Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Lâm Vỹ Dạ, Huỳnh Phương chúc mừng Khả Như, Quang Tuấn ra mắt Quỷ Nhập Tràng 2

Như Lê

HHTO - Buổi ra mắt chính thức của phim điện ảnh "Quỷ Nhập Tràng 2" đã diễn ra tại TP.HCM trong không khí sôi động, thu hút sự quan tâm từ truyền thông và đông đảo nghệ sĩ của làng giải trí Việt.

Ngay từ sớm, khu vực thảm đỏ đã trở nên náo nhiệt khi hàng loạt nghệ sĩ, đạo diễn, nhà sản xuất và các gương mặt quen thuộc của showbiz Việt lần lượt xuất hiện để chúc mừng ê-kíp bộ phim. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của làng giải trí Việt Nam đã góp mặt tại sự kiện, tạo nên một đêm ra mắt đầy sắc màu.

Trên thảm đỏ, dàn diễn viên chính Khả Như, Quang Tuấn, Vân Dung, Đào Anh Tuấn, Doãn Quốc Đam, Phương Bình và Ngọc Hương xuất hiện trong sự cổ vũ nồng nhiệt của khách mời. Trước đó, vào buổi chiều cùng ngày, ê-kíp đã có suất chiếu đặc biệt dành cho báo chí và truyền thông, đồng thời tổ chức buổi giao lưu, chia sẻ về hành trình thực hiện bộ phim.

tnt06926.jpg
Quang Tuấn - Khả Như.
hjp00977.jpg
Ngọc Phước.
hjp01400-8155.jpg
Ma Ran Đô cùng dàn diễn viên chính.
hjp01263.jpg
Huỳnh Phương.

Trong lần tái xuất này, Quỷ Nhập Tràng 2 sẽ đưa khán giả quay ngược thời gian, khám phá quá khứ của Minh Như (Khả Như) và gia đình cô tại vùng quê nổi tiếng với nghề nhuộm vải truyền thống. Bi kịch bắt đầu khi Mỹ Ngọc (Ngọc Hương) - em gái của Minh Như - bị một thế lực tà ác chiếm giữ, kéo theo hàng loạt biến cố kinh hoàng xảy ra.

Không chỉ khai thác yếu tố kinh dị tâm linh, bộ phim còn đào sâu vào mối quan hệ gia đình, những bí mật trong quá khứ và hệ quả của những lựa chọn sai lầm, tạo nên một câu chuyện nhiều lớp cảm xúc.

tnt07022.jpg
Doãn Quốc Đam.
tnt06893-4909.jpg
Vân Trang.

Bên cạnh hiệu ứng truyền miệng sau các suất chiếu đầu tiên, Quỷ Nhập Tràng 2 còn lập cột mốc đáng chú ý ngay trước ngày ra rạp khi vượt 50.000 vé bán sớm. Theo ghi nhận từ các hệ thống rạp, nhiều suất chiếu sớm vào ngày 12/3 đã nhanh chóng được khán giả đặt kín chỉ sau thời gian ngắn mở bán. Quỷ Nhập Tràng 2 dự kiến khởi chiếu ngày 13/3/2026, suất chiếu đặc biệt cả ngày 12/3/2026.

hjp01409-193.jpg
Lâm Vỹ Dạ.
hjp01218.jpg
Sỹ Toàn.
4f9b6859-d7fc-4890-8daf-0d11cb002776.jpg
Như Lê
#Quỷ Nhập Tràng 2 #premiere #nghệ sĩ Việt #Khả Như #Quang Tuấn #giải trí

Xem thêm

Cùng chuyên mục