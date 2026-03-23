Sôi nổi tranh tài pickleball kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn

TPO - Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và hưởng ứng hoạt động Tháng Thanh niên 2026, nhiều hoạt động thể dục thể thao đã diễn ra lan tỏa phong trào rèn luyện nâng cao thể và giao lưu, kết nối giữa đoàn viên thanh niên. Giải đấu Pickleball cán bộ Đoàn Thanh niên Chính phủ, Giải Pickleball Thanh niên VTV 2026 thu hút đông đảo vận động viên tranh tài.

Hơn 100 vận động viên tranh tài

Tại cụm sân Pickleball - Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình (Hà Nội), Đoàn Thanh niên Chính phủ đã tổ chức Giải Pickleball cán bộ Đoàn Thanh niên Chính phủ năm 2026.

Dự lễ khai mạc có ông Võ Thành Nam - Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Đảng ủy Chính phủ; ông Bùi Đức Việt - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Chính phủ; anh Bùi Hoàng Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ. Cùng đại diện lãnh đạo đơn vị đồng hành là Công Ty TNHH Chan Long Fitness, Thương hiệu thể thao Kamito và Công ty TNHH Giải trí VHunter.

Anh Vũ Huy Hoàng - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ cho biết, Giải Pickleball cán bộ Đoàn Thanh niên Chính phủ không chỉ góp phần đa dạng hóa các hoạt động thể dục thể thao trong cán bộ Đoàn mà còn tạo môi trường giao lưu, rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần, lan tỏa lối sống tích cực, lành mạnh trong tuổi trẻ Đoàn Thanh niên Chính phủ. Thông qua giải đấu, phong trào rèn luyện thể dục thể thao tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần xây dựng lối sống văn minh, khỏe mạnh trong thanh niên.

Các vận động viên tranh tài tại giải đấu. Ảnh: BTC

Giải đấu quy tụ 100 vận động viên là cán bộ Đoàn, đoàn viên đến từ các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Chính phủ.

Các vận động viên tranh tài ở các nội dung đôi nam, đôi nam nữ; được chia bảng đấu vòng tròn tính điểm. Ở vòng bảng, các cặp vận động viên thi đấu để chọn ra mỗi bảng 2 đội nhất bảng và nhì bảng vào thi đấu tiếp theo ở vòng 1/16, tiến đến tứ kết, bán kết và chung kết giải đấu.

Không khí giải đấu diễn ra sôi động và hào hứng ngay từ những lượt trận đầu tiên. Trên các sân thi đấu, những pha bóng nhanh, dứt khoát cùng sự phối hợp ăn ý giữa các cặp vận động viên đã tạo nên nhiều màn rượt đuổi tỉ số kịch tính, thu hút sự cổ vũ nhiệt tình từ đông đảo đoàn viên, cổ động viên.

Đại diện Ban Tổ chức trao giải cho 4 cặp vận động viên xuất sắc nhất ở nội dung đôi nam. Ảnh: BTC

Ban Tổ chức trao giải cho 4 cặp vận động viên xuất sắc nhất ở nội dung đôi nam - nữ. Ảnh: BTC

Chung cuộc, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba cho từng nội dung (đôi nam, đôi nam nữ) với tổng giá trị giải thưởng lên tới 100 triệu đồng, bao gồm tiền thưởng, cúp, huy chương và hiện vật.

Nhiều biên tập viên, MC trẻ "so vợt"

Tại cụm sân Havana (phường Thanh Xuân, Hà Nội), Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam tổ chức Giải Pickleball Thanh niên VTV 2026.

Anh Nguyễn Hoài Đảm - Bí thư Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam cho biết, giải góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe; đồng thời là dịp để đoàn viên, người lao động trẻ giao lưu, tăng cường kết nối giữa các đơn vị thuộc Đài, đơn vị đối tác đồng hành; khơi dậy tinh thần thi đua, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn tại mỗi đơn vị.

Anh Nguyễn Hoài Đảm phát biểu khai mạc giải đấu. Ảnh: BTC

Giải đấu thu hút hơn 100 vận động viên đến từ các cơ sở đoàn trực thuộc và đơn vị đối tác ham gia tranh tài, góp phần tạo nên bầu không khí trẻ trung, sôi động và gần gũi. Trong đó, có nhiều biên tập viên, người dẫn chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam.

Các vận động viên tranh tài ở nội dung đôi nam nữ, mang đến những màn phối hợp linh hoạt, hấp dẫn và kịch tính trên sân.

Lễ trao giải Giải Pickleball Thanh niên VTV 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 26/3, đúng dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.