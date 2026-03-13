Tóc Tiên phản hồi tin đồn 2 Quán quân Chị Đẹp tham gia show Đạp Gió bản Trung

HHTO - Thông tin show Tỷ Tỷ Đạp Gió (bản Trung) sẽ có một nữ nghệ sĩ là Quán quân chương trình cùng tên phiên bản quốc tế tham gia đang thu hút sự chú ý của khán giả. Mới đây, ca sĩ Tóc Tiên - Quán quân Chị Đẹp Đạp Gió mùa 2 đã lên tiếng.

Mới đây, mạng xã hội rộ lên thông tin chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió (bản gốc của Trung Quốc) 2026 - sẽ có sự góp mặt của một Quán quân Chị Đẹp Đạp Gió phiên bản quốc tế tham gia. Ngay sau đó, người hâm mộ đã gọi tên Trang Pháp - Quán quân Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 1 và Tóc Tiên - Quán quân Chị Đẹp Đạp Gió mùa 2.

Cùng với đó, fan cũng soi lại một đoạn clip do MisThy đăng tải 10 ngày trước, về cuộc gặp gỡ đầu năm, lì xì chúc Tết rộn ràng có sự góp mặt của dàn "Chị đẹp" Minh Hằng, Tóc Tiên, Bùi Lan Hương, Đồng Ánh Quỳnh... Tại đây, sau khi Minh Hằng rút phong bao đỏ từ Tóc Tiên, đã gửi đến cô một câu chúc khiến mọi người phấn khích: "Chúc em năm mới international". Với "manh mối" này, fan có phần "nghiêng" về sự xuất hiện của Tóc Tiên ở sân khấu nước bạn, mong chờ cô mang "lửa nghề" cùng kinh nghiệm gần hai thập kỷ làm nghề tỏa sáng, lan tỏa hình ảnh đến khán giả quốc tế.

Netizen thích thú: "Ai đi cũng được, hai chị đi một lần cũng được, ai cũng giỏi!", "Dù là ai cũng hy vọng 2 chị thật sự toả sáng",... Dẫu vậy, trên kênh broadcast, ca sĩ Tóc Tiên đã có động thái phủ nhận thông tin này. "Tiên chỉ ở Việt Nam tập trung hết sức cho âm nhạc và các dự án phù hợp. Tiên không còn sức đi thi thố gì nữa đâu" - giọng ca Đậm Đà cho hay.

Về phía Trang Pháp, hiện nữ ca sĩ chưa có phản hồi về những thông tin ngoài luồng này. Mặt khác, một số ý kiến cũng suy đoán đại diện Việt Nam tham gia mùa 7 lần này có thể là một "Chị Đẹp" khác, là Quán quân của một thi khác hoặc các "Chị Đẹp" hợp vibe với chương trình như Minh Hằng, Hoàng Yến Chibi, Dương Hoàng Yến...

Thời gian qua, blogger xứ Trung đưa ra nhiều dự đoán về dàn nghệ sĩ nữ sẽ góp mặt vào ngôi nhà chung. Theo danh sách dân mạng chia sẻ, những sao nữ nước chủ nhà đã xác nhận tham gia gồm: Lý Tiểu Nhiễm, Lý Thi Hoa, Lý Mộng, Tạ Y Lâm, Mạch Địch Na, Hoàng Đình Đình, Tô Diệu Linh, Cáp Ni Khắc Tư, Zhe Lai, Mạch Địch Na, Hoa Tiêu Nhất... Đối với những nghệ sĩ quốc tế, nhà sản xuất cho biết đã "chốt sổ" với Lý Giai Vy (Malaysia), Waruntorn Paonil (Thái Lan), Alexa (người Mỹ gốc Hàn). Nhiều thông tin cho rằng ê-kíp đang cố chiêu mộ 2 mỹ nhân Hàn Quốc là Kim Hee Sun và Song Hye Kyo.

Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng bắt đầu lên sóng năm 2020, với format có 30 nghệ sĩ nữ từ nhiều lĩnh vực giải trí cùng tranh tài, tìm cơ hội ra mắt trong cùng một nhóm nhạc. Năm 2023, Chi Pu đại diện Việt Nam tham gia chương trình, gây tiếng vang lớn tại thị trường tỷ dân và lọt Top 6 chung cuộc, ra mắt trong nhóm nhạc gồm 11 thành viên. Một năm sau, Suni Hạ Linh nối gót giọng ca Đóa Hoa Hồng nhưng sớm dừng chân. Đến năm 2025, dù có nhiều đồn đoán rằng Hòa Minzy và Văn Mai Hương sẽ ghi tên vào danh sách nhưng cả hai đều từ chối, cuối cùng không có đại diện nào của Việt Nam góp mặt.