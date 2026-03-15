Dấu ấn màu áo xanh: Đoàn viên, thanh niên đóng góp sức trẻ vào ngày hội non sông

HHTO - Không chỉ trực tiếp cầm lá phiếu đi bầu để thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân, nhiều bạn trẻ còn góp mặt từ sớm tại các điểm bầu cử trong màu áo xanh tình nguyện. Sự hỗ trợ nhiệt tình của đoàn viên, thanh niên đã góp phần giúp công tác tổ chức diễn ra trang trọng, thuận lợi và đúng quy định.

Hôm nay 15/3, tại các điểm bỏ phiếu trên toàn quốc, gần 79 triệu cử tri chính thức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Để công tác bầu cử diễn ra trang nghiêm và trật tự, không thể không nhắc đến sự đóng góp của lực lượng thanh niên tình nguyện tại các địa phương.

Không khí tại các điểm bầu cử sáng ngày 15/3.

Ngay từ tờ mờ sáng, bạn Đào Thị Minh Thư (Bí thư Chi đoàn Khu phố 8, phường Cát Lái) đã tất bật cùng mọi người chuẩn bị công tác hậu cần. Các bạn trẻ nhanh chóng bắt tay vào việc sắp xếp bàn ghế, bố trí khu vực bỏ phiếu đến lo liệu nước uống, đồ ăn phục vụ lực lượng làm nhiệm vụ. Khi giờ bỏ phiếu chính thức bắt đầu, Thư và các bạn đoàn viên lại chuyển sang nhiệm vụ hướng dẫn người dân, đặc biệt là theo sát hỗ trợ các cụ ông, cụ bà di chuyển an toàn vào khu vực hòm phiếu.

Khu vực bầu cử được chuẩn bị từ sớm.

Nhớ lại những kỳ bầu cử trước, Minh Thư chia sẻ sự thú vị khi được "đổi vai". Nếu trước đây cô bạn luôn được các anh chị đi trước hướng dẫn từng bước, thì hôm nay bản thân lại trở thành người trực tiếp điều phối. "Cảm giác đó rất ý nghĩa và cũng khiến mình thấy vui vì có thể góp một phần nhỏ vào việc giúp hoạt động bầu cử diễn ra thuận lợi và trật tự hơn", Thư bộc bạch.

Minh Thư hướng dẫn người dân trong ngày bầu cử.

Cùng chung tinh thần xung kích, bạn Quan Ngọc Trí Cường (Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường Cát Lái) cùng đội ngũ áo xanh cũng có mặt từ rất sớm. Nhiệm vụ của đội là phối hợp chuẩn bị khánh tiết và phân luồng đón tiếp, đảm bảo không gian bầu cử được trang trọng nhất. Trong suốt buổi làm việc, các đoàn viên liên tục hỗ trợ người cao tuổi di chuyển, đồng thời hướng dẫn quy trình cho những tân cử tri trẻ lần đầu thực hiện quyền công dân.

Với Trí Cường, đây là cách người trẻ thể hiện trách nhiệm với đất nước.

Nhìn thấy màu áo Đoàn hòa cùng dòng người đến điểm bầu cử, Cường cho biết bản thân cảm thấy vô cùng tự hào. "Việc được phụng sự bà con không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là cách chúng mình trực tiếp đóng góp sức trẻ vào ngày hội non sông, thể hiện trách nhiệm cao nhất của thế hệ kế cận đối với đất nước", cậu bạn chia sẻ.