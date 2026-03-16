Giá xăng dầu tăng ảnh hưởng đến nhịp sống: Gen Z dần thích nghi như thế nào?

HHTO - Không chỉ tác động đến hoạt động sản xuất - kinh doanh, giá nhiên liệu không ổn định còn ảnh hưởng trực tiếp đến nhịp sống của nhiều người trẻ.

Khi được học online vì… xăng tăng

Không ít bạn trẻ bắt đầu cân nhắc nghiêm túc đến những phương án di chuyển tiết kiệm hơn như đi bộ, đi chung xe hoặc sử dụng phương tiện công cộng. Dù vậy, không phải phương án thay thế nào cũng khả thi trong mọi trường hợp.

Việc tiết kiệm nhiên liệu là điều các bạn trẻ nên quan tâm trong thời gian này.

Bạn Lê Hải Hà Phượng (20 tuổi, sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM) tâm sự: “Những ngày gần đây chi phí di chuyển bằng xe công nghệ đã bị nâng lên, đặc biệt là vào thời gian cao điểm ở các địa điểm nội thành, dù mình đã chọn những chuyến xe tiết kiệm. Cùng với đó, mình lo rằng giá của những mặt hàng thiết yếu và thực phẩm cũng tăng lên, nên mình khá đau đầu khi tính toán chi phí sinh hoạt”.

Để đối phó với tình trạng trên, nhiều trường đại học và nơi làm việc đã cho phép sinh viên, người lao động học tập, làm việc tại nhà tạm thời, và Phượng cũng là một trong số đó. “Trường mình hiện tại đã cho phép sinh viên học trực tuyến 3 tuần vì tình hình giá xăng hiện tại. Mình chưa biết tình trạng sẽ kéo dài bao lâu, nhưng theo mình đây là một giải pháp cần thiết và được nhiều bạn sinh viên ủng hộ.”

Xe buýt đang là lựa chọn ưu tiên của nhiều người trong thời gian này.

Đối với nhiều người trẻ, việc học hoặc làm việc từ xa không chỉ giúp tiết kiệm tiền xăng mà còn giảm thời gian kẹt xe và áp lực di chuyển mỗi ngày. Tuy nhiên, không ít bạn cũng hy vọng đây là giải pháp tạm thời và tình hình sẽ sớm ổn định trở lại.

Những chuyến đi xa phải hoãn lại vì chi phí tăng

Bên cạnh việc đi lại hằng ngày, nhiều kế hoạch du lịch của Gen Z cũng bị ảnh hưởng. Đặc biệt, với những bạn yêu thích các chuyến đi phượt bằng xe máy hoặc có kế hoạch về quê bằng xe cá nhân, chi phí nhiên liệu tăng khiến họ phải tính toán lại hành trình.

Phạm Thùy Duyên (24 tuổi, sống tại phường Đông Hòa, TP.HCM) cho biết: “Vốn dĩ học kỳ này mình không cần phải ở lại trường, nên mình đã dự định về quê bằng xe riêng và chỉ quay lại TP.HCM khi có việc. Nhưng với tình hình này, có thể mình phải tạm hoãn kế hoạch này lại, hoặc chọn đi xe khách dù giá vé cũng đã lên và hơi bất tiện với mình.”

Nhiều bạn trẻ cần cân nhắc lại kế hoạch đi phượt trong thời gian này.

Nhiều bạn trẻ đã chọn việc tìm giải pháp thay thế tạm thời nhằm thích ứng với hoàn cảnh trước mắt, ví dụ như đi chung xe, chuyển sang phương tiện công cộng, chọn đi bộ với những lộ trình không quá xa hay tạm gác những kế hoạch du lịch đường dài. Điều này cho thấy câu chuyện quốc tế đã ít nhiều ảnh hưởng đến thói quen, lối sống thường nhật, tuy nhiên, cũng thể hiện sự thích nghi nhanh trước thời cuộc của người trẻ.