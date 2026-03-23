Đưa tổ chức Đoàn trở thành cái nôi rèn luyện nguồn lực cho Đảng

TPO - Theo Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Quảng Ninh, việc vào Đảng không phải đích cuối cùng mà là khởi đầu cho quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến ở tầm cao hơn nữa với mục tiêu lý tưởng vì hạnh phúc của Nhân dân.

Chiều 23/3, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Tọa đàm Đảng với Thanh niên – Thanh niên với Đảng với chủ đề “Thanh xuân dâng Đảng” và hoạt động tuyên dương tài năng trẻ, thanh niên làm theo lời Bác năm 2025. Đây là hoạt động nhằm Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026) và chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Tham dự buổi tọa đàm có ông Vũ Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Quảng Ninh; Đại diện BCH Đoàn UBND tỉnh Quảng Ninh, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Ban giám hiệu các trường ĐH Hạ Long, Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh, Trường THPT Chuyên Hạ Long và đại diện Đảng ủy các ban, sở, ngành, doanh nghiệp thuộc tỉnh cùng hàng trăm đoàn viên, thanh niên đến từ các trường và các cơ quan trên tỉnh Quảng Ninh.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên trẻ vừa “hồng”, vừa “chuyên”

Mở đầu buổi tọa đàm, chị Lê Phương Thảo - Phó Bí thư Đoàn UBND tỉnh Quảng Ninh, cho biết trải qua 95 năm xây dựng và trưởng thành, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã giáo dục, bồi dưỡng và rèn luyện các thế hệ thanh niên Việt Nam giàu lý tưởng, vững vàng bản lĩnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, lực lượng xung kích cách mạng, lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy truyền thống ấy, tuổi trẻ Quảng Ninh nói chung và tuổi trẻ UBND tỉnh Quảng Ninh nói riêng đang đứng trước những yêu cầu và kỳ vọng ngày càng cao, đòi hỏi không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực và khát vọng cống hiến, để tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của mình trong sự phát triển của đất nước, của tỉnh.

Chị Lê Phương Thảo - Phó Bí thư Đoàn UBND tỉnh Quảng Ninh.

Tọa đàm hôm nay là dịp để tuổi trẻ UBND tỉnh được lắng nghe những định hướng quý báu từ các đồng chí lãnh đạo, những chia sẻ của các đồng chí cán bộ Đoàn tiêu biểu. Đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, trí tuệ và bản lĩnh của thế hệ trẻ trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

“Tuổi trẻ Đoàn UBND tỉnh kiên định với lý tưởng cách mạng của Đảng, trung thành với Tổ quốc và Nhân dân, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, tiên phong trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo. Phấn đấu xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên trẻ vừa “hồng”, vừa “chuyên”, xứng đáng là lực lượng kế cận tin cậy của Đảng”, Phó Bí thư Đoàn UBND tỉnh Quảng Ninh chia sẻ.

Tại buổi tọa đàm, các bạn trẻ tại các trường THPT, Cao đẳng, Đại học đã đặt các câu hỏi cho lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh liên quan về vấn đề chuyển đổi số, hội nhập; Định hướng, giải pháp trọng tâm đưa tổ chức Đoàn thực sự phát huy vai trò là “cánh tay nối dài” của Đảng trong công tác tạo nguồn, bồi dưỡng và phát triển đảng viên; Tiêu chí kết nạp Đảng viên từ những đoàn viên trẻ đang ngồi trên ghế nhà trường…

Đưa tổ chức Đoàn thành môi trường rèn luyện, thử thách nguồn lực cho Đảng

Ông Trần Trung Vỹ - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Thường trực Trường Đại học Hạ Long, cho biết việc HS-SV phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng dựa trên nhận thức của sinh viên trên cơ sở được tuyên truyền, giáo dục, lý tưởng cách mạng. Nhà trường phải xây dựng được môi trường tích cực để HS-SV có thể phấn đấu, rèn luyện. Sinh viên cần nhận thấy được lợi ích của việc vào Đảng thông qua môi trường tu dưỡng, rèn luyện để hoàn thiện hơn cho chính bản thân mình.

Theo ông Vỹ, từ năm 2020, Ban giám hiệu nhà trường đã đặt hàng Đoàn trường Đại học Hạ Long đã thành lập câu lạc bộ sinh viên 5 tốt. Đây là cái nôi để những sinh viên có thành tích học tập, rèn luyện chuyên môn tốt và có lý tưởng, ước muốn đứng trong tổ chức của Đảng để tiếp tục rèn luyện, học tập. Thông qua câu lạc bộ, Đoàn trường tiếp tục bồi dưỡng, rèn luyện, giáo dục tạo nguồn cho Đảng.

Ngoài ra, mô hình câu lạc bộ là nơi tổ chức hoạt động gắn kết sinh viên với Đoàn trường để tổ chức Đoàn cùng các chi bộ giới thiệu sinh viên kết nạp Đảng.

“Chúng tôi thường xuyên có sự kiểm tra, đánh giá, đôn đốc đặc biệt giao người cụ thể, giao việc cụ thể cho Đoàn thanh niên giám sát những sinh viên là nguồn nhân lực có thể giới thiệu cho Đảng bộ nhà trường để kết nạp Đảng viên mới”, ông Vỹ chia sẻ.

Các bạn đoàn viên, thanh niên đặt câu hỏi cho người đứng đầu các Đảng bộ thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh và sinh viên nằm trong hàng ngũ của Đảng.

Bạn Nguyễn Hoàng Khánh Linh - Phó chủ nhiệm CLB sinh viên 5 tốt - Trường ĐH Hạ Long, cho biết các bạn đoàn viên là HS-SV ngoài tham gia các hoạt động học tập, chuyên môn trên ghế nhà trường cần phải tích cực tham gia các hoạt động của tổ chức đoàn thể, đặc biệt là Đoàn trường.

Trong quá trình tham gia các hoạt động, các bạn gặp không ít khó khăn nhưng đây là cơ sở để tôi luyện bản lĩnh, giáo dục lý tưởng chính trị để ngày một trưởng thành hơn. Các bạn HS-SV cần thấy rõ vai trò đặc biệt quan trọng của tổ chức Đoàn - không chỉ là môi trường trực tiếp rèn luyện đoàn viên, mà còn là nơi kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu những nhân tố ưu tú cho Đảng.

Anh Nguyễn Thành Công, Bí thư Đoàn Sở Y tế, cho biết tổ chức Đoàn không chỉ là môi trường rèn luyện, mà còn là “cái nôi” phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho Đảng. Tuy nhiên, trong thực tế, việc gắn kết giữa phong trào Đoàn với công tác phát triển Đảng ở một số nơi đôi khi vẫn chưa thật sự chặt chẽ, hiệu quả chưa đồng đều. Đoàn Sở Y tế đã biến các phong trào thành “môi trường thử thách” thực sự, qua đó để lựa chọn đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp dựa trên 3 giải pháp chính.

Theo anh Công, Đoàn Sở Y tế luôn luôn triển khai các phong trào Đoàn gắn chặt với các nhiệm vụ chuyên môn cũng như các nhiệm vụ chính trị tại cơ quan đơn vị, ngành y tế như các chương trình nâng cao về chất lượng khám chữa bệnh, cải cách hành chính, chuyển đổi số… Các đoàn viên, thanh niên của Sở được thử thách thực tiễn ngay chính tại môi trường làm việc của mình. Ngoài ra, Đoàn Sở Y tế triển khai các hoạt động, đưa ra các bộ tiêu chí để đánh giá và rèn luyện đoàn viên về ý thức tổ chức, tư tưởng đạo đức, kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn…với uy tín của tập thể và trách nhiệm cộng đồng.

“Chúng tôi triển khai các hoạt động cộng đồng trong tổ chức Đoàn để giao các công việc cho Đoàn viên nguồn được thử thức, từ đó các hoạt động phong trào cùng với việc đánh giá chuyên môn chúng tôi có bộ tiêu chí để giới thiệu đoàn viên, thanh niên trở thành nguồn lực xứng đáng cho Đảng”, anh Công chia sẻ.

Kết luận tại buổi tọa đàm, ông Vũ Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Quảng Ninh, cho biết công tác phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn mang ý nghĩa chiến lược lâu dài.

Đối với thế hệ đoàn viên, thanh niên khối UBND tỉnh Quảng Ninh trong hành trình phấn đấu vào Đảng cần tiếp tục cống hiến, trưởng thành, nỗ lực phấn đấu trong học tập, rèn luyện và công tác để xây dựng cho mình bản lĩnh chính trị vững vàng, với mục tiêu lý tưởng cao đẹp được đứng trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổ chức Đảng UBND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tạo thuận lợi cho đoàn viên, thanh niên trong toàn Đảng bộ thực hiện lý tưởng phấn đấu của mình.

“Tôi muốn gửi thông điệp tới các bạn trẻ rằng vào Đảng không phải đích cuối cùng mà là khởi đầu cho quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến ở tầm cao hơn nữa với mục tiêu lý tưởng vì hạnh phúc của Nhân dân”, ông Vũ Ngọc Tuấn chia sẻ.

Nhân tọa đàm và kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức tuyên dương các đoàn viên, thanh niên tiêu biểu với danh hiệu “Công chức, viên chức trẻ tiêu biểu”, “Tài năng trẻ”, “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”.