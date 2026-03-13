Hà Nội chuẩn bị tăng nhiệt độ đều đặn, sắp nóng vượt 30 độ C vào ngày nào?

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HHTO - Không khí lạnh suy yếu và nhiệt độ ở Hà Nội sắp tăng dần. Vài ngày nữa, dự báo Hà Nội sẽ có nhiệt độ cảm nhận vượt 30 độ C, cao hơn khá nhiều so với mức trung bình cùng thời điểm nhiều năm.

Mặc dù không khí lạnh đã khá yếu ớt nhưng cũng nhờ đó mà tạm thời Hà Nội vẫn tương đối khô ráo vào ban ngày, chỉ ẩm vào sáng và tối, đêm. Nhiệt độ trung bình hầu như ở mức mát, chiều nay, 13/3, nhiệt độ cảm nhận là khoảng 25oC.

Ngày mai, trời nhiều mây hơn và có thể do một chút xíu không khí lạnh (thực sự là “chút xíu” vì không khí lạnh lệch Đông và có thể suy yếu ngay trong ngày mai) nên nhiệt độ buổi trưa và chiều ở Hà Nội còn khoảng 22 - 23oC.

Và ngày mai là ngày duy nhất trong vòng khoảng một tuần tới mà ở Hà Nội còn có ảnh hưởng của chút ít không khí lạnh. Sau đó, cả tuần tiếp theo không thấy “bóng dáng” của không khí lạnh nữa, theo các mô hình dự báo hiện tại.

temp-mar14-1500.jpg
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều mai, 14/3: Đây là ngày thời tiết ở Hà Nội "lạnh" nhất trong ít nhất một tuần tới. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Vì vậy, Hà Nội sẽ dần ẩm hơn và dự báo nồm sẽ quay lại từ ngày 15/3 (Chủ Nhật tới). Nhiệt độ cũng tăng dần, không tăng mạnh nhưng trong những ngày đầu tuần sau nhiệt độ cảm nhận cao nhất trong ngày duy trì ở mức 26 - 28oC, tức là đã cao hơn mức trung bình cùng thời điểm nhiều năm (mức nhiệt độ cao trung bình vào tháng 3 ở Hà Nội là khoảng 25oC).

Chưa dừng lại ở mức đó, dự báo đến khoảng giữa tuần sau (18 - 19/3), nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội lên mức 31 - 32oC, là khá nóng ở thời điểm này. Nghĩ một cách tích cực thì đây coi như là lúc để “tập làm quen lại” với tiết trời nóng ẩm khi mùa Hè sắp tới, mà thường thì tháng 4 ở Hà Nội trời cũng khá nóng rồi.

ft1477.jpg
Thục Hân
#thời tiết Hà Nội #nhiệt độ Hà Nội #thời tiết miền Bắc #không khí lạnh suy yếu #Hà Nội có lạnh nữa không #Hà Nội nồm ẩm #bao giờ Hà Nội nóng

