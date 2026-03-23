Nhiều nhà đổ sập, hư hỏng do mưa kèm dông lốc mạnh ở miền Bắc

TPO - Lào Cai có 2 người bị thương, một nhà đổ sập, hàng trăm nhà bị tốc mái, hư hỏng. Điện Biên, Lai Châu cũng ghi nhận nhiều nhà bị hư hỏng trong đợt mưa kèm dông lốc mạnh chiều qua ở vùng núi phía Bắc.

Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, trong hai ngày qua, mưa dông diện rộng đã xuất hiện ở các tỉnh vùng núi phía Bắc nước ta.

Tính từ tối 21/3 đến tối 22/3, khu vực miền núi phía Bắc có mưa, mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như Hà Giang (Tuyên Quang) 77mm; Tân Nam 2 (Tuyên Quang) 75mm; Bắc Hà (Lào Cai) 61mm; Bản Lầu (Lào Cai) 56mm; Nậm Giàng (Lai Châu) 45mm; Thạch Lâm (Cao Bằng) 45mm.

Trong đêm qua, khu vực miền núi phía Bắc tiếp tục có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như Bắc Hà (Lào Cai) 45mm, Đông Hà 2 (Tuyên Quang) 62mm, Cốc Pàng (Cao Bằng) 34mm.

Mưa kèm dông lốc, một số địa phương còn xuất hiện mưa đá đã gây ra nhiều thiệt hại.

Mưa đá tại Phú Thọ chiều 22/3.

Lào Cai là địa phương hứng chịu thiệt hại nặng nhất do mưa dông với 2 người bị thương, một nhà bị đổ sập, 783 nhà bị tốc mái, hư hỏng và 173,2ha hoa màu, cây ăn quả bị thiệt hại.

Ngoài ra, địa phương này còn có 1 cột điện bị gãy đổ, 1 điểm trường và 1 nhà văn hoá, một số công trình phụ bị tốc mái, hư hỏng.

Lai Châu cũng ghi nhận 29 nhà bị hư hỏng, tốc mái và 0,5ha hoa màu bị thiệt hại. Điện Biên có 12 nhà bị hư hỏng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 254 tích cực tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Hữu Đức

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, tháng 3-5 là các tháng chuyển mùa ở miền Bắc. Sự cạnh tranh giữa khối không khí lạnh và khối không khí nóng ẩm từ biển rất dễ gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông, lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh, nhất là khu vực vùng núi phía Bắc.

Dự báo trong khoảng hai ngày 27-28/3, vùng hội tụ gió trên cao có thể tiếp tục gây mưa cho khu vực vùng núi phía Bắc, nguy cơ cao xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.