Có phải đợt rét cuối cùng đã qua? Hà Nội còn lạnh nữa không hay sắp sang Hè?

HHTO - Hà Nội bắt đầu ấm lên, nhiệt độ tăng dần. Vậy có phải không còn đợt không khí lạnh nào nữa trong mùa Đông - Xuân này? Hà Nội còn rét nữa không?

Như vậy là “chút xíu” không khí lạnh của cuối tuần vừa rồi cũng đã hết. Từ hôm nay, 16/3, Hà Nội tăng nhiệt dần.

Chiều nay, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội là khoảng 26 - 27oC. Và như đã đề cập trong một bản tin trước, đến giữa tuần này, tức là 18 - 19/3 (thứ Tư - thứ Năm), nhiệt độ cảm nhận cao nhất trong ngày ở Hà Nội vào buổi trưa và chiều dự báo lên mức 30 - 31oC, nhiều người sẽ bắt đầu thấy nóng.

Những mức nhiệt độ như trên đều là khá cao so với mức nhiệt trung bình nhiều năm ở Hà Nội vào thời điểm này. Vậy liệu Hà Nội có lạnh nữa không?

nhiet-do-ha-noi-17-3.jpg
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc trưa và chiều mai, 17/3: Ở Hà Nội có thể lên sát 30oC. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Theo các mô hình hiện tại, dự báo từ giờ đến gần giữa tháng 4 cũng chưa thấy có đợt không khí lạnh nào nữa. Hoặc nếu cuối tháng 3 hay đầu tháng 4 mà có gió mùa Đông Bắc thì cũng sẽ hết ngay trong ngày, mà gió nhẹ đến mức ở Hà Nội gần như không cảm nhận được sự thay đổi nào về thời tiết.

Như vậy, đợt không khí lạnh trong tuần trước có khả năng là đợt rõ rệt cuối cùng của mùa Đông - Xuân này rồi. Mà cho dù không phải đợt cuối cùng thì có lẽ nó cũng là một trong những đợt “vớt vát” cuối cùng, vì nếu cuối tháng 3, sang tháng 4 mà có gió mùa Đông Bắc theo kiểu như vừa đề cập ở trên thì cũng nhẹ đến mức không biết có nên tính là một “đợt” nữa không.

Dù sao, dự báo như trên là khá xa và thực tế có thể còn thay đổi. Còn tuần này khi Hà Nội ấm - nóng dần lên, người dân lưu ý uống nhiều nước đều đặn cả ngày, tránh ở ngoài nắng lâu vì khi giao mùa thế này cũng dễ mệt.

ft1477.jpg
