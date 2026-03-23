Chị Nguyễn Thị Vân làm Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân trẻ tạo tác động xã hội

Tại lễ công bố quyết định thành lập Câu lạc bộ Doanh nhân tạo tác động xã hội, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã trao quyết định bổ nhiệm chị Chị Nguyễn Thị Vân - Ủy viên Ủy ban T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Công ty CP Nghị Lực Sống - doanh nghiệp xã hội, làm Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân trẻ tạo tác động xã hội.

Chị Nguyễn Thị Vân mắc bệnh teo cơ tủy sống nhưng đã vượt lên số phận để trở thành nhà sáng lập Trung tâm Nghị lực sống, đào tạo nghề và trao cơ hội làm việc cho hơn 1.500 người khuyết tật. Chị được vinh danh ở nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế.

Chị Nguyễn Thị Vân nhận quyết định giữ chức Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân trẻ tạo tác động xã hội. Ảnh: BTC

Với kinh nghiệm nhiều năm gắn bó với các hoạt động hỗ trợ cộng đồng người khuyết tật, chị được kỳ vọng sẽ cùng Ban Chấp hành Câu lạc bộ triển khai hiệu quả các hoạt động vì cộng đồng, qua đó lan tỏa những mô hình doanh nghiệp tạo tác động tích cực trong hệ sinh thái doanh nhân trẻ Việt Nam.

Chúng tôi không làm từ thiện theo cách truyền thống. Chúng tôi lựa chọn một con đường khó hơn nhưng bền vững hơn, đó là xây dựng những mô hình kinh doanh có thể vừa tạo ra giá trị kinh tế vừa giải quyết các vấn đề xã hội và mở ra cơ hội thật sự cho những người yếu thế”, chị Nguyễn Thị Vân.

Chị Nguyễn Thị Vân được kỳ vọng sẽ cùng Ban Chấp hành câu lạc bộ triển khai hiệu quả các hoạt động vì cộng đồng. Ảnh: BTC

CLB Doanh nhân trẻ tạo tác động xã hội được thành lập nhằm tập hợp, kết nối các doanh nhân, doanh nghiệp và tổ chức hoạt động hoặc quan tâm tới mô hình kinh doanh tạo tác động xã hội, đặc biệt là các doanh nhân là người khuyết tật, người yếu thế có khát vọng khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp.

Việc thành lập câu lạc bộ cũng thể hiện định hướng của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế gắn với trách nhiệm xã hội, góp phần tạo thêm cơ hội cho nhóm thanh niên yếu thế tham gia vào hoạt động kinh tế, khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp.

Câu lạc bộ được kỳ vọng trở thành nền tảng thúc đẩy các sáng kiến kinh doanh gắn với trách nhiệm xã hội trong cộng đồng doanh nhân trẻ Việt Nam, đồng thời là không gian giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm quản trị, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và huy động nguồn lực, qua đó lan tỏa các giá trị nhân văn, tinh thần vượt khó và khởi nghiệp bền vững.

Dịp này, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cũng ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Hội đồng Anh Việt Nam nhằm phối hợp triển khai dự án “Tăng cường khả năng chống chịu và hòa nhập cho thanh niên - Kỹ năng cho tương lai (Skills for the Future – S4F)” giai đoạn 2026 - 2028.

Theo nội dung thỏa thuận, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ là nơi tiếp nhận/nâng đỡ/bảo trợ các học viên của dự án S4F, mở ra các cơ hội đào tạo và thực hành chuyên sâu tại các doanh nghiệp trong mạng lưới của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, nhằm hình thành thế hệ thanh niên khuyết tật và nữ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn có tinh thần khởi nghiệp trong tương lai.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Hội đồng Anh để hỗ trợ thanh niên khuyết tật. Ảnh: BTC

Anh Lưu Công Thành - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam kỳ vọng việc ký kết hợp tác với Hội đồng Anh Việt Nam sẽ góp phần tăng cường kết nối giữa mạng lưới doanh nhân trẻ Việt Nam với các sáng kiến quốc tế trong lĩnh vực phát triển kỹ năng và khởi nghiệp cho thanh niên.