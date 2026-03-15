Hoa hậu Thanh Thủy, Tiểu Vy, Thiên Ân cùng tham gia Ngày hội bầu cử của toàn dân

HHTO - Sáng nay 15/3, Hoa hậu Thanh Thủy, Tiểu Vy, Thiên Ân, Bảo Ngọc, Lương Thùy Linh và nhiều nghệ sĩ như nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Phương Mỹ Chi... đã có mặt từ sớm tại các điểm bầu cử ở TP.HCM, tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Sáng nay 15/3, ngày bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức diễn ra trong không khí trang trọng, người dân khắp các tỉnh thành nô nức thực hiện quyền công dân. Cùng với gần 79 triệu cử tri trên mọi miền Tổ quốc tham gia ngày hội của toàn dân, nhiều Hoa - Á hậu, nghệ sĩ, người nổi tiếng đã cùng lưu lại khoảnh khắc đặc biệt này.

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Thanh Thủy cho biết đã có mặt tại điểm bầu cử từ sớm cùng Hoa hậu Tiểu Vy, Lương Thùy Linh, Thiên Ân, Kiều Duy, Quế Anh...

Dàn Hoa - Á hậu ăn diện giản dị, có mặt từ sớm tại điểm bầu cử.

Hoa hậu Tiểu Vy hạnh phúc chia sẻ trên trang cá nhân: "Hưởng ứng Ngày Hội Non Sông - bầu đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031".

Hoa hậu Lương Thùy Linh hòa cùng niềm vui của ngày hội non sông, gửi gắm chiếc phiếu bầu cho những đại biểu có tài, có đức, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh.

Sáng nay, Hoa hậu Bảo Ngọc diện áo dài, có mặt tại khu vực bỏ phiếu phường Bình Phú, TP.HCM. Nàng hậu bày tỏ: "Tự hào thực hiện quyền công dân tại buổi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và nhiệm kỳ 2026 - 2031. Mỗi lá phiếu là một niềm tin gửi gắm vào tương lai. Cả nhà mình cùng đi bầu để lan tỏa tinh thần đoàn kết nha".

Á hậu Phương Anh thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong ngày bầu cử, với niềm tin "một lá phiếu nhỏ, một trách nhiệm lớn".

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tham gia bỏ phiếu bầu cử tại Hà Nội.

MC Quyền Linh háo hức có mặt tại khu vực bỏ phiếu từ sớm, gửi lời chúc mừng ngày bầu cử, chúc sức khỏe đến các đại biểu và cử tri.

Phương Mỹ Chi chọn phụ kiện kẹp tóc hình lá cờ Tổ quốc khi tham gia ngày bầu cử.