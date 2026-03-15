Lãnh đạo Trung ương Đoàn tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

HHTO - Sáng 15/3, các lãnh đạo Trung ương Đoàn đã tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân tại các khu vực bỏ phiếu ở địa phương, hòa chung không khí dân chủ, phấn khởi của cử tri cả nước trong ngày hội toàn dân.

Tại nhà sinh hoạt cộng đồng Tổ dân phố 16, phường Ayun Pa, tỉnh Gia Lai, hơn 2.400 cử tri đã tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ngay từ sáng sớm, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã được triển khai chu đáo, bảo đảm đúng quy định. Đến kiểm tra công tác tổ chức tại khu vực này có Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh.

Tại khu vực bỏ phiếu số 6, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn - đã tham gia bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Khu vực bỏ phiếu này có nhiều cử tri là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn gặp khó khăn. Qua lá phiếu của mình, người dân gửi gắm nhiều kỳ vọng tới các ứng cử viên, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến việc làm, đầu tư cơ sở hạ tầng, đào tạo nghề và các giải pháp phát triển sinh kế bền vững cho địa phương.

Trong khi đó, tại Tổ bầu cử số 8 thuộc đơn vị bầu cử số 2, phường Hai Bà Trưng (TP Hà Nội), không khí ngày bầu cử diễn ra nghiêm túc và trang trọng. Ngay từ sáng sớm, các tình nguyện viên đã có mặt để hướng dẫn, hỗ trợ cử tri đến thực hiện quyền công dân.

Tham gia bỏ phiếu tại đây có ông Ngô Văn Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; cùng ông Nguyễn Sinh Nhật Tân - Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Đáng chú ý, tại điểm bầu cử này có sự tham gia của nhiều cử tri đặc biệt, trong đó có cụ Chu Thị Được (101 tuổi). Bên cạnh đó là nhiều cử tri trẻ vừa tròn 18 tuổi lần đầu tiên tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Chia sẻ với phóng viên Tiền Phong, anh Nguyễn Minh Triết cho biết anh ấn tượng và đánh giá cao công tác tổ chức bầu cử tại địa phương. Lễ khai mạc được tổ chức trang trọng, công tác chuẩn bị chu đáo và tuân thủ đúng quy định, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở.

Theo anh Nguyễn Minh Triết, hình ảnh người dân hồ hởi đến khu vực bỏ phiếu là minh chứng rõ nét cho ý thức và trách nhiệm của mỗi công dân đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. “Tôi kỳ vọng sự lựa chọn của mình cùng với lá phiếu của nhân dân sẽ tìm ra những đại biểu thực sự ưu tú, có đủ năng lực và phẩm chất. Họ sẽ là những người đại diện xứng đáng cho cử tri, mang theo trọng trách chuyển tải tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đồng thời phản ánh trung thực, kịp thời tiếng nói từ cơ sở tới nghị trường Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp”, anh Nguyễn Minh Triết chia sẻ.