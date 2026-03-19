Hà Nội có thể sắp có chuỗi ngày “giới thiệu mùa Hè”, nhiệt độ lên bao nhiêu?

HHTO - Xu hướng ấm dần ở Hà Nội vẫn tiếp diễn, dù có những ngày nhiều mây hoặc mưa phùn thì nhiệt độ cũng chỉ giảm rất nhẹ. Và sau ít ngày nữa, dự báo Hà Nội sẽ có chuỗi ngày “mùa Hè phiên bản giới thiệu”, trời khá nóng.

Theo tục ngữ xưa thì “tháng Hai rét lộc”, tức là vào tháng Hai Âm lịch, ở miền Bắc trời rét/ lạnh, ẩm, cây cối đâm chồi nảy lộc. Nhưng tháng Hai Âm lịch năm nay có vẻ không rét như vậy.

Hôm nay là bắt đầu tháng Hai Âm lịch mà ở Hà Nội, trời ấm đã được ít nhất vài ngày rồi, thậm chí vào các buổi trưa và chiều thì nhiều người còn thấy khá nóng rồi. Chiều nay, 19/3, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội lên đến khoảng 30oC. Ở trong nhà ngay cả buổi tối, đêm, nhiều gia đình cũng phải bật quạt vì trời vừa ấm vừa ẩm, khá bí bức.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 19/3. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Nhiệt độ ở Hà Nội trong vài ngày tới dự báo không thay đổi nhiều, nếu thỉnh thoảng có ngày nhiều mây hơn và có mưa phùn/ mưa nhỏ (khả năng không cao) thì nhiệt độ cũng chỉ giảm nhẹ, không đáng kể.

Và sang đến tuần sau thì Hà Nội có thể sẽ có chuỗi ngày “mùa Hè phiên bản giới thiệu”, nhiệt độ cảm nhận vào các buổi trưa và chiều ngày nào cũng hơn 30oC, giữa tuần có thể lên đến 32 - 33oC. Ngay cả buổi đêm và sáng sớm, nhiệt độ cảm nhận dự báo cũng ở mức 23 - 25oC.

Hiện tại, phần lớn các mô hình khá thống nhất trong dự báo xu hướng tuần sau Hà Nội tăng nhiệt như trên, nên độ chính xác là tương đối cao.

Nhiệt độ cảm nhận dự báo ở một số khu vực tại miền Bắc vào trưa và chiều mấy ngày giữa tuần sau (24 - 26/3), theo mô hình ICON. Ảnh: Ventusky, ICON.

Trong thời tiết giao mùa như hiện tại, đôi khi có thể có mưa dông bất chợt, người dân lưu ý nếu đang ở ngoài trời mà có mưa dông thì nên trú ngay. Ngoài ra nên chọn trang phục nhẹ thoáng, uống nhiều nước trong ngày.