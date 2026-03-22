Tuổi trẻ Bộ Công an đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

TPO - Chiều 22/3, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), 70 năm truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an (1956 - 2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Dự chương trình có Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

Đại biểu tham dự chương trình.

Đại tướng Lương Tam Quang tặng hoa chúc mừng Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Trong diễn văn kỷ niệm tại chương trình, Thượng tá Đồng Đức Vũ - Trưởng Ban Thanh niên CAND, đã ôn lại truyền thống 70 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành của Đoàn Thanh niên CAND.

Từ một Liên chi đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Cứu quốc các cơ quan Trung ương với vài trăm đoàn viên, đến nay Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã trở thành một tổ chức Đoàn lớn mạnh, trực thuộc Trung ương Đoàn gồm 64 tổ chức Đoàn trực thuộc.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an tự hào về những đoàn viên thanh niên đang ngày đêm tận tụy, âm thầm cống hiến trên trận tuyến bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Đó là cũng là niềm tự hào về những cán bộ trẻ miệt mài cống hiến trí tuệ, tiên phong ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số góp phần nâng cao hiệu quả công tác Công an; tự hào về hàng vạn đoàn viên thanh niên xung kích, tình nguyện bám dân, bám địa bàn, là hạt nhân nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở…

Thượng tá Đồng Đức Vũ - Trưởng Ban Thanh niên CAND trình bày diễn văn kỷ niệm tại chương trình.

﻿ ﻿ Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Đại tướng Lương Tam Quang trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an.

Phát biểu tại chương trình, Đại tướng Lương Tam Quang ghi nhận, cùng với sự phát triển, trưởng thành của lớp lớp thanh niên Công an nhân dân, Đoàn Thanh niên Bộ Công an cũng đã hoàn thành sứ mệnh vinh quang được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an giao phó, thực sự là một tổ chức cách mạng, nơi hun đúc lý tưởng, bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng cống hiến của thanh niên Công an nhân dân.

Nhiều cán bộ Đoàn được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy công an các cấp; 15 đồng chí được phong hàm cấp tướng. Thanh niên công an đã kiêm nhiệm hiệu quả các chức năng lãnh đạo của Đoàn - Hội LHTN các cấp trên địa bàn dân cư, đóng góp sức trẻ, trí tuệ vào xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở và tổ chức các hoạt động thanh thiếu nhi tham gia bảo đảm an ninh, trật tự.

Đại tướng Lương Tam Quang phát biểu tại chương trình.

Đại biểu thanh niên Công an tham dự chương trình.

Trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị, đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, công tác công an trước yêu cầu, kỳ vọng tạo ra đột phá mới, chính là thời cơ vàng để từng đoàn viên, thanh niên khẳng định trí tuệ, năng lực của bản thân, nỗ lực cống hiến, phấn đấu đóng góp cao nhất với Đảng, Nhà nước, nhân dân, với ngành bằng trách nhiệm, kết quả cụ thể trên mỗi lĩnh vực công tác, trong phạm vi chức trách, nhiệm vụ được giao.

Từng đoàn viên, thanh niên Công an nhân dân phải là những cán bộ gương mẫu nhất về kỷ luật, trách nhiệm, kỷ luật thực thi; dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách; dám nhận việc mới, việc khó, việc ở cơ sở, ở tuyến đầu, vùng sâu, vùng xa; đi đầu thực hiện tinh thần hành động, nói ít, làm nhiều, làm đến cùng; làm vì Đảng, vì dân thì phải làm nhanh, làm hiệu quả, làm thực chất.

Đại diện các tập thể nhận Bằng khen của Bộ Công an vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn.

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, thanh niên Công an phải là một bộ phận ưu tú của thanh niên Việt Nam; là những cán bộ kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất; đi đầu giúp dân lúc hiểm nguy, gian khó; biết xấu hổ khi không hoàn thành nhiệm vụ; luôn đau đáu, trăn trở làm thế nào để vượt qua, để thực hiện nhiệm vụ phục vụ nhân dân tốt hơn, hiệu quả hơn.

Tuyệt đối không chủ quan, tự mãn với những kết quả đạt được mà phải luôn có thái độ khiêm tốn, chân thành, tinh thần học hỏi, cầu tiến bộ, học tập suốt đời để nắm bắt đỉnh cao tri thức mới, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao.