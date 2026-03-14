Tâm sự của Gen Z lần đầu tham gia bầu cử: Từ diễn đàn mạng tới bốt bỏ phiếu

HHTO - Lần đầu có tên trong danh sách cử tri bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, nhiều bạn trẻ đã cảm nhận rõ hơn về quyền và trách nhiệm công dân khi trực tiếp tham gia bầu cử.

Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang được gấp rút triển khai tại nhiều địa phương. Kỳ bầu cử năm nay đón nhóm cử tri lần đầu đi bỏ phiếu là những người trẻ sinh từ năm 2004 - 2007.

Đây là lần đầu tiên các bạn trẻ này đủ tuổi để tham gia bầu cử và chính thức có tên trong danh sách cử tri. Với nhiều bạn, khoảnh khắc nhận ra mình đã có quyền trực tiếp bỏ phiếu đánh dấu một bước chuyển trong hành trình trưởng thành.

Từ người quan sát trở thành cử tri

Nhiều bạn từng cùng ông bà, cha mẹ đến điểm bỏ phiếu, chờ bên ngoài quan sát. Đến khi đủ tuổi, việc tự tay cầm lá phiếu mang lại cảm giác rất khác.

Trần Gia Khôi (sinh năm 2007, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết lần đầu nhận ra mình đã đủ tuổi tham gia bầu cử khiến bạn cảm thấy bản thân trưởng thành hơn. "Cầm lá phiếu trên tay, mình ý thức rõ rằng từ nay không còn chỉ là người đứng ngoài quan sát nữa. Trước đây mình hay bàn luận nhiều vấn đề xã hội trên mạng, nhưng khi thực sự có quyền bỏ phiếu thì cảm giác trách nhiệm cũng rõ ràng hơn. Trên mạng nói sai có thể xóa, nhưng lá phiếu thì không thể rút lại, nên mình phải suy nghĩ kỹ hơn trước khi lựa chọn", Khôi chia sẻ.

Việc tự tay bỏ phiếu được Trần Gia Khôi xem là cột mốc để người trẻ đóng góp vào những quyết định lớn của đất nước.

Nguyễn Văn Sáng (sinh năm 2006, sinh viên Trường Đại học Sư phạm) cũng có cảm nhận tương tự. Sáng nhớ lại trước đây bạn thường nghe nói về các kỳ bầu cử qua báo chí hoặc các bài học trong trường, nhưng khi bản thân đủ 18 tuổi và trở thành cử tri, trải nghiệm ấy trở nên gần gũi hơn.

"Lúc biết mình đủ tuổi để bỏ phiếu, mình cảm thấy vừa háo hức vừa tự hào. Trước đây, mình thường chỉ nghe nói về các kỳ bầu cử nhưng khi đủ 18 tuổi và có quyền bỏ phiếu, mình nhận ra tiếng nói của mình không chỉ dừng lại ở suy nghĩ hay bàn luận nữa. Là sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học nên việc hiểu về quyền và trách nhiệm công dân cũng rất ý nghĩa. Mình nghĩ rằng sau này khi trở thành giáo viên, mình không chỉ dạy kiến thức mà còn giúp học sinh hình thành ý thức công dân và trách nhiệm với cộng đồng", nam sinh viên bày tỏ.

Đối với Nguyễn Văn Sáng, lần đầu đi bầu cử là niềm tự hào.

Từ diễn đàn mạng tới bốt bỏ phiếu

Gen Z lớn lên cùng Internet và mạng xã hội, chủ yếu tiếp cận thông tin và tham gia thảo luận về các vấn đề xã hội trên không gian mạng. Tuy nhiên, việc trực tiếp tham gia bầu cử mang lại một trải nghiệm khác. Trần Thanh Phú (sinh năm 2004, sinh viên chuyên ngành Thanh tra) nhìn nhận sự khác biệt nằm ở trách nhiệm của mỗi lựa chọn.

Với Trần Thanh Phú, lá phiếu chính là biểu hiện rõ nét nhất của quyền làm chủ công dân.

"Trên mạng xã hội, chúng ta có thể dễ dàng đưa ra quan điểm cá nhân. Nhưng khi cầm lá phiếu, đó là một lựa chọn chính thức và có ý nghĩa pháp lý. Vì vậy, mình cần tìm hiểu thông tin kỹ hơn và suy nghĩ thận trọng trước khi đưa ra quyết định. Theo mình, trưởng thành trong đời sống công dân không bắt đầu từ lúc chúng ta nói nhiều hơn, mà từ khi hiểu rằng mỗi lựa chọn của mình đều có tác động đến cộng đồng", Phú nhấn mạnh.

Theo Phú, khoảnh khắc lần đầu được bỏ phiếu khiến bạn nhận ra bản thân không chỉ là người quan sát các vấn đề xã hội, mà đã trở thành một phần trong quá trình tham gia đời sống công dân.

Chuẩn bị cho ngày bầu cử

Bên cạnh việc tìm hiểu thông tin liên quan đến kỳ bầu cử, nhiều bạn trẻ cũng xem đây là một dịp đặc biệt để tham gia cùng gia đình. Kiều Khánh Nam (sinh năm 2005, sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh) cho biết từ nhỏ bạn đã quen với hình ảnh đi bầu cử cùng ông bà, cha mẹ. Vì vậy, khi đủ tuổi tham gia, Nam dự định sẽ tiếp tục giữ thói quen này.

"Ngày bầu cử thường là dịp để cả gia đình cùng đi đến điểm bỏ phiếu. Đó cũng là một trải nghiệm khá đặc biệt, vì không phải lúc nào mọi người cũng có dịp cùng tham gia một sự kiện chung như vậy", Nam nói.

Với Kiều Khánh Nam, ngày bầu cử là một dịp quan trọng.

Nam cũng cho biết mình muốn chuẩn bị trang phục chỉn chu khi đi bầu cử, như áo sơ mi hoặc vest nhẹ, để thể hiện sự nghiêm túc đối với sự kiện này. "Đây là một dịp quan trọng, nên mình nghĩ việc chuẩn bị trang phục gọn gàng cũng là cách thể hiện sự tôn trọng đối với ngày bầu cử", Nam chia sẻ.

Đối với nhiều người trẻ, lần đầu tham gia bầu cử không chỉ là một trải nghiệm mới mà còn đánh dấu bước chuyển từ người quan sát sang người trực tiếp thực hiện quyền công dân. Từ việc theo dõi các vấn đề xã hội qua báo chí, mạng xã hội hay các cuộc trò chuyện hằng ngày, giờ đây những cử tri Gen Z có thể thể hiện quan điểm của mình thông qua lá phiếu.