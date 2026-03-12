Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ca nương Kiều Anh ra mắt MV, dàn Em Xinh - Chị Đẹp cùng nhập hội “Nhả Vía”

Như Lê

HHTO - Ca nương Kiều Anh chính thức phát hành MV “Nhả Vía” kết hợp cùng rapper Pháo, có sự tham gia của dàn cameo: BB Trần, Misthy, DJ Mie, Quỳnh Anh Shyn, Muội, Ngọc Thanh Tâm và Phùng Khánh Linh.

MV Nhả Vía được xây dựng với màu sắc dân gian, fantasy, kể về hành trình vừa hài hước vừa trào phúng của ca nương Kiều Anh khi đặt chân vào “Thiên Đình Gen Z”. Đây là không gian giả tưởng, nơi hội tụ những nguồn năng lượng tích cực của nghệ sĩ đến từ 3 vũ trụ giải trí Anh Tài, Chị Đẹp, Em Xinh.

anh-still-mv-nha-via-23.jpg

Trong vũ trụ này, người sở hữu vía “YÊU” - Ca nương Kiều Anh đảm nhận sứ mệnh thu thập những “vía” tốt, lần lượt gặp gỡ dàn khách mời nổi tiếng. Mỗi người đại diện cho một dạng “vía” đặc trưng như vía giàu có, vía xinh đẹp, vía linh hoạt... Hành trình khép lại khi các nhân vật cùng hợp lực với Kiều Anh để kích hoạt “Nỏ Thần 4.0”, qua đó lan tỏa nguồn năng lượng tích cực và tinh thần lạc quan.

ca-nuong-kieu-anh-phao.jpg
anh-still-mv-nha-via-29.jpg

Chia sẻ về thông điệp của MV, Kiều Anh cho biết: “Với tinh thần Women Support Women, mình tin rằng khi mỗi người phụ nữ sở hữu những điều tốt đẹp, họ sẽ luôn sẵn sàng lan tỏa và chia sẻ nguồn năng lượng tích cực ấy đến những người xung quanh. Mỗi cô gái trong cuộc sống đều mang trong mình những ‘hạt vía’ tốt lành, và tất cả chúng ta đều xứng đáng được yêu thương, cũng như đón nhận những điều tốt đẹp nhất. Và phụ nữ hãy nên yêu thương nhau để tạo ra những điều tốt đẹp nhé”.

Đặc biệt, MV Nhả Vía còn có sự góp mặt của chồng Ca nương Kiều Anh - Văn Quỳnh. Anh chính là điều bất ngờ mà Kiều Anh giấu đến cuối cùng trong dự án lần này.

1-anh-still-mv-nha-via-ca-nuong-kieu-anh-x-chong-van-quynh.jpg

Nhạc sĩ Tiên Cookie chia sẻ, Kiều Anh là nghệ sĩ có bản sắc rất rõ rệt trong dòng nhạc dân gian truyền thống, đặc biệt là ca trù, đồng thời lại có cách kết nối khá gần gũi với khán giả trẻ. Từ đó, Tiên Cookie và Phạm Thanh Hà tìm một khái niệm giao thoa giữa truyền thống và đời sống đương đại: "Nhả vía, một hành động mang yếu tố tâm linh đã tồn tại từ lâu trong đời sống người Việt nhưng cũng được giới trẻ sử dụng khá phổ biến hiện nay, vì thế trở thành trung tâm của ca khúc".

ca-nuong-kieu-anh-quynh-anh-shyn.jpg

Dự án lần này được Kiều Anh đầu tư lớn về mặt chi phí cho phần hình ảnh. Nữ ca sĩ cho biết ê-kíp xác định đây sẽ là một MV mang màu sắc fantasy, pha chút yếu tố thần thoại. “Vía” là một khái niệm khá trừu tượng, khó có thể hình dung bằng hình dạng cụ thể. Chính vì vậy, thay vì sử dụng các bối cảnh quay thực tế, toàn bộ phần hình ảnh trong MV được thực hiện chủ yếu bằng CGI và VFX, với nhiều lớp hiệu ứng hình ảnh được thiết kế từ đầu đến cuối.

anh-still-mv-nha-via-12.jpg

Kiều Anh cho biết 8 khách mời đều tham gia với tinh thần ủng hộ ê-kíp. Khi nhận được kịch bản, các nghệ sĩ bày tỏ sự hứng thú với ý tưởng MV và sẵn sàng góp mặt mà không nhận cát-xê. Sau khi hoàn thành quá trình ghi hình, nữ ca sĩ đã chuẩn bị những món quà nhỏ mang ý nghĩa tinh thần để gửi tặng đến từng người như một lời cảm ơn.

4f9b6859-d7fc-4890-8daf-0d11cb002776.jpg
Như Lê
