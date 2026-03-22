Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết dự tuyên dương cán bộ Đoàn tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh

TPO - Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chương trình tuyên dương cán bộ Đoàn tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh có sự tham dự của Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần cống hiến, khát vọng vươn lên của tuổi trẻ Kinh Bắc trong thời kỳ mới.

Ngày 22/3, tại tỉnh Bắc Ninh, anh Nguyễn Minh Triết – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam dự chương trình tuyên dương cán bộ Đoàn tiêu biểu cấp tỉnh. Sự kiện diễn ra trong không khí sôi nổi của tuổi trẻ cả nước hướng tới kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tròn 95 năm (26/3/1931 – 26/3/2026).

Tham dự chương trình còn có Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái, cùng các thế hệ cán bộ Đoàn tỉnh Hà Bắc, Bắc Ninh, Bắc Giang qua các thời kỳ và đông đảo đoàn viên, thanh niên tiêu biểu.

Ảnh: Nguyễn Thắng

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh Trần Văn Đăng khẳng định, trải qua 95 năm xây dựng và trưởng thành, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, nơi hun đúc lý tưởng, bản lĩnh và tinh thần cống hiến cho các thế hệ trẻ.

Từ lời thề bất tử của Lý Tự Trọng đến những phong trào như “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong”, tuổi trẻ Việt Nam đã viết nên những trang sử hào hùng bằng chính máu xương và khát vọng dựng xây đất nước.

Trong dòng chảy ấy, tuổi trẻ Bắc Ninh – Kinh Bắc tự hào kế thừa truyền thống cách mạng của các bậc tiền bối như Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn Cừ, Hoàng Quốc Việt; đồng thời ghi dấu bằng những phong trào tiêu biểu như “Nghìn việc tốt”, “Trần Quốc Toản”, “Áo lụa tặng bà”.

Bước vào giai đoạn hội nhập và phát triển, thế hệ trẻ Bắc Ninh tiếp tục khẳng định vị thế bằng những thành tích nổi bật trên nhiều lĩnh vực. Tiêu biểu là vận động viên Nguyễn Thị Oanh với 15 Huy chương Vàng SEA Games; những học sinh đạt huy chương Olympic quốc tế; hay các nhà khoa học trẻ có nhiều công trình nghiên cứu giá trị. Đây là minh chứng rõ nét cho một thế hệ thanh niên Bắc Ninh “Bản lĩnh – Khát vọng – Trí tuệ – Dấn thân”.

Những phần thưởng cao quý như: Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động, những lá Cờ thi đua mà Tỉnh Đoàn Bắc Ninh có được ngày hôm nay là giọt mồ hôi, là tâm huyết, là thanh xuân của các thế hệ đi trước trao truyền lại. Ngọn lửa nhiệt huyết mà các cựu cán bộ Đoàn thắp lên sẽ mãi là kim chỉ nam, là động lực to lớn để thế hệ chúng cháu vững bước đi lên.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh, trong suốt 95 năm qua, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh: thanh niên là rường cột của nước nhà, là chủ nhân tương lai của đất nước; công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc.

Thanh niên Bắc Ninh hôm nay được kế thừa và hun đúc từ truyền thống văn hiến lâu đời của vùng đất Kinh Bắc, từ ý chí cách mạng kiên cường của tỉnh Hà Bắc trước đây, đến tinh thần năng động, đổi mới của Bắc Ninh và Bắc Giang trong thời kỳ hội nhập. Từ những phong trào “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người” trong kháng chiến đến các sáng kiến như “Mượn đất lập nghiệp”, “Thanh niên công nhân xung kích” thời kỳ đổi mới, tuổi trẻ địa phương luôn thể hiện rõ vai trò tiên phong, là điểm sáng trong cả nước.

Thực tiễn cho thấy, hàng trăm nghìn công trình, phần việc thanh niên đã được triển khai hiệu quả, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội. Trên nhiều lĩnh vực, ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương thanh niên tiêu biểu, đi đầu trong học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh và hội nhập quốc tế, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về thế hệ trẻ Bắc Ninh thời kỳ mới.

Từ môi trường rèn luyện đó, nhiều cán bộ Đoàn đã trưởng thành, được cấp ủy tin tưởng giao giữ những trọng trách quan trọng. Không ít đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ xuất thân từ công tác Đoàn, trở thành minh chứng rõ nét cho bản lĩnh, trí tuệ và sự trưởng thành qua thực tiễn.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà tổ chức Đoàn và toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong tỉnh đã đạt được, góp phần quan trọng vào thành tựu chung, được Đảng, Nhà nước và Trung ương Đoàn ghi nhận, trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Định hướng thời gian tới, ông Nguyễn Hồng Thái đề nghị các cấp bộ Đoàn tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh việc tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho thanh niên; khơi dậy mạnh mẽ khát vọng cống hiến, tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, đồng thời nâng cao khả năng “miễn dịch” trước các thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Cùng với đó, tổ chức Đoàn cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao hiệu quả đoàn kết, tập hợp thanh niên phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Thanh niên cần tiếp tục phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội, đi đầu trong chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, tham gia các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và đảm nhận những việc mới, việc khó của địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh cũng yêu cầu tổ chức Đoàn đồng hành thực chất với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp; hỗ trợ nguồn lực, pháp lý, công nghệ; quan tâm chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần và hỗ trợ thanh niên yếu thế vươn lên, với tinh thần “không để một thanh niên nào bị bỏ lại phía sau”.

Đồng thời, tiếp tục xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chủ động tham gia góp ý, hiến kế với cấp ủy, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong giai đoạn mới.

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho nhiều cá nhân có đóng góp xuất sắc; tuyên dương 26 cán bộ Đoàn và mô hình tiêu biểu trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Đặc biệt, 10 gương mặt trẻ tỉnh Bắc Ninh tiêu biểu được vinh danh, trong đó có vận động viên Nguyễn Thị Oanh, ca sĩ Hòa Minzy, góp phần lan tỏa hình ảnh thanh niên Bắc Ninh năng động, sáng tạo, trách nhiệm với cộng đồng.