HIEUTHUHAI ra MV mới, fan soi chi tiết gợi nhớ đến "bạn gái tin đồn" Babyboo

HHTO - HIEUTHUHAI vừa ra mắt MV "Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói", netizen nhanh chóng “soi” ra chi tiết được cho là cách nam rapper ngầm công khai bạn gái.

Tối 9/3, HIEUTHUHAI chính thức phát hành MV Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói - single mở đường cho album thứ hai trong sự nghiệp âm nhạc của nam rapper. Ngay sau khi ra mắt, sản phẩm nhanh chóng thu hút sự chú ý không chỉ nhờ màu sắc âm nhạc mà còn bởi câu chuyện tình yêu trong MV gần gũi với trải nghiệm của các cặp đôi trẻ, thậm chí khiến không ít người liên tưởng đến chính chuyện tình giữa HIEUTHUHAI và "bạn gái tin đồn" Babyboo.

Về mặt âm nhạc, Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói tiếp tục là màn kết hợp giữa HIEUTHUHAI và producer "ruột" Kewtiie. Bản phối mang màu sắc Pop-Rap tươi sáng, kể về một mối quan hệ với hai cá tính đối lập: Một người ít nói, một người hoạt ngôn. Nhưng chính sự khác biệt ấy lại trở thành yếu tố khiến cả hai bị hút vào nhau.

Câu chuyện âm nhạc của MV tương đồng với nhiều cặp đôi trẻ.

Điểm đáng chú ý là cách HIEUTHUHAI sử dụng lối “rap melody” - một dạng flow nằm giữa rap và hát. Thay vì rap tốc độ cao, nam rapper giữ nhịp delivery vừa phải, nhấn vào ngữ điệu câu chữ để tạo cảm giác gần với một bài Pop Ballad nhưng vẫn giữ tinh thần Hip-Hop. Đây cũng là chiến lược âm nhạc giúp nam rapper mở rộng tệp khán giả, đặc biệt là người trẻ vốn quen với playlist Pop trên các nền tảng phát nhạc trực tuyến.

Có thể thấy việc ra mắt Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói để mở đầu cho album "đường dài" là một nước đi chiến lược của HIEUTHUHAI.

Ca từ của Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói xoay quanh câu chuyện của hai tính cách trái ngược nhưng lại tìm thấy sự cân bằng khi ở bên nhau. Tinh thần “kẹo ngọt” của phần âm nhạc được triển khai song song với câu chuyện tình yêu giản dị trong MV, tạo nên tổng thể nhẹ nhàng, gần gũi.

Phần nhạc và phần hình trong MV được "mix & match" một cách hài hòa.

Trong sản phẩm, HIEUTHUHAI xuất hiện bên cạnh nữ chính là người mẫu ảnh Joan Tina, vào vai bạn gái của nam rapper. Cặp đôi được đặt trong những bối cảnh đời thường như đi dạo phố, trò chuyện hay chụp ảnh cùng nhau. Thay vì xây dựng một kịch bản kịch tính, MV lựa chọn nhịp kể chậm rãi, tập trung vào những khoảnh khắc nhỏ trong mối quan hệ, qua đó tái hiện hình ảnh một chuyện tình trẻ trung và tự nhiên.

Những khoảnh khắc của MV ghi lại những câu chuyện đời thường của một cặp đôi.

Một trong những phân cảnh được nhắc đến nhiều nhất là cảnh chụp photobooth. Trong MV, HIEUTHUHAI và Joan Tina tạo dáng thân mật trước máy chụp ảnh tự động, ghi lại loạt khoảnh khắc tình tứ. Chi tiết này lập tức khiến nhiều khán giả liên tưởng đến bộ ảnh photobooth gây ồn ào cõi mạng của nam rapper với "bạn gái tin đồn" Babyboo.

Bức ảnh photobooth gây chú ý của cặp đôi chính trong MV.

Chính sự trùng hợp về bối cảnh và cách thể hiện khiến không ít fan cho rằng đây là một “easter egg” có chủ ý. Dù Babyboo không xuất hiện trực tiếp trong MV, nhiều người vẫn xem những chi tiết như photobooth hay cảnh hẹn hò ban đêm như lời gợi nhắc đến câu chuyện tình cảm ngoài đời của nam rapper.

Mạng xã hội cho rằng nam rapper đang ngầm công khai bạn gái.

Nhan sắc của nữ chính được nhận xét là khá giống Babyboo.

Trước đó HIEUTHUHAI và Babyboo từng lộ ảnh chụp photobooth cùng nhau.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả chia sẻ rằng sự thành công của MV nằm ở việc nó tạo cảm giác “thật”. Những buổi hẹn hò buổi tối, những cuộc trò chuyện đơn giản hay những khoảnh khắc im lặng cạnh nhau đều khiến câu chuyện trong MV giống như lát cắt của một mối quan hệ ngoài đời, thay vì một kịch bản được dàn dựng quá cầu kỳ.