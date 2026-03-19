Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Sri Lanka chính thức công bố người lao động nghỉ 3 ngày/tuần để tiết kiệm xăng

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Do nguồn cung xăng dầu bị ảnh hưởng bới tình hình Trung Đông, Sri Lanka đã chính thức áp dụng tuần làm việc 4 ngày, tức là ngoài 2 ngày nghỉ cuối tuần thì thứ Tư hằng tuần cũng là ngày nghỉ.

Sri Lanka vừa công bố chính thức áp dụng chế độ làm việc 4 ngày/tuần, trong đó thứ Bảy, Chủ Nhật và thứ Tư là ngày nghỉ, mà theo các thông tin hiện tại là lương của người lao động vẫn được giữ nguyên.

Phương thức làm việc mới này không phải nhằm giúp giảm áp lực công việc, mà vì tình hình Trung Đông ảnh hưởng đến nguồn cung xăng dầu, và Chính phủ Sri Lanka cắt giảm ngày làm việc như một cách tiết kiệm nhiên liệu, theo các trang FortuneNDTV.

Tất cả các cơ quan nhà nước, các trường học và đại học ở Sri Lanka đều chuyển sang làm việc 4 ngày/tuần, bắt đầu từ 18/3. Tất nhiên, các dịch vụ thiết yếu như bệnh viện thì vẫn mở cửa, nhưng người lao động trong các ngành nghề khác được yêu cầu ở nhà, làm việc trực tuyến nếu có thể và sử dụng càng ít xăng, dầu, gas càng tốt. Ngay cả khu vực tư nhân cũng được khuyến khích tuân theo chỉ thị này.

Các nhà chức trách cũng thúc giục các công ty tư nhân sắp xếp cho nhân viên làm việc tại nhà bất kỳ khi nào có thể để giảm việc đi lại trên đường và sử dụng nhiên liệu.

gia-xang-dau.jpg
Người dân ở thành phố Colombo (Sri Lanka) đi mua xăng. Ảnh: Thilina Kaluthotage/ Reuters.

Quy định mới như trên được đưa ra sau khi Sri Lanka đã áp dụng hệ thống phân phối nhiên liệu hằng tuần theo mã QR, bao gồm 15 lít cho ô tô và 5 lít cho xe máy, nhằm đảm bảo phân phối công bằng và ngăn chặn tình trạng tích trữ xăng dầu, theo hãng tin Anadolu.

Ngoài Sri Lanka, một số nước châu Á khác cũng đã có những biện pháp tiết kiệm nhiên liệu. Chẳng hạn, Philippines đã tạm thời áp dụng tuần làm việc 4 ngày từ 9/3/2026 đối với một số cơ quan nhà nước, và khuyến khích người lao động nói chung làm việc tại nhà nếu có thể để giảm tiêu thụ xăng dầu, theo trang Inquirer. Còn ở Thái Lan, Chính phủ khuyến khích nhân viên văn phòng mặc áo ngắn tay thay vì mặc vest để giảm bật điều hòa, và đi thang bộ thay vì thang máy, theo Yahoo.

ft1477.jpg
Thục Hân
Xem thêm

Cùng chuyên mục