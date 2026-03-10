"Anh trai" ERIK gặp sự cố cháy đạo cụ khi đang trình diễn, vô tình "tạo meme"

Vừa qua, đêm nhạc Đấu Trường Sấm đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả khi quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám cùng những tiết mục được đầu tư hoành tráng. Tuy vậy, một sự cố đã xảy ra trong phần trình diễn của "Anh trai" ERIK, sau đó trở thành đề tài gây sốt trên mạng xã hội Việt.

Khán giả ghi lại khoảnh khắc cánh đạo cụ của ERIK cháy. Nguồn: @toobadurnothere

Trong phần hát ca khúc Dù Cho Tận Thế của mình, ERIK đã gặp phải sự cố bất ngờ. Một phần lửa của hiệu ứng gần đó đã bắt vào chiếc cánh đạo cụ khổng lồ mà nam ca sĩ mang trên lưng, gây nên vệt cháy nhỏ. Trong khi ERIK vẫn chưa hay biết gì và đang trình diễn như thường, khán giả bên dưới đã bắt gặp và quay lại khoảnh khắc này.

Dù không để lại hậu quả nghiêm trọng nào ảnh hưởng đến ERIK và tiết mục, vệt cháy vẫn khiến chiếc cánh thủng một lỗ khá lớn. Sau khi nam ca sĩ vừa kết thúc phần hát của mình, các nhân viên hậu đài đã lập tức chạy lên chữa cháy và hỗ trợ anh hoàn thành tiết mục của mình.

Vùng cánh đạo cụ bị cháy không ngừng khi ERIK đang diễn.

Sự cố "cháy cánh" của ERIK tại Đấu Trường Sấm nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội. Đa số khán giả đều khen ngợi sự chuyên nghiệp của ERIK khi sự cố diễn ra, cũng như đội ngũ bảo an vì đã nhanh chóng hỗ trợ nam ca sĩ ở cuối tiết mục. Một số cư dân mạng phân tích rằng phần đầu có thể là hiệu ứng được chuẩn bị trước, nhưng không ngờ lửa bén sang chỗ khác và cháy không ngừng, nên tạo nên tình huống vừa đáng lo ngại vừa gây hoang mang cho người xem.

ERIK được các nhân viên hậu đài hỗ trợ nhanh chóng.

Điều đáng nói là sau đó, sự cố của ERIK được vô số những trang cộng đồng chia sẻ, tạo thành meme hài hước. Thông tin "ERIK gặp sự cố cháy trên sân khấu" nhận tương tác khủng, cùng với hàng nghìn lượt bàn tán bên dưới mỗi bài đăng. Nhiều người bày tỏ cảm xúc dở khóc dở cười khi mỗi lần trình diễn Dù Cho Tận Thế, ERIK đều cố gắng nghiêm túc và chuyên nghiệp nhưng luôn gặp phải tình huống trớ trêu.

Sự cố của ERIK được chia sẻ rộng rãi, thu về tương tác khủng.

ERIK cũng bất ngờ khi màn trình diễn của mình "tạo meme" trên mạng.

Anh Tú (như một thói quen) vào bình luận "chọc ghẹo" người em.

Trước đó tại lễ trao giải Làn Sóng Xanh, ERIK cũng đã có phần trình diễn Dù Cho Tận Thế đầy cảm xúc. Tuy nhiên, hình ảnh gương mặt anh hiện trên màn hình LED phía sau, trong ánh đèn xanh lá lại là đề tài gây bàn tán nhiều hơn cả. Bù lại, nam ca sĩ đã vinh dự nhận được chiếc cúp Làn Sóng Xanh cho Dù Cho Tận Thế - một trong số 10 ca khúc được khán giả yêu thích và nghe nhiều nhất trong năm 2025 qua.