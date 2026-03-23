Tuyên dương 47 đảng viên trẻ tiêu biểu, tuổi trẻ An Giang viết tiếp truyền thống 95 năm của Đoàn

TPO - Chiều 23/3, Tỉnh Đoàn An Giang tổ chức lễ tuyên dương 47 đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2026, kết hợp họp mặt kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026). Lãnh đạo tỉnh kỳ vọng lực lượng thanh niên tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tiên phong sáng tạo, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Phan Duy Bằng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang nhấn mạnh, lễ tuyên dương là dịp tôn vinh những gương mặt ưu tú, đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.

Theo anh Bằng, mỗi đảng viên trẻ được tuyên dương là minh chứng sinh động cho sự trưởng thành của thanh niên từ môi trường Đoàn. Không chỉ tiêu biểu trong học tập, lao động, công tác, các cá nhân còn là hạt nhân tích cực trong tổ chức, triển khai phong trào Đoàn - Hội - Đội, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Đại tướng Lê Hồng Anh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư - cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cán bộ Đoàn qua các thời kỳ tham dự buổi lễ.

“Ở các đồng chí, chúng ta thấy rõ hình ảnh người đảng viên trẻ bản lĩnh, trách nhiệm, gương mẫu và sáng tạo; luôn đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, dám nghĩ, dám làm, dám cống hiến. Đây cũng là cầu nối quan trọng giữa tổ chức Đảng với đoàn viên, thanh niên”, anh Bằng nói.

Theo Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang, thành tích của các đảng viên trẻ không chỉ là niềm tự hào của cá nhân, gia đình và đơn vị công tác, mà còn góp phần khẳng định vai trò của thanh niên trong tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Anh Phan Duy Bằng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang phát biểu.

Lễ tuyên dương không chỉ ghi nhận kết quả đạt được mà còn lan tỏa tinh thần phấn đấu, rèn luyện và cống hiến trong đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh. Tỉnh đoàn kỳ vọng các đảng viên trẻ tiêu biểu tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, tiên phong hành động, phát huy vai trò nêu gương, truyền cảm hứng, dẫn dắt thanh niên tham gia các phong trào thi đua, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của quê hương.

Dịp này, Tỉnh Đoàn cũng đề nghị các cấp bộ Đoàn tiếp tục quan tâm phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các gương đảng viên trẻ tiêu biểu, góp phần xây dựng lớp thanh niên “vừa hồng, vừa chuyên”, xứng đáng là lực lượng kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng.

47 đảng viên trẻ tiêu biểu được tuyên dương.

Tuổi trẻ An Giang viết tiếp truyền thống 95 năm vẻ vang

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, anh Phan Duy Bằng nhấn mạnh trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc tiếp nối truyền thống vẻ vang, góp sức xây dựng quê hương.

Theo Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang, trải qua gần một thế kỷ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trở thành môi trường hun đúc lý tưởng, rèn luyện bản lĩnh cho nhiều thế hệ thanh niên. Tại An Giang, các phong trào thanh niên luôn gắn với dấu ấn của những lớp cán bộ Đoàn nhiệt huyết, trưởng thành từ cơ sở và tiếp tục đóng góp tích cực cho địa phương.

Cán bộ Đoàn tỉnh An Giang qua các thời kỳ tham dự buổi lễ.



Hiện nay, tuổi trẻ An Giang đang phát huy vai trò xung kích thông qua các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, xây dựng nông thôn mới, khởi nghiệp, chuyển đổi số. Năm 2026 được xác định là năm đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn, hướng đến gần thanh niên hơn, tạo môi trường rèn luyện và cống hiến thiết thực.

“Truyền thống 95 năm của Đoàn không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm để thế hệ trẻ tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, xung kích, viết tiếp những trang sử đẹp bằng hành động cụ thể”, anh Bằng nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang khẳng định tổ chức Đoàn luôn là lực lượng xung kích cách mạng, đội dự bị tin cậy của Đảng qua các thời kỳ.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang phát biểu.

