảnh hội nhập.

Đại diện Tỉnh Đoàn Nghệ An và các đơn vị phối hợp ký kết chương trình hành động để cuộc thi diễn ra hiệu quả.

Thay vì tập trung vào kiểm tra ngữ pháp đơn thuần, các phần thi thiết kế hệ thống thử thách đa dạng, kết hợp tiếng Anh với nhiều lĩnh vực như kiến thức xã hội, khoa học, tư duy logic, trí nhớ và kỹ năng làm việc nhóm.

Cuộc thi dự kiến bắt đầu từ tuần 4 tháng 3/2026 tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Chương trình được tổ chức trong ngày vào các giờ ra chơi, sinh hoạt chung của học sinh toàn trường. Trong thời gian thi ca sáng nếu chưa tìm ra đội chiến thắng, chương trình được tổ chức thêm ca chiều và thực hiện trao giải trong ngày.

Đoàn viên thanh niên và các em học sinh thi trải nghiệm cuộc thi sau khi phát động.

Các em học sinh đăng ký tham gia cuộc thi.

Cuộc thi được tổ chức gồm: vòng thi cấp trường và vòng thi cấp tỉnh. Trong đó, vòng thi tỉnh mỗi đội gồm 5 thành viên đến từ Đội thi xuất sắc nhất Vòng thi Chung kết cấp trường và 1 thí sinh chiến thắng Vòng thi cá nhân.

Sau khi kết thúc toàn bộ vòng thi, dựa trên tổng điểm Ban Tổ chức sẽ trao 1 Giải nhất, 1 Giải nhì, 2 Giải Ba. Trong đó, giá trị giải thưởng Giải Nhất gồm 66.000.000 đồng, Cúp vô địch, Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi, Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn. Giải Nhì có tổng giá trị giải thưởng 46.000.000 đồng và Giải Ba có giá trị 36 triệu đồng. Ngoài tiền và phẩn thưởng, các đội đạt giải còn được nhận Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi, Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 1 Giải Phong trào cho đoàn xã có tỷ lệ học sinh tham gia cuộc thi cao nhất; 1 Giải phong trào cho đoàn trường có tỉ lệ học sinh tham gia cuộc thi cao nhất.