Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Ngôi đền cổ gần 600 năm tuổi mang kiến trúc độc đáo bậc nhất xứ Nghệ

Ngọc Tú

TPO - Trải qua gần 6 thế kỷ, đền thờ Thái sư Cương Quốc công Nguyễn Xí ở xã Đông Lộc (Nghệ An) không chỉ là di tích lịch sử quan trọng mà còn là công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo, tiêu biểu cho nghệ thuật xây dựng thời Lê còn lưu giữ ở Nghệ An.

Độc đáo ngôi đền thờ cổ gần 600 năm tuổi ở Nghệ An.
Đền thờ﻿ Thái sư Cương Quốc công Nguyễn Xí được xây dựng vào năm 1467 dưới triều vua Lê Thánh Tông tại xã Nghi Hợp (cũ) nay là xã Đông Lộc (tỉnh Nghệ An﻿).
Quần thể di tích﻿ nằm trên khu đất rộng khoảng 1,6 ha, gồm nhiều hạng mục như nghi môn, hạ điện, trung điện, thượng điện, tả vu, hữu vu, nhà bia, gác chuông… Tất cả được đặt trong không gian khoáng đạt, tựa lưng vào các dãy núi Mão, núi Gươm, núi Cồn Thông, núi Voi, tạo nên thế phong thủy uy nghi, bề thế.
Theo sử sách, Thái sư Cương Quốc công Nguyễn Xí (1379-1465) là một trong những vị khai quốc công thần tiêu biểu của triều Lê. Suốt cuộc đời, ông phụng sự qua bốn triều vua Lê gồm Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông, Lê Nhân Tông và Lê Thánh Tông, giữ nhiều chức vụ quan trọng. Sau khi ông qua đời, vua Lê Thánh Tông truy tặng tước Thái sư Cương Quốc công, đồng thời cho lập đền thờ với sắc chỉ “quốc tế, quốc tạo” - nghĩa là nhà nước xây dựng và tổ chức tế lễ.
Nổi bật trong quần thể đền là nghi môn đồ sộ gồm tam quan và hai cột đại đăng.
Tam quan có ba cửa, trong đó cửa chính được xây ba tầng mái với những đường cong vút đặc trưng của kiến trúc cổ. Hai cột đại đăng cao lớn đứng đối xứng hai bên cổng tam quan, càng làm tăng vẻ bề thế cho công trình. Đây là chi tiết kiến trúc đặc trưng trong các công trình thờ tự cổ, vừa mang ý nghĩa trang trí vừa thể hiện sự tôn nghiêm của nơi thờ tự.
Từ cột trụ, lan can đến mái vòm đều được trang trí tinh xảo với các hình muông thú, hoa văn và phù điêu truyền thống, tạo nên vẻ uy nghi ngay từ lối vào.
Dù đã trải qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo, đền Nguyễn Xí vẫn giữ được cơ bản kiến trúc cổ thời Lê. Các tòa điện trong đền được lợp ngói truyền thống, trên bờ mái đắp nổi nhiều hình rồng, phượng, nghê với đường nét mềm mại, sinh động nổi bật giữa nền trời.
Phía sau hạ điện là nhà bia và gác chuông được xây dựng theo kiểu tháp ba tầng nhiều mái. Hai công trình này nằm đối xứng qua khoảng sân lộ thiên, tạo nên bố cục hài hòa và cân đối cho toàn bộ khu đền.
Trong quần thể chính điện, trung điện được xem là công trình đặc biệt nhất về kiến trúc. Ngôi điện được dựng từ bốn cột gỗ lớn, tạo nên cấu trúc ba tầng với 12 mái cân xứng. Bên trong, hệ thống kết cấu gỗ được lắp ghép phức tạp, các chi tiết chạm trổ tinh xảo thể hiện tay nghề tài hoa của các nghệ nhân xưa.
Trải qua gần 600 năm tồn tại, đền thờ Thái sư Cương quốc công Nguyễn Xí vẫn giữ được không gian cổ kính và giá trị kiến trúc đặc sắc. Năm 1990, di tích được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Năm 2020, Di tích Nguyễn Xí được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt.
Ngày nay, nơi đây không chỉ là địa chỉ tâm linh của người dân địa phương mà còn trở thành điểm tham quan hấp dẫn đối với du khách thập phương.
Cách khu đền thờ khoảng 2 km là Khu lăng mộ Thái sư Cương Quốc công Nguyễn Xí. Khuôn viên khu lăng mộ được xây dựng cảnh quan đẹp, thoáng mát. Hàng năm vào các dịp lễ tết, người dân và du khách về thắp hương rất đông.

Năm 2026, Lễ hội đền Nguyễn Xí được tổ chức vào này 17, 18, 19/3/2026 (tức 29, 30 tháng Giêng và mùng 1 tháng Hai năm Bính Ngọ).

Ngọc Tú
Xem thêm

Cùng chuyên mục