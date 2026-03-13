Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Robot hình người ở Trung Quốc bị cảnh sát bắt vì làm một cụ bà nhập viện

Thục Hân

HHTO - Con robot hình người đứng sau lưng một phụ nữ lớn tuổi vào lúc tối muộn khiến người này hốt hoảng và sau đó phải nhập viện. Kết quả là robot đã bị cảnh sát bắt.

Một robot hình người ở Macau (Trung Quốc) đã bị cảnh sát bắt sau khi khiến một bà giật mình và phải nhập viện, theo Macau PostSCMP.

Cảnh sát nói với đài phát thanh và truyền hình Macau (TDM) rằng sự việc xảy ra gần một khu dân cư. Khoảng 9h tối, cụ bà khoảng 70 tuổi đang đứng xem điện thoại trên phố thì chợt giật bắn mình do con robot hình người đứng ngay sau bà.

Vừa sợ vừa giận, bà cụ mắng con robot một chặp, bảo nó “bị điên”, trong khi con robot giơ 2 tay lên trời, nửa như xin lỗi, nửa như bức xúc. Nhưng dù có thể hiện điều gì thì nó cũng không khiến bà cụ nguôi giận.

Sau đó, 2 cảnh sát tới “áp giải” robot đi.

Đây là video cụ bà mắng mỏ con robot hình người trên phố:

Nguồn: CNA.

Theo các trang tin địa phương, robot này là của một trung tâm giáo dục, được dùng cho “các hoạt động quảng cáo” trong khu vực. Cuối cùng thì cảnh sát cũng bàn giao lại con robot cho chủ của nó và đề nghị người chủ phải quản lý robot cẩn thận hơn ở nơi công cộng.

Một đại diện của trung tâm giáo dục giải thích với TDM rằng lúc đó con robot đang đi thì cụ bà bất ngờ dừng lại ngay trước mặt nó để xem điện thoại. Robot bị chắn đường nên mới đứng đợi bà ấy. Thế rồi bà ấy quay lại, nhìn thấy robot có đèn nhấp nháy nên mới giật mình.

canh-sat-robot.jpg
"Thủ phạm" khiến cụ bà giật mình hốt hoảng đã bị cảnh sát "bắt". Ảnh: SCMP.

Nhiều người có thể coi việc này là buồn cười, nhưng cụ bà thì không. Bà bị căng thẳng nghiêm trọng và đã phải nhập viện. Cũng may là bà không bị chấn thương gì và đã được xuất viện, bà cũng đồng ý không kiện người sở hữu robot.

Sự việc nói trên khiến nhiều cư dân mạng tranh luận về các quy định sử dụng robot ở nơi công cộng, bởi tại nhiều nước, số lượng robot đi trên đường ngày càng tăng.

ft1477.jpg
Thục Hân
