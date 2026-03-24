Sôi động Tháng Thanh niên với hàng trăm ý tưởng sáng tạo mừng sinh nhật Đoàn

HHT - Tháng Ba về, sắc áo xanh tình nguyện lại hòa cùng nhịp đập của hàng triệu trái tim Đoàn viên hướng về kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2026) và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trường THPT Tân Túc (TP.HCM) chào tháng Ba sôi động

Hưởng ứng Tháng Thanh niên với khí thế rực lửa, hơn 50 đoàn viên trường THPT Tân Túc đã mở màn chuỗi hoạt động bằng ngày hội “Tôi - Cử tri xã Tân Nhựt”. Teen còn được dịp tham gia hội thi “Rung chuông vàng”, diễn đàn “Cử tri trách nhiệm” và chiêm ngưỡng những chiếc xe đạp với cờ hoa bắt mắt dành cho buổi diễu hành xe đạp tuyên truyền cho hoạt động bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại địa phương.

Teen THPT Tân Túc tại ngày hội Tôi - Cử tri xã Tân Nhựt”

Ngày hội thêm phần sôi động khi các đoàn viên, thanh niên nhập vai vào các tầng lớp nhân dân như công nhân, nông dân, trí thức trong vở kịch tuyên truyền, hướng dẫn người dân truy cập ứng dụng VNeID để bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân.

Bạn Nhan Gia Mẫn (Bí thư Ban Chấp hành Đoàn trường THPT Tân Túc). Ảnh: NVCC

Đúng với tinh thần “Xung kích - Tình nguyện - Sáng tạo - Hành động vì Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình” của thanh niên thành phố mang tên Bác, bạn Nhan Gia Mẫn (Bí thư Ban Chấp hành Đoàn trường THPT Tân Túc) chia sẻ: “Không chỉ tham gia lớp Cảm tình Đoàn và kết nạp Đoàn viên mới, chúng mình sẽ về nguồn thăm mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình chính sách, thăm khu di tích Láng Le - Bàu Cò”.

Láng Le - Bàu Cò tọa lạc tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TP.HCM từng là căn cứ vững chắc, ghi dấu trận đánh oanh liệt ngày 15/4/1948, góp phần làm thất bại kế hoạch “tốc chiến, tốc thắng” của thực dân Pháp. Trước đây Láng Le - Bàu Cò là vùng đồng bưng, đầm lầy, lau sậy um tùm, thuộc căn cứ kháng chiến Vườn Thơm - Bà Vụ. Hiện nay, khu di tích là “địa chỉ đỏ” để giáo dục truyền thống cách mạng, tôn vinh chiến công của quân dân ta trong việc tận dụng địa hình hiểm trở.

Sinh nhật Đoàn sáng tạo với teen THPT Uông Bí (Quảng Ninh)

Tiếp nối hành trình 95 năm vinh quang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, teen THPT Uông Bí chào tháng Ba với 1001 hoạt động độc lạ từ đấu trường trí tuệ “The Mind Race”, đêm hội hóa trang với chủ đề “Trường học sinh thái ASEAN - Trường học không rác thải nhựa” đến Hội thao Quốc phòng An ninh.

Cổng trại rộn sắc tím của cư dân trường THPT Uông Bí (Quảng Ninh).

Bạn Lê Vũ Thảo Phương (Lớp 12A2) tâm đắc: “Khó nhất là khâu tìm người mẫu để trình diễn trang phục làm từ rác tái chế. Các bạn trong lớp còn ngượng ngùng khi catwalk trong bộ cánh đặc biệt nên chúng mình đã phải quay số ngẫu nhiên để chỉ định hai gương mặt King và Queen của lớp”.

Bạn Lê Vũ Thảo Phương (Trường THPT Uông Bí, Quảng Ninh). Ảnh: NVCC

Đúng với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, Đoàn viên trường THPT Uông Bí thể hiện quyết tâm cao độ trong Hội thao Quốc phòng An ninh. Về trải nghiệm tại nội dung bắn súng, Thảo Phương bộc bạch: “Dù đã được thực hành thường xuyên trong tiết Giáo dục Quốc phòng, tụi mình vẫn không khỏi hồi hộp trước độ khó của môn thi. Để đạt được kết quả cao nhất, chắc chắn mỗi bạn đều cần nỗ lực luyện tập và trau dồi kỹ thuật bài bản”.

Uông Bí-ers cháy hết mình với hoạt động cụm trại tháng Ba.

Không chỉ “cân tất” từ nghệ thuật đến thể thao, mỗi chi đoàn còn đầu tư hết cỡ vào công nghệ và tri thức số khi tự sáng tạo và trưng bày sản phẩm STEM trong cụm trại của mình.

THPT Lý Tự Trọng (Khánh Hòa) thi tài khỏe - khéo

Cư dân trường THPT Lý Tự Trọng đang trong trạng thái háo hức để chào đón Hội trại Truyền thống 26/3 với chủ đề: “Thanh niên L2T: Bản lĩnh - Chủ động - Năng động - Sáng tạo”. Các bạn dồn hết công lực vào trò chơi “Nấu cơm Quang Trung” khi vừa hành quân vừa gánh bếp củi và niêu đất để nấu cơm trên đường.

Hội "áo xanh" của trường THPT Lý Tự Trọng (Khánh Hòa) trong hoạt động Đoàn.

Bạn Huỳnh Thị Hoài Phương (Lớp 12A6) thích thú: “Lớp mình đã phân công hai bạn khỏe để giữ thăng bằng tốt trong khi gánh bếp và niêu, một bạn phụ trách lửa và củi, một bạn quan sát và nhắc nhịp di chuyển cho đều. Đồng thời giữ bếp ổn định và tính sẵn lượng nước, gạo vừa đủ để cơm chín nhanh. Mình nghĩ đây là cơ hội để chúng mình gắn kết và hiểu nhau hơn”.

Đoàn viên Trường THPT Lý Tự Trọng hòa mình vào giai điệu thanh niên.

Các bạn còn tập đồng diễn cờ truyền tin thị giác Semaphore vào cuối tuần để kịp ghi nhớ động tác và tránh lệch đội hình. Theo quy định của trường, cổng trại của mỗi chi đoàn phải được dựng trực tiếp tại chỗ bằng tre, lồ ô và dây neo. Việc không được dựng sẵn là một thử thách lớn để chúng mình phải học và thực hành thành thục kỹ thuật buộc, thắt gút.

“Mình phải biết buộc các mối gút chắc chắn, đảm bảo an toàn và thẩm mỹ trong thời gian dự thi. Nếu vi phạm, các lớp có thể bị tước quyền tham gia và trừ điểm rèn luyện nên lớp mình đã phân chia rõ nhóm kỹ thuật, nhóm trang trí để tập trước các nút dây cơ bản và chuẩn bị đủ vật liệu cho phần thi dựng cổng trại” - Hoài Phương kể.

95 năm là một hành trình rực rỡ và thế hệ đoàn viên hôm nay đầy năng lượng và nhiệt huyết tiếp nối ngọn lửa xung kích ấy trên mọi miền Tổ quốc.