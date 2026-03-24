Thanh niên Sơn La 'giải cứu' vườn mận sau mưa đá

TPO - Trận mưa đá ngày 22/3 khiến hàng chục ha mận hậu ở phường Chiềng An (tỉnh Sơn La) thiệt hại nặng nề, nhiều diện tích gần như mất trắng. Lực lượng thanh niên đã nhanh chóng hỗ trợ người dân “vớt vát” sản lượng, ổn định đời sống.

Trận mưa đá ngày 22/3 gây thiệt hại cho hơn 40 ha cây trồng phường Chiềng An (tỉnh Sơn La). Trong đó, khoảng 360 tấn mận hậu chuẩn bị vào vụ thu hoạch bị rụng hàng loạt, nhiều diện tích gần như mất trắng.

Đoàn viên thanh niên đến từng nhà hỗ trợ người dân thu hoạch mận.

Trước tình hình đó, Đoàn phường Chiềng An đã huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên cùng các đơn vị trường học, lực lượng vũ trang tổ chức ra quân hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Anh Lò Quốc Bình - Bí thư Đoàn Phường Chiềng An cho biết, Đoàn Phường đã lập tức triển khai lực lượng xuống địa bàn, ưu tiên hỗ trợ các hộ bị thiệt hại nặng.

Đoàn viên thanh niên phơi mình dưới nắng hỗ trợ người dân.

“Tinh thần chung là không để bà con đơn độc trước thiên tai, đoàn viên thanh niên phải là lực lượng có mặt sớm nhất, làm những việc cần thiết nhất”, anh Bình nhấn mạnh.

Với sức trẻ và tinh thần xung kích, gần 100 đoàn viên, thanh niên có mặt tại các vườn mận, hỗ trợ 30 hộ gia đình thu gom, phân loại sản phẩm. Chỉ trong thời gian ngắn, hơn 50 tấn mận rụng đã được thu hái, góp phần giảm thiểu đáng kể thiệt hại kinh tế cho người dân. Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ nhân lực, hoạt động của thanh niên còn mang ý nghĩa lớn về tinh thần.

Đoàn viên nhặt, phân loại mận cho vào các bao kịp thời mang đi tiêu thụ.

Ông Quang Văn Sương - Bí thư, Trưởng bản Tòng Xét chia sẻ, đây là khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất với khoảng 50 ha mận gần như mất trắng. “Nhờ thanh niên, người dân đã kịp thu gom, tận dụng được khoảng 30% sản lượng mận rụng”, ông Sương nói.

Phát huy vai trò “đầu tàu”, Đoàn Phường Chiềng An không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ thu hoạch mà còn chủ động kết nối với thương lái, vận động thu mua mận nhằm tạo đầu ra cho sản phẩm. Đồng thời, tận dụng sức lan tỏa của mạng xã hội, đoàn viên, thanh niên đã kêu gọi cộng đồng chung tay tiêu thụ mận, góp phần giảm áp lực cho người trồng.

Ông Nghiêm Văn Tuấn - Chủ tịch UBND phường Chiềng An chia sẻ, những hành động cụ thể, thiết thực của tuổi trẻ phường đã khẳng định vai trò tiên phong, xung kích của thanh niên trong các tình huống khó khăn, thiên tai.

"Không chỉ là lực lượng hỗ trợ về sức lao động, đoàn viên, thanh niên còn là chỗ dựa tinh thần, là cầu nối giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn, từng bước ổn định sản xuất và đời sống", ông Tuấn nhấn mạnh.