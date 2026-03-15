Gen Z lần đầu đi bầu cử: Cột mốc trưởng thành đầy tự hào và trách nhiệm

Tôn Huy - Ảnh: NVCC, TPO
HHTO - Sáng nay 15/3, đông đảo bạn trẻ tại nhiều tỉnh thành đã nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Không khí thêm rộn ràng khi nhiều Gen Z lần đầu được tự tay bỏ lá phiếu, đánh dấu cột mốc trưởng thành đầy tự hào và trách nhiệm.

Từ sáng sớm, không khí tại nhiều điểm bỏ phiếu đã trở nên nhộn nhịp khi đông đảo người dân đến thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các bạn sinh viên có mặt từ sớm tại tổ bầu cử số 34 (Ký túc xá Mễ Trì, phường Thanh Xuân, Hà Nội). - Ảnh: Đức Nguyễn/TPO.

Ngay sau lễ khai mạc, hoạt động bỏ phiếu chính thức bắt đầu. Các cử tri lần lượt thực hiện các bước từ kiểm tra danh sách, nhận phiếu bầu, lựa chọn và bỏ phiếu vào hòm.

Các bạn sinh viên đều có trách nhiệm cao với lá phiếu của mình. Ảnh: Đức Nguyễn/TPO.

Không khí khu vực bầu cử diễn ra trật tự, nghiêm túc nhưng vẫn mang đậm sự rộn ràng của ngày hội toàn dân. Điểm nhấn của buổi sáng nay chính là sự hào hứng của các tân cử tri khi lần đầu được cầm trên tay lá phiếu.

Không chỉ tham gia bầu cử, nhiều bạn trẻ còn có mặt từ tờ mờ sáng để chung tay hỗ trợ công tác tổ chức. Tranh thủ chút thời gian nghỉ ngơi, cô bạn Đinh Lê Minh Hằng chia sẻ bản thân đã có mặt từ 6h sáng. "Công việc chủ yếu của mình là hướng dẫn người dân tìm tên trong danh sách cử tri, cách ghi phiếu đúng quy định và hỗ trợ mọi người di chuyển theo đúng thứ tự để quá trình diễn ra nhanh chóng, thuận lợi", Hằng cho biết.

Bạn Đinh Lê Minh Hằng (sinh viên﻿ trường Đại học Sư Phạm, Đại học Đà Nẵng).

Cô bạn bộc bạch thêm: "Trước đây mình chỉ được nghe nói và thấy trên tivi về việc bầu cử. Nhưng hôm nay khi được trực tiếp tham gia và tự tay bỏ lá phiếu vào hòm phiếu, mình cảm thấy rất hồi hộp và tự hào. Đây không chỉ là một hoạt động bình thường mà còn là quyền và trách nhiệm của mỗi công dân đối với đất nước".

Cùng chung tinh thần nhiệt huyết, cậu bạn Nguyễn Văn Sáng cũng có mặt tại điểm bầu cử từ 6h30 để hỗ trợ, hướng dẫn các bác lớn tuổi vào khu vực bầu cử đúng quy trình.

Bạn Nguyễn Văn Sáng có mặt từ sớm tại điểm bầu cử.

Nhớ lại khoảnh khắc hoàn thành quyền công dân, Sáng xúc động: "Trước đây mình chỉ nghe nói hoặc đứng nhìn mọi người đi bầu cử. Nhưng hôm nay được tự tay bỏ lá phiếu của mình vào hòm phiếu, mình cảm thấy rất tự hào. Đó là khoảnh khắc mình cảm nhận rõ ràng bản thân đã thực sự thực hiện quyền và trách nhiệm của một công dân".

Cũng mang trong mình cảm xúc ấy, cô bạn Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi (Bí thư Chi đoàn khu phố 12, phường Cát Lái) chia sẻ: "Ở góc độ một công dân lần đầu đi bầu, mình cảm nhận được sự thiêng liêng khi quyền và nghĩa vụ hiến định được thực thi". Nhi bày tỏ thêm rằng khi cầm lá phiếu trên tay, bản thân hiểu mình không chỉ đang thực hiện một thủ tục pháp lý, mà đang trực tiếp góp tiếng nói vào việc kiến tạo bộ máy nhà nước.

Ảnh: Đoàn phường Cát Lái.

Bên cạnh đó, với vai trò là một Bí thư Chi đoàn, Nhi hiểu sự lựa chọn của mình còn mang theo kỳ vọng của các bạn đoàn viên, thanh niên. Vì vậy, cô bạn đặt niềm tin những đại biểu được lựa chọn hôm nay sẽ là những người có năng lực, thượng tôn pháp luật và thực sự quan tâm, giải quyết được những vấn đề thiết thực của thế hệ trẻ.

Xem thêm

Cùng chuyên mục