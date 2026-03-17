Ngôi đền cổ gần 600 năm tuổi mang kiến trúc độc đáo bậc nhất xứ Nghệ

TPO - Trải qua gần 6 thế kỷ, đền thờ Thái sư Cương Quốc công Nguyễn Xí ở xã Đông Lộc (Nghệ An) không chỉ là di tích lịch sử quan trọng mà còn là công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo, tiêu biểu cho nghệ thuật xây dựng thời Lê còn lưu giữ ở Nghệ An.
Từ cột trụ, lan can đến mái vòm đều được trang trí tinh xảo với các hình muông thú, hoa văn và phù điêu truyền thống, tạo nên vẻ uy nghi ngay từ lối vào.
Trong quần thể chính điện, trung điện được xem là công trình đặc biệt nhất về kiến trúc. Ngôi điện được dựng từ bốn cột gỗ lớn, tạo nên cấu trúc ba tầng với 12 mái cân xứng. Bên trong, hệ thống kết cấu gỗ được lắp ghép phức tạp, các chi tiết chạm trổ tinh xảo thể hiện tay nghề tài hoa của các nghệ nhân xưa.
Cách khu đền thờ khoảng 2 km là Khu lăng mộ Thái sư Cương Quốc công Nguyễn Xí. Khuôn viên khu lăng mộ được xây dựng cảnh quan đẹp, thoáng mát. Hàng năm vào các dịp lễ tết, người dân và du khách về thắp hương rất đông.
Năm 2026, Lễ hội đền Nguyễn Xí được tổ chức vào này 17, 18, 19/3/2026 (tức 29, 30 tháng Giêng và mùng 1 tháng Hai năm Bính Ngọ).