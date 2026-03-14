TP.HCM: Khánh thành công viên vui chơi cho thanh thiếu niên tại phường Chợ Lớn

Như Quỳnh (tổng hợp)

HHTO - Công trình sân chơi thanh thiếu nhi phường Chợ Lớn đặt tại công viên Thăng Long chính thức đi vào hoạt động, trở thành địa điểm vui chơi lành mạnh cho trẻ em với đa dạng các trò chơi đu quay, bập bênh, xích đu...

Sáng 14/3, Ban Thường vụ Thành Đoàn TP.HCM phối hợp cùng Đảng ủy - Hội đồng Nhân dân - Ủy ban Nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Chợ Lớn đã tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao Công trình sân chơi Thanh Thiếu nhi tại Công viên Thăng Long, phường Chợ Lớn. Đây là hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ Tháng Thanh niên 2026 và hướng tới Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

649280364-1247483004230739-1886221525493423946-n.jpg

Công trình sân chơi thanh thiếu nhi được triển khai với tổng kinh phí 100 triệu đồng, được trang bị nhiều thiết bị tập thể dục thể thao, đu quay, bập bênh, xích đu, kèm theo sân lát gạch công cộng rộng gần 500m², thảm cỏ xanh. Sân chơi trở thành tọa độ để trẻ em cùng vui chơi an toàn, sinh hoạt lành mạnh, góp phần nâng cao thể lực, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân, gắn kết tình làng nghĩa xóm, cùng xây dựng khu dân cư văn minh, thân thiện, nghĩa tình.

Sự ra đời của công trình còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, xung kích - tình nguyện - sáng tạo của tuổi trẻ TP.HCM trong việc chăm lo, đồng hành cùng thanh thiếu nhi.

651187754-1247482600897446-5611969773639019968-n.jpg

Công trình được thực hiện với sự chung tay, đồng hành của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM, trường ĐH Y Dược TP.HCM, trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, cùng các công ty. Hành động thiết thực này góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội, chung tay chăm lo cho thế hệ tương lai của đất nước và xây dựng môi trường sinh hoạt cộng đồng ngày càng tốt đẹp hơn.

Cũng trong dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các em thiếu nhi, học sinh, các bạn đội viên vượt khó học giỏi trên địa bàn phường Chợ Lớn.

649332005-1247483097564063-2714849564976937682-n.jpg
650768501-1247482547564118-154394680068649226-n.jpg
Công viên Thăng Long nằm giữa các tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông, Gò Công, Trang Tử và Ngô Nhân Tịnh. Đây là một trong những công viên lâu đời ở khu vực Chợ Lớn, là điểm sinh hoạt quen thuộc của người dân.
1477.jpg
Theo Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh
