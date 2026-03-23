Lâu đài gần 100 tuổi giữa phố ở TPHCM bất ngờ gây sốt

TPO - Trụ sở tạm của Nhà Văn hóa Thanh niên trên đường Phạm Ngọc Thạch (TPHCM) những ngày gần đây liên tục xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội với hình ảnh tựa một tòa lâu đài cổ tích.
Sau khi rời địa chỉ quen thuộc (số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn) để phục vụ dự án xây dựng trụ sở mới, Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM chuyển về địa điểm tạm tại số 21 trên cùng tuyến đường. Khoảng cách không xa nhưng sự thay đổi không gian lại tạo nên hiệu ứng hoàn toàn khác. Trong ảnh là ngôi biệt thự cổ tọa lạc tại số 21 đường Phạm Ngọc Thạch (phường Xuân Hòa) được tạm thời trưng dụng làm Nhà văn hóa Thanh Niên.
Công trình được xây dựng từ khoảng thập niên 1930, từng là biệt thự của một doanh nhân trước năm 1975. Với mái ngói dốc, cửa vòm cao, tháp tròn và tông màu sáng, tòa nhà tạo cảm giác như một “lâu đài thu nhỏ” giữa trung tâm đô thị.
Sau nhiều lần đổi công năng, từ cơ sở đào tạo đến trường học, công trình được cải tạo lại và giữ nguyên nét kiến trúc đặc trưng trước khi trở thành trụ sở tạm như hiện nay. Không gian nội thất của tòa nhà hài hòa giữa yếu tố cổ điển và công năng hiện đại.
Không gian cổ điển kết hợp hiện đại tạo nên địa điểm lãng mạn dành cho giới trẻ không chỉ cho việc học, làm việc mà còn là nơi dạo chơi giữa lòng thành phố.
Sự chuyển đổi này không chỉ nối dài vòng đời của một di sản kiến trúc, mà còn góp thêm một điểm nhấn đặc biệt cho diện mạo đô thị trung tâm TP.HCM.