Theo ông Nguyễn Thanh Nhàn, trong giai đoạn đổi mới và hội nhập, tuổi trẻ An Giang tiếp tục phát huy truyền thống “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và chuyển đổi số.

Lãnh đạo Tỉnh ủy đề nghị các cấp bộ Đoàn tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; đồng thời tập trung củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng đoàn viên, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn đủ năng lực, bản lĩnh. Thanh niên cần tiên phong học tập, lao động sáng tạo, cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Ông Nhàn bày tỏ tin tưởng, với bản lĩnh và khát vọng cống hiến, tuổi trẻ An Giang sẽ tiếp tục trưởng thành, khẳng định vai trò nòng cốt trong phong trào thanh niên, đóng góp tích cực vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Nhật Huy

Lào Cai gặp mặt, tuyên dương những gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2026

Chiều 23/3, Tỉnh Đoàn Lào Cai tổ chức Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn” và tuyên dương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026.

Mở đầu chương trình các đại biểu và đoàn viên, thanh niên được tham gia sinh hoạt chính trị với chủ đề: “Khát vọng lẽ sống - Cống hiến thanh niên”. Đây là dịp để mỗi đoàn viên, thanh niên cùng lắng nghe, suy ngẫm và tiếp thêm động lực trên hành trình rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành.

Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của đoàn” là dịp để tuổi trẻ toàn tỉnh chia sẻ, lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng về khát vọng cống hiến, tinh thần vượt khó và trách nhiệm với cộng đồng.

Tại diễn đàn, đoàn viên, thanh niên đã được giao lưu với ba gương mặt tiêu biểu đại diện cho các lĩnh vực lao động, sản xuất - khởi nghiệp; thể dục thể thao và công tác Đoàn.

Những chia sẻ thực tế về hành trình nỗ lực, vượt qua thử thách để khẳng định bản thân đã tiếp thêm động lực cho nhiều bạn trẻ trên con đường học tập, rèn luyện và lập thân, lập nghiệp.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lào Cai đã tuyên dương 50 đại biểu, trong đó có 8 Gương mặt trẻ Lào Cai tiêu biểu, 10 Đảng viên trẻ tiêu biểu và 32 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

Đây là sự ghi nhận kịp thời những đóng góp tích cực của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và các phong trào tình nguyện vì cộng đồng.

Thông qua diễn đàn, tinh thần xung kích, sáng tạo và khát vọng cống hiến của thanh niên Lào Cai tiếp tục được khơi dậy mạnh mẽ. Những câu chuyện, tấm gương được tôn vinh không chỉ lan tỏa giá trị tốt đẹp trong tổ chức Đoàn mà còn góp phần xây dựng hình ảnh thế hệ trẻ bản lĩnh, trách nhiệm, sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Chương trình tuyên dương nhiều tấm gương tiêu biểu trong các lĩnh vực.

Trước đó, sáng 23/3, Tỉnh Đoàn Lào Cai phối hợp cùng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị chuyên đề giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ năm 2026.

Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu chính tại Hội trường Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai, kết nối tới gần 120 điểm cầu với khoảng 6.300 đại biểu tham gia.

Quang cảnh Hội nghị chuyên đề giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ tỉnh Lào Cai năm 2026.

Đồng thời, chương trình được livestream trên website Tỉnh đoàn, thu hút gần 430 đơn vị trường học theo dõi, qua đó mở rộng phạm vi tiếp cận, đưa nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng đến gần hơn với học sinh, sinh viên trên địa bàn.

Tại hội nghị tập trung làm rõ vai trò, sứ mệnh của thanh niên trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới; trách nhiệm của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; đồng thời ôn lại chặng đường 95 năm vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ.

Các đại biểu tham gia tọa đàm tại chương trình.

Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, nội dung hội nghị nhấn mạnh yêu cầu mỗi đoàn viên, thanh niên không chỉ làm chủ công nghệ mà còn phải giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao khả năng nhận diện, đấu tranh với các thông tin xấu độc trên không gian mạng. Thanh niên cần chủ động lan tỏa giá trị tích cực, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng môi trường mạng lành mạnh.