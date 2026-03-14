Quét mã QR có làm điện thoại nhanh hết pin hơn? Sự thật và cách khắc phục

HHTO - Việc quét mã QR chỉ diễn ra vài giây nhưng quét thường xuyên có thể sẽ khiến điện thoại tụt pin nhanh hơn. Nguyên nhân là do đâu, và có cách nào khắc phục?

Trong những năm gần đây, việc quét mã QR trở nên rất quen thuộc tại Việt Nam và trên thế giới. Hằng ngày, mỗi người đều có thể quét QR nhiều lần để thanh toán, đăng nhập ứng dụng...

Vậy việc quét QR thường xuyên có làm điện thoại hao pin nhanh hơn không?

Câu trả lời là có thể.

Về nguyên lý, để quét mã QR, điện thoại phải bật camera và liên tục phân tích hình ảnh để tìm và giải mã. Điều này khiến cảm biến camera và bộ xử lý hình ảnh đều hoạt động trong thời gian thực, nên có thể tiêu thụ nhiều năng lượng hơn so với các tác vụ nền thông thường, theo Honest Waves - công ty ở California (Mỹ), chuyên sản xuất các trạm sạc điện thoại.

Quét mã QR để xem thực đơn nhà hàng cũng là việc phổ biến. Ảnh minh họa: Wagnerokasaki/ Getty Images Plus.

Tuy nhiên, bản thân thao tác quét mã QR thường chỉ kéo dài vài giây nên lượng pin tiêu thụ không lớn. Mà trong nhiều trường hợp, điều gây tụt pin nhanh hơn lại là những bước sau khi quét. Ví dụ, mã QR thường mở một trang web, ứng dụng thanh toán hoặc bản đồ…, khiến điện thoại phải dùng Wi-Fi hoặc dữ liệu di động.

Còn nữa, đôi khi, việc quét QR bằng một ứng dụng (như ứng dụng ngân hàng chẳng hạn) cũng gây tốn pin hơn là camera của điện thoại.

Ngoài ra, màn hình thường tự động chỉnh cho sáng hơn để nhìn rõ mã, vì phần lớn người dùng thường quét QR ở ngoài trời hoặc trong nhà hàng, siêu thị. Mà màn hình vốn là một trong những bộ phận tiêu thụ pin nhiều nhất trên điện thoại thông minh, đôi khi gây tụt pin nhiều hơn camera.

Dù gì, những việc trên đều khá nhanh, nên việc quét QR vài lần mỗi ngày không ảnh hưởng đáng kể đến thời lượng pin. Nhưng nếu một ngày quét nhiều mã (như trong công việc giao hàng, bán hàng, thanh toán…) thì mức độ hao pin có thể được thấy rõ ràng hơn.

Nếu liên tục quét mã QR nhiều lần trong ngày thì đúng là cũng khiến điện thoại tụt pin nhanh. Ảnh minh họa: Digital Link.

Để hạn chế tình huống điện thoại tụt pin nhanh do quét QR nhiều, người dùng nên:

· Giảm bớt độ sáng màn hình khi không cần thiết.

· Tắt camera (đóng hẳn ứng dụng camera hoặc các ứng dụng có dùng camera) ngay sau khi quét xong.

· Tránh để ứng dụng camera mở quá lâu.

Những thói quen nhỏ này giúp tiết kiệm pin điện thoại dù vẫn tận dụng được sự tiện lợi của việc quét mã QR hằng ngày.