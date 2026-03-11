Lâm Vỹ Dạ, Huỳnh Phương chúc mừng Khả Như, Quang Tuