Sôi nổi Liên hoan “Tiếng kèn Đội ta” năm 2026 tại Công viên Phan Đình Phùng

Ý Lê (Tổng hợp)

HHTO - Sáng 22/3, tại Công viên Phan Đình Phùng (TP.HCM), Liên hoan “Tiếng kèn Đội ta” năm 2026 đã diễn ra trong không khí rộn ràng, thu hút đông đảo đội viên, thiếu nhi tham gia với nhiều phần trình diễn nghi thức Đội đặc sắc.

Ban Giám khảo cuộc thi “Tiếng kèn Đội ta” năm 2026 của khối Tiểu học.

Chương trình được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp các em đội viên giao lưu, rèn luyện kỹ năng nghi thức Đội, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ luật và niềm tự hào của tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Trong buổi sáng, các đội thi khối Tiểu học đã bước vào phần trình diễn với sự chuẩn bị công phu, thể hiện qua từng hồi kèn, nhịp trống rộn ràng và những bước diễu hành đều tăm tắp. Các tiết mục không chỉ thể hiện sự nghiêm túc trong luyện tập mà còn mang đến bầu không khí sôi động, tươi vui, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả.

Phần thi các đội khối Tiểu học được chuẩn bị rất chỉn chu và công phu qua từng tiết mục

Chiều cùng ngày, các đội thi khối Trung học cơ sở đã bước vào phần tranh tài với tinh thần tự tin, nghiêm túc và quyết tâm cao, tạo nên không khí sôi nổi tại khu vực tổ chức.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các đội đã mang đến những phần trình diễn đồng đều, thể hiện rõ kỹ năng nghi thức Đội qua từng đội hình ngay ngắn, bước di chuyển dứt khoát cùng âm thanh kèn trống vang đều, mạnh mẽ. Mỗi tiết mục không chỉ cho thấy sự thành thạo trong luyện tập mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, kỷ luật và nỗ lực của từng tập thể đội viên.

Phần thi của đội thi khối THCS thể hiện rõ kỹ năng nghi thức Đội qua từng tiết mục biểu diễn

Không khí buổi chiều Liên hoan diễn ra đầy màu sắc, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, góp phần lan tỏa tinh thần năng động, nhiệt huyết của thiếu nhi, đội viên Thành phố Hồ Chí Minh.

Qua đó, chương trình tiếp tục khẳng định ý nghĩa của Liên hoan trong việc tạo sân chơi bổ ích, giúp đội viên rèn luyện kỹ năng, tăng cường giao lưu và phát huy truyền thống tốt đẹp của tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Ý Lê (Tổng hợp)
Ảnh: Thiếu nhi TP.HCM
#Liên hoan “Tiếng kèn Đội ta” #tiểu học #THCS #cuộc thi

