Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

Google News

Hà Nội có thể sắp có chuỗi ngày “giới thiệu mùa Hè”, nhiệt độ lên bao nhiêu?

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Xu hướng ấm dần ở Hà Nội vẫn tiếp diễn, dù có những ngày nhiều mây hoặc mưa phùn thì nhiệt độ cũng chỉ giảm rất nhẹ. Và sau ít ngày nữa, dự báo Hà Nội sẽ có chuỗi ngày “mùa Hè phiên bản giới thiệu”, trời khá nóng.

Theo tục ngữ xưa thì “tháng Hai rét lộc”, tức là vào tháng Hai Âm lịch, ở miền Bắc trời rét/ lạnh, ẩm, cây cối đâm chồi nảy lộc. Nhưng tháng Hai Âm lịch năm nay có vẻ không rét như vậy.

Hôm nay là bắt đầu tháng Hai Âm lịch mà ở Hà Nội, trời ấm đã được ít nhất vài ngày rồi, thậm chí vào các buổi trưa và chiều thì nhiều người còn thấy khá nóng rồi. Chiều nay, 19/3, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội lên đến khoảng 30oC. Ở trong nhà ngay cả buổi tối, đêm, nhiều gia đình cũng phải bật quạt vì trời vừa ấm vừa ẩm, khá bí bức.

temp-mar19-1400.jpg
Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 19/3. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Nhiệt độ ở Hà Nội trong vài ngày tới dự báo không thay đổi nhiều, nếu thỉnh thoảng có ngày nhiều mây hơn và có mưa phùn/ mưa nhỏ (khả năng không cao) thì nhiệt độ cũng chỉ giảm nhẹ, không đáng kể.

Và sang đến tuần sau thì Hà Nội có thể sẽ có chuỗi ngày “mùa Hè phiên bản giới thiệu”, nhiệt độ cảm nhận vào các buổi trưa và chiều ngày nào cũng hơn 30oC, giữa tuần có thể lên đến 32 - 33oC. Ngay cả buổi đêm và sáng sớm, nhiệt độ cảm nhận dự báo cũng ở mức 23 - 25oC.

Hiện tại, phần lớn các mô hình khá thống nhất trong dự báo xu hướng tuần sau Hà Nội tăng nhiệt như trên, nên độ chính xác là tương đối cao.

temp-mar25-1400.jpg
Nhiệt độ cảm nhận dự báo ở một số khu vực tại miền Bắc vào trưa và chiều mấy ngày giữa tuần sau (24 - 26/3), theo mô hình ICON. Ảnh: Ventusky, ICON.

Trong thời tiết giao mùa như hiện tại, đôi khi có thể có mưa dông bất chợt, người dân lưu ý nếu đang ở ngoài trời mà có mưa dông thì nên trú ngay. Ngoài ra nên chọn trang phục nhẹ thoáng, uống nhiều nước trong ngày.

ft1477.jpg
#thời tiết Hà Nội #nhiệt độ Hà Nội #thời tiết miền Bắc #Hà Nội tăng nhiệt #Hà Nội có nóng không #thời tiết giao mùa

