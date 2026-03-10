Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

"Anh trai" ERIK gặp sự cố cháy đạo cụ khi đang trình diễn, vô tình "tạo meme"

Thiện Dư (tổng hợp)

HHTO - Sự cố cháy cánh đạo cụ của "Anh trai" ERIK tại đêm nhạc hội Đấu Trường Sấm bất ngờ trở thành meme mới gây sốt trên mạng xã hội.

Vừa qua, đêm nhạc Đấu Trường Sấm đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả khi quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám cùng những tiết mục được đầu tư hoành tráng. Tuy vậy, một sự cố đã xảy ra trong phần trình diễn của "Anh trai" ERIK, sau đó trở thành đề tài gây sốt trên mạng xã hội Việt.

Khán giả ghi lại khoảnh khắc cánh đạo cụ của ERIK cháy. Nguồn: @toobadurnothere

Trong phần hát ca khúc Dù Cho Tận Thế của mình, ERIK đã gặp phải sự cố bất ngờ. Một phần lửa của hiệu ứng gần đó đã bắt vào chiếc cánh đạo cụ khổng lồ mà nam ca sĩ mang trên lưng, gây nên vệt cháy nhỏ. Trong khi ERIK vẫn chưa hay biết gì và đang trình diễn như thường, khán giả bên dưới đã bắt gặp và quay lại khoảnh khắc này.

Dù không để lại hậu quả nghiêm trọng nào ảnh hưởng đến ERIK và tiết mục, vệt cháy vẫn khiến chiếc cánh thủng một lỗ khá lớn. Sau khi nam ca sĩ vừa kết thúc phần hát của mình, các nhân viên hậu đài đã lập tức chạy lên chữa cháy và hỗ trợ anh hoàn thành tiết mục của mình.

1.jpg
2.jpg
Vùng cánh đạo cụ bị cháy không ngừng khi ERIK đang diễn.

Sự cố "cháy cánh" của ERIK tại Đấu Trường Sấm nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội. Đa số khán giả đều khen ngợi sự chuyên nghiệp của ERIK khi sự cố diễn ra, cũng như đội ngũ bảo an vì đã nhanh chóng hỗ trợ nam ca sĩ ở cuối tiết mục. Một số cư dân mạng phân tích rằng phần đầu có thể là hiệu ứng được chuẩn bị trước, nhưng không ngờ lửa bén sang chỗ khác và cháy không ngừng, nên tạo nên tình huống vừa đáng lo ngại vừa gây hoang mang cho người xem.

3.jpg
ERIK được các nhân viên hậu đài hỗ trợ nhanh chóng.

Điều đáng nói là sau đó, sự cố của ERIK được vô số những trang cộng đồng chia sẻ, tạo thành meme hài hước. Thông tin "ERIK gặp sự cố cháy trên sân khấu" nhận tương tác khủng, cùng với hàng nghìn lượt bàn tán bên dưới mỗi bài đăng. Nhiều người bày tỏ cảm xúc dở khóc dở cười khi mỗi lần trình diễn Dù Cho Tận Thế, ERIK đều cố gắng nghiêm túc và chuyên nghiệp nhưng luôn gặp phải tình huống trớ trêu.

6.jpg
5.jpg
Sự cố của ERIK được chia sẻ rộng rãi, thu về tương tác khủng.
4.jpg
ERIK cũng bất ngờ khi màn trình diễn của mình "tạo meme" trên mạng.
7.jpg
Anh Tú (như một thói quen) vào bình luận "chọc ghẹo" người em.

Trước đó tại lễ trao giải Làn Sóng Xanh, ERIK cũng đã có phần trình diễn Dù Cho Tận Thế đầy cảm xúc. Tuy nhiên, hình ảnh gương mặt anh hiện trên màn hình LED phía sau, trong ánh đèn xanh lá lại là đề tài gây bàn tán nhiều hơn cả. Bù lại, nam ca sĩ đã vinh dự nhận được chiếc cúp Làn Sóng Xanh cho Dù Cho Tận Thế - một trong số 10 ca khúc được khán giả yêu thích và nghe nhiều nhất trong năm 2025 qua.

642034123-1644449426571733-7110582869033460216-n.jpg
Thiện Dư (tổng hợp)
#ERIK #Dù Cho Tận Thế #Đấu Trường Sấm

Xem thêm

Cùng chuyên mục