Ngày Chủ nhật xanh: Từ cải tạo cảnh quan môi trường đến chợ dân sinh không túi nilon

TPO - Hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh toàn quốc lần thứ I năm 2026, tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên nhiều địa phương đã thực hiện nhiều hoạt động, phần việc dọn dẹp vệ sinh, cải tạo cảnh quan môi trường; trồng mới và chăm sóc cây xanh; tuyên truyền vận động người dân hạn chế rác thải nhựa, hình thành thói quen sống thân thiện với môi trường.

Chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tháng Thanh niên năm 2026, ngày 22/3, đoàn viên thanh niên ở các cơ sở Đoàn thực hiện những phần việc, mô hình ý nghĩa, thiết thực trong Ngày Chủ nhật xanh.

Tại Hà Nội, cán bộ, đoàn viên cơ quan T.Ư Đoàn dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan xanh – sạch – đẹp khuôn viên cơ quan; đồng thời tạo những góc không gian, điểm nhấn tạo không khí thi đua hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII – ngày hội của tuổi trẻ cả nước.

Trên nhiều tuyến đường, góc phố của thành phố, các cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư và trường học thực hiện tổng vệ sinh môi trường, thu gom phân loại rác thải, xoá các điểm đen ô nhiễm, cải tạo cảnh quan, chăm sóc cây xanh góp phần xây dựng không gian xanh – sạch – đẹp.

Đoàn viên, thanh niên trên địa bàn Hà Nội dọn dẹp vệ sinh, xóa quảng cáo rao vặt trái phép. Ảnh: FBĐP

Tại Hưng Yên, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đồng loạt ra quân, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thu hút trên 5.500 đoàn viên, thanh niên tham gia.

Các cơ sở Đoàn chủ động triển khai nhiều công trình, phần việc cụ thể như vệ sinh môi trường, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm, địa chỉ đỏ; dọn dẹp các tuyến đường thanh niên tự quản; thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt; làm sạch đường làng, ngõ xóm, tuyến phố, ao hồ; xử lý các điểm đen ô nhiễm môi trường, làm sạch bờ biển.

Nhiều đơn vị đã triển khai trồng mới cây xanh và khánh thành công trình “Hàng cây thanh niên”, góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Đoàn viên thanh niên ở Hưng Yên trồng mới cây xanh. Ảnh: FBTĐ

Tại Tuyên Quang, các cấp bộ Đoàn trên toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân Ngày Chủ nhật xanh thực hiện dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải; phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh; trồng và chăm sóc cây xanh; chỉnh trang các tuyến đường thanh niên tự quản; tuyên truyền phân loại rác tại nguồn, hạn chế rác thải nhựa xây dựng khu dân cư xanh – sạch – đẹp.

Đoàn viên thanh niên ở Tuyên Quang dọn dẹp vệ sinh, trồng cây xanh... trong ngày Chủ nhật xanh. Ảnh: FBTĐ

Tại Thái Nguyên, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả như tổng vệ sinh môi trường; thu gom, phân loại và xử lý rác thải; bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép; chỉnh trang, làm đẹp cảnh quan tại các khu dân cư, tuyến đường thanh niên; trồng mới và chăm sóc cây xanh; khơi thông cống rãnh, kênh mương; làm sạch khu vực sông, suối, ao, hồ…

Tại Đồng Tháp, các cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt ra quân với nhiều phần việc cụ thể như: thu gom rác thải, trồng cây xanh, xây dựng tuyến đường sáng – xanh – sạch – đẹp, xây dựng cầu giao thông nông thôn, không gian vui chơi cho thiếu nhi, tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong giữ gìn cảnh quan và ứng phó biến đổi khí hậu.

Trong chương trình ra quân cấp tỉnh, phường Sa Đéc, đã ra mắt mô hình quét chip NFC thay thế QR code; tiếp nhận mô hình “Chợ nói không với túi nilon” cùng 2.000 cây xanh; trao tặng mô hình “Tủ quần áo – Dụng cụ học tập 0 đồng”, hỗ trợ công trình măng non “Nhà Khăn quàng đỏ”, trao 50 suất quà an sinh, 2 suất học bổng cho học sinh khó khăn.

Đoàn viên, thanh niên Đồng Tháp thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa. Ảnh: FBTĐ