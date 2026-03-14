Sao Việt "đu trend" Good Goodbye: Steven Nguyễn cực đẹp đôi bên Minh Trang

HHTO - Điệu nhảy "xua đuổi" trên nền nhạc Good Goodbye vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi clip đu trend của Steven Nguyễn và Minh Trang - cặp đôi phim "Không Giới Hạn" hút hơn 6 triệu lượt xem cùng nhiều lời khen.

Mới đây, diễn viên Minh Trang và Steven Nguyễn - hiện đang là cặp đôi được yêu thích trên màn ảnh nhỏ với bộ phim Không Giới Hạn - khiến fan "đứng ngồi không yên" khi cùng khoe những điệu nhảy trên nền nhạc Good Goodbye.

Việc hai đồng chí Lam Anh - Minh Kiên (tên nhân vật của Minh Trang và Steven Nguyễn trong phim Không Giới Hạn) chọn bộ trang phục cùng tông màu trắng, đứng cạnh nhau gấp đôi visual mang đến "phản ứng hóa học" tràn màn hình khiến fan "ôm tim".

Nếu như Minh Trang dành "ánh mắt biết cười" hướng về bạn diễn thì diễn viên Mưa Đỏ lại trao đến cô ánh mắt nuông chiều. Nhiều netizen bày tỏ: "Em tan chảy theo hai đồng chí luôn rồi", "Ngồi xem đôi này nhớ đến Hạ Cánh Nơi Anh quá"...

Minh Trang - Steven Nguyễn được khen đẹp đôi khi đứng cạnh nhau.

Dù Good Goodbye là một ca khúc mang ý nghĩa cặp đôi chia tay nhưng phần giai điệu không bi lụy mà lại có phần vui tươi. Hình tượng nữ chính trong MV cũng hướng đến một người phụ nữ chọn rời đi trong sự kiêu hãnh, xem đây là phần thưởng cho chính mình sau khi khép lại một mối tình không có tiếng nói chung.

Mang điệu nhảy "xua đuổi" và màn tương tác ngại ngùng, e thẹn từ MV lên sân khấu Rồng Xanh 2025, Hwasa và nam diễn viên Park Jeong Min - người đóng cùng cô trong MV - đã giúp Good Goodbye xác lập nhiều thành tích khủng: Hwasa trở thành nữ nghệ sĩ solo duy nhất đạt danh hiệu Perfect All-Kill (PAK) tại Hàn trong năm 2025, MV đạt 148 triệu lượt xem sau 4 tháng ra mắt.

Sân khấu Good Goodbye bùng nổ tại Rồng Xanh 2025.

Sau đó, đoạn nhạc 18 giây cùng động tác vẫy tay xua đuổi nhanh chóng tạo cơn sốt tại Việt Nam. Nhiều nghệ sĩ thích thú hưởng ứng, từ bắt cặp cùng bạn diễn như Tiểu Vy - Quốc Anh, Võ Điền Gia Huy - Trâm Anh, Kim Tuyến - Đồng Ánh Quỳnh, Lamoon - Hải Đăng Doo… đến solo bung lụa như Phương Anh Đào đều hút triệu "mắt xem". Nhiều netizen còn thích thú "viết cái kết có hậu" cho điệu nhảy này: "Chia tay mối quan hệ người yêu, nâng cấp lên mối quan hệ vợ chồng".

Đoạn clip của Tiểu Vy và Quốc Anh khiến fan "xem hơn chục lần chả thấy dễ thương chỗ nào luôn".

Hoa hậu Bảo Ngọc khoe "nửa kia": "Việc nhỏ tùy em làm loạn, việc lớn có anh sau lưng".

Võ Điền Gia Huy không thể nhịn cười khi "đu trend" cùng đàn chị Trâm Anh.

Midu và ông xã cũng không bỏ lỡ trend hot.

Anh Trai Hải Đăng Doo và Em Xinh Lamoon kết hợp đu trend.