Bé gái 12 tuổi khởi nghiệp bằng tiền lì xì

TPO - Bé gái Trung Quốc gây sốt mạng xã hội với câu chuyện khởi nghiệp ở tuổi 12, nhờ vào khoản vốn tích cóp từ tiền lì xì. Nhiều cư dân mạng đánh giá tiềm năng của “doanh nhân nhí” là vô hạn.

Theo SCMP, Li Yue (12 tuổi), đến từ tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) tích cóp được hơn 44.000 nhân dân tệ (6.400 USD) tiền lì xì trong dịp Tết Nguyên đán và quyết định đầu tư số tiền này vào kinh doanh.

Cô bé dự tính gửi khoản tiền đó vào ngân hàng, nhưng lại cảm thấy lãi suất tiền gửi tiết kiệm quá thấp, không đủ để bù đắp lạm phát.

Trên đường đến ngân hàng, Li tình cờ thấy cửa hàng văn phòng phẩm đang được rao bán và nảy sinh ý tưởng tự kinh doanh.

Li Yue dùng tiền lì xì mua lại cửa hàng văn phòng phẩm.

Bất chấp lời cảnh báo của mẹ về rủi ro thua lỗ tiềm tàng, Li quyết tâm mua lại cửa hàng bằng tiền lì xì.

Trong suốt kỳ nghỉ, cô bé chịu trách nhiệm bổ sung hàng hóa và quản lý công việc kinh doanh. Đến khi trường học mở cửa trở lại vào tháng 3, Li nhờ mẹ trông coi cửa hàng hộ, với mức lương 3.000 nhân dân tệ (440 USD) mỗi tháng.

Li phụ trách đàm phán với nhà cung cấp, định giá và điều chỉnh chiến lược kinh doanh, trong khi mẹ cô đảm nhiệm công việc vận hành hằng ngày. Mỗi sáng, Li mở cửa hàng, kiểm tra hàng tồn kho rồi đi học. Sau giờ học, cô làm bài tập tại cửa hàng trước khi cùng mẹ bán hàng đến 20h30.

Cô bé cũng tự học sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để quản lý sổ sách và tạo hệ thống ghi chép trực quan.

Khởi nghiệp không hề dễ dàng. Doanh thu của cửa hàng sụt giảm mạnh vào nửa đầu tháng 3.

Không chùn bước trước khó khăn, Li lập tức vạch ra chiến lược đối phó khủng hoảng ban đầu. Đó là cho chạy chương trình giảm giá sốc.

Li giải thích với mẹ: “Nếu chúng ta quá lo lắng về chi phí đã bỏ ra, hàng hóa sẽ không bán được. Chúng ta có thể gặp vấn đề về dòng tiền”.

Li bán các mặt hàng nhỏ với giá chỉ 1 nhân dân tệ (hơn 3.800 đồng) để thu hút học sinh và giảm giá 50% các sản phẩm chất lượng để hấp dẫn những phụ huynh quan tâm đến chi phí.

Đúng với kỳ vọng của Li, phương án trên nhanh chóng mang lại hiệu quả. Cửa hàng gây dựng được lượng khách hàng ổn định.

Li Yue vừa học vừa tự kinh doanh, còn chi tiền nhờ mẹ giúp trông cửa hàng.

Lợi nhuận cụ thể của cửa hàng chưa được tiết lộ, nhưng "doanh nhân nhí" cho biết đã thu hồi được vốn đầu tư.

Mẹ Li Yue, chuyên gia tư vấn giáo dục gia đình, bày tỏ tôn trọng đam mê của con, nhưng nhấn mạnh sẽ dừng hoạt động kinh doanh nếu việc học của con gái bị ảnh hưởng.

Nhận thấy việc điều hành cửa hàng văn phòng phẩm chiếm quá nhiều thời gian học tập, Li chuyển hướng sang bán đồ ăn. Gần đây, cô bé đầu tư thiết bị và bắt đầu bán xúc xích, nước cam và đồ uống lạnh, đồng thời thanh lý hàng tồn kho văn phòng phẩm.

“Cháu muốn trở thành bà chủ có lương tâm. Cháu thử mọi sản phẩm để đảm bảo chúng vừa ngon vừa an toàn trước khi bán”, Li cam kết.

Mẹ Li cho rằng trải nghiệm kinh doanh này mang lại giá trị giáo dục tài chính quý báu. Cô tin đây là cách sử dụng tiền hữu ích hơn việc cho con gái đăng ký những lớp đào tạo mà cô bé không hứng thú.

“Việc này giống như mở trường kinh doanh cho con bé vậy”, người mẹ chia sẻ với Jimu News.

Đầu óc kinh doanh nhạy bén giúp Li thu hồi vốn nhanh chóng.

Câu chuyện của Li gây sốt mạng xã hội Trung Quốc, với các luồng ý kiến trái chiều. Nhiều người tỏ ra bất ngờ và khâm phục trước đầu óc kinh doanh nhanh nhạy của Li. Bên cạnh đó, một bộ phận không ủng hộ cho trẻ em kiếm tiền quá sớm. Cũng có người tỏ ra hoài nghi tính chân thực của câu chuyện.

Cư dân mạng bình luận: “Sự can đảm, khả năng thực thi và đầu óc kinh doanh của cô bé này vượt xa tuổi tác. Cô bé chắc chắn thành công trong tương lai”, “Trẻ em không nên bắt đầu kinh doanh quá sớm. Ở tuổi 12, Li nên tập trung vào việc học và những trải nghiệm tuổi thơ khác”, “Một cô bé 12 tuổi có thể nhạy bén đến thế sao?”, “Có khi nào kiếp trước của cô bé này là doanh nhân tài giỏi, kiếp này trùng sinh giữ nguyên ký ức không vậy?”…