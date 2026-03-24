Tuyên dương 20 Gương mặt trẻ tiêu biểu Quảng Trị lần thứ I

TPO - Nhân kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Trị lần đầu vinh danh 20 “Gương mặt trẻ tiêu biểu”, đồng thời ra mắt bản đồ số “Quảng Trị on the map” nhằm lan tỏa hình ảnh địa phương.

Ngày 24/3, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Trị tổ chức Lễ trao giải thưởng “Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất” và gặp mặt cán bộ Đoàn qua các thời kỳ, nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026).

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trao giải thưởng cho gương mặt trẻ tiêu biểu.

Tại chương trình, các đại biểu cùng ôn lại chặng đường 95 năm xây dựng và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – lực lượng xung kích, đội dự bị tin cậy của Đảng.

Phát huy truyền thống đó, tuổi trẻ Quảng Trị thời gian qua đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã trao Giải thưởng “Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị lần thứ I” cho 20 cá nhân xuất sắc trên nhiều lĩnh vực như học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, quốc phòng - an ninh, văn hóa - thể thao và hoạt động xã hội. Đây là những điển hình đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ.

Khen thưởng các tổ chức, cá nhân trong chiến dịch truyền thông quảng bá về Quảng Trị.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn khen thưởng 10 đơn vị có sản phẩm tiêu biểu và 5 đơn vị có sản phẩm được yêu thích trong Chiến dịch truyền thông “Quảng Trị on the map”.

Đặc biệt, bản đồ số “Quảng Trị on the map” chính thức ra mắt tại địa chỉ https://www.quangtrionthemap.com, cung cấp nền tảng trực tuyến tích hợp thông tin, hình ảnh về 78 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh.

Ra mắt bản đồ số Quảng Trị.

Công trình được kỳ vọng góp phần quảng bá hình ảnh Quảng Trị năng động, giàu bản sắc, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác Đoàn và phát triển du lịch địa phương.