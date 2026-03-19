Bí thư T.Ư Đoàn đề xuất 4 giải pháp hỗ trợ học sinh vượt áp lực tâm lý học đường

HHTO - Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn” năm 2026 đã dành sự quan tâm đặc biệt đến vấn đề tâm lý học đường và bạo lực học đường – những áp lực ngày càng gia tăng đối với học sinh, thiếu nhi hiện nay. Trước câu hỏi từ điểm cầu Đắk Lắk, đại diện Trung ương Đoàn đã đưa ra loạt giải pháp cụ thể nhằm lắng nghe, hỗ trợ kịp thời, giúp các em tự tin, phát triển toàn diện trong môi trường học đường an toàn, thân thiện.

Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Ðoàn” năm 2026 do Trung ương Ðoàn tổ chức diễn ra vào lúc 13h00 hôm nay (19/3), tại Trung tâm phát thanh và truyền hình Quân đội (Số 165 Xã Đàn, phường Đống Đa, TP Hà Nội). Với chủ đề: “Dưới lá cờ vẻ vang của Ðảng, tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới”, chương trình được phát sóng trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử T.Ư Ðoàn, fanpage Thông tin Chính phủ, Báo Tiền Phong, Báo Thanh Niên cùng các nền tảng số của Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Hội SVVN, Hội đồng Ðội T.Ư và các cấp bộ Ðoàn, Hội, Ðội trên cả nước. Diễn đàn tập trung theo 3 nhóm nội dung trọng tâm, gồm: Ðổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ðoàn phù hợp với yêu cầu, điều kiện mới; phát huy vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; đồng hành, hỗ trợ thanh niên phát triển toàn diện.

Từ điểm cầu trực tuyến tại Đắk Lắk, em Trần Tử Quang - Liên đội trưởng Liên đội trường THCS Phan Chu Trinh, phường Buôn Ma Thuột đặt câu hỏi: T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư sẽ triển khai những định hướng nào để giúp học sinh, thiếu nhi được lắng nghe, tư vấn kịp thời khi gặp căng thẳng, áp lực tâm lý để luôn tự tin, vui vẻ học tập và phát triển tốt hơn?

Trao đổi về nội dung này, chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư cho biết, qua các cuộc khảo sát và tiếp xúc cử tri trẻ em trên toàn quốc, khảo sát Trung ương Đoàn và Hội đồng Đội Trung ương cũng nhận thấy, vấn đề tâm lý học đường và bạo lực học đường là một trong những mối quan tâm rất lớn của thiếu nhi hiện nay.

Vì vậy, trong thời gian tới, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư sẽ tiếp tục triển khai một số định hướng và giải pháp trọng tâm để giúp các bạn học sinh được lắng nghe, chia sẻ và hỗ trợ kịp thời khi gặp khó khăn về tâm lý.

Thứ nhất, tăng cường hơn nữa các kênh để thiếu nhi được lắng nghe và bày tỏ ý kiến. Hội đồng Đội T.Ư sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng các mô hình như “Hộp thư Điều em muốn nói”, các diễn đàn trẻ em, Hội đồng trẻ em các cấp, diễn đàn Lắng nghe trẻ em nói; thực hiện các cuộc khảo sát trực tuyến để các em có thể phản ánh tâm tư, nguyện vọng của mình một cách thuận lợi và an toàn. Qua đó, tổ chức Đoàn, Đội và các cơ quan chức năng sẽ kịp thời nắm bắt những khó khăn mà học sinh đang gặp phải để có giải pháp hỗ trợ. Tổ chức Đoàn, Hội cũng sẽ phối hợp ngành Giáo dục, ngành Y tế và cơ quan chức năng kịp thời xử lý vấn đề các em gặp phải.

Thứ hai, phối hợp xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện và hạnh phúc. Theo chị Trang, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư sẽ tiếp tục phối hợp với ngành Giáo dục triển khai các phong trào và mô hình như “Trường học hạnh phúc”, “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”, Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm, thông qua đó động viên, khuyến khích các em nâng cao nhận thức về tình bạn đẹp, tinh thần đoàn kết, sự tử tế để phòng ngừa bạo lực học đường ngay từ sớm.

Thứ ba, thúc đẩy và nâng cao chất lượng tư vấn tâm lý học đường. Tổ chức Đoàn, Hội sẽ tiếp tục kiến nghị và phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo để phát triển các phòng tư vấn tâm lý học đường, đội ngũ chuyên gia và giáo viên tư vấn, giúp học sinh có nơi chia sẻ khi gặp áp lực học tập, mâu thuẫn với bạn bè hay các vấn đề trong cuộc sống. Đồng thời, khuyến khích các nhà trường thành lập các tổ/nhóm hòa giải học sinh, hỗ trợ giải quyết mâu thuẫn sớm, tránh để xảy ra bạo lực học đường.

Thứ tư, phát triển các hoạt động trải nghiệm, câu lạc bộ và kỹ năng sống cho thiếu nhi. Thông qua các câu lạc bộ sở thích, hoạt động thể thao, văn hóa, kỹ năng sống và hoạt động Đội trong nhà trường, các em sẽ có thêm cơ hội giao lưu, chia sẻ, giải tỏa áp lực, phát triển toàn diện cả về thể chất, tinh thần và kỹ năng xã hội. Đây cũng là một trong những cách hiệu quả để phòng ngừa các vấn đề tâm lý và bạo lực học đường.

Bên cạnh đó, T.Ư Đoàn và Hội đồng Đội T.Ư cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, gia đình và xã hội để tăng cường tuyên truyền về Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111, giúp các em có thể tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp khó khăn hoặc nguy cơ bị ảnh hưởng tâm lý học đường.

Chị Trang mong em Tử Quang và đội viên, thiếu nhi trên toàn quốc đồng lòng thực hiện các giải pháp này một cách tốt nhất để ngăn chặn bạo lực học đường, giải tỏa căng thẳng, áp lực tâm lý để luôn tự tin, vui vẻ học tập và phát triển tốt.

“Các anh chị tin rằng, khi nhà trường, gia đình, xã hội và chính các em cùng chung tay, chúng ta sẽ xây dựng được một môi trường học đường an toàn, thân thiện, nơi mỗi thiếu nhi đều được lắng nghe, được tôn trọng và được phát triển toàn diện”, chị Trang nói.