Nhạc phim Tết của Trấn Thành, Trường Giang bất ngờ lép vế trước "con tướng" này

Thiện Dư

HHTO - Những ca khúc nhạc phim Thỏ Ơi!! của Trấn Thành hay Nhà Ba Tôi Một Phòng của Trường Giang lại bất ngờ "lép vế" trước một cái tên không ai ngờ.

Bên cạnh đường đua doanh thu phim Tết thì địa hạt các ca khúc nhạc phim cũng được khán giả chú ý không kém. Tuy nhiên, khác với những năm trước, ca khúc nhạc phim lần này của Trấn Thành thông qua dự án Thỏ Ơi!! lại không gây sốt như dự đoán. Bên cạnh đó, sự trở lại của Trường Giang trong Nhà Ba Tôi Một Phòng, với những ca khúc nhạc phim được gửi gắm nhiều kỳ vọng, cũng không có hiệu ứng bùng nổ.

nh-ba-t-i-m-t-ph-ng-poster-kc-m-ng-1-t-t-2026.jpg
tho-oi-25130-thumb.jpg
Nhạc phim của Nhà Ba Tôi Một Phòng và Thỏ Ơi!! không bùng nổ như kỳ vọng.

Trong Thỏ Ơi!!, ca khúc nhạc phim do nữ chính LyLy sáng tác và trình bày, mang tên Giữ Anh Em Cũng Làm Không Xong. Thế nhưng, so với những bản hit trước đó như Cha Già Rồi Đúng Không, Sau Lời Từ Khước hay Dù Cho Tận Thế, thì bài hát Giữ Anh Em Cũng Làm Không Xong lại không có kết quả và thành tích khả quan. Sau 2 tuần được đăng tải chính thức, bài hát chỉ thu về 1 triệu lượt xem (với bản MV chính thức) và hơn 200 nghìn lượt xem (với phiên bản Lyric Video).

1-7128.jpg
Giữ Anh Em Cũng Làm Không Xong của LyLy không bùng nổ.

Trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự tiếc nuối vì tình trạng "đứt chuỗi" nhạc phim tạo hit của Trấn Thành. Gần đây nhất trong Bộ Tứ Báo Thủ, ca khúc Dù Cho Tận Thế của ERIK đã nhanh chóng gây sốt ngay cả trước khi có MV chính thức. Sau khi được "thả xích", bài hát thu về thành tích nhạc số áp đảo, trở thành một trong 10 ca khúc được yêu thích nhất năm tại lễ trao giải Làn Sóng Xanh. Trong khi đó, nhiều khán giả lo ngại Giữ Anh Em Cũng Làm Không Xong sẽ không thể tiếp nối thành công này.

Trường hợp tương tự cũng diễn ra với Nhà Ba Tôi Một Phòng của Trường Giang. Những ca khúc như Đứa Trẻ Mùa Đông Chí của Jack - J97 vốn được quảng bá rầm rộ, hay Nhớ Nhớ Quên Quên của Anh Tú Atus đều không tạo được hiệu ứng mạnh mẽ. Thậm chí, người xem còn bàn tán xôn xao hơn về màn xuất hiện của khách mời HIEUTHUHAI trên nền nhạc Ngủ Một Mình dù chỉ là vài giây phút ngắn ngủi.

2.jpg
3.jpg
Các bản OST của Nhà Ba Tôi Một Phòng cũng không gây chú ý.

Ngược lại, bản nhạc phim được nghe và chia sẻ nhiều nhất trong mùa phim đầu năm nay lại là Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi do Phùng Khánh Linh trình bày, nằm trong bộ phim âm nhạc cùng tên đang hút khách ngoài rạp chiếu. Được tung ra trước khi phim khởi chiếu vài ngày, Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi trở thành bản nhạc nền gây sốt TikTok, được lồng ghép vào nhiều video truyền cảm hứng với lượt tương tác khủng.

maxresdefault.jpg

Trên nền tảng Spotify, ca khúc của Phùng Khánh Linh cũng nhanh chóng lọt vào các bảng xếp hạng thịnh hành tại Việt Nam, trụ vững hạng 3 trong danh sách Viral 50. Hiện tại trên YouTube, bài hát đã vượt mốc 5 triệu lượt xem (gộp cả 2 phiên bản audio Lyric Video), và đang có thành tích khả quan trên bảng thống kê của Làn Sóng Xanh. Một số khán giả còn hy vọng đây sẽ là bản hit giúp nữ ca sĩ có được những chiếc cúp âm nhạc danh giá đầu tiên trong sự nghiệp.

img-5154.jpg
img-5153.jpg
Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi của Phùng Khánh Linh đạt thứ hạng cao.
642034123-1644449426571733-7110582869033460216-n.jpg
Thiện Dư
#Thỏ Ơi!! #Trấn Thành #Nhà Ba Tôi Một Phòng #Trường Giang #Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi #Phùng Khánh Linh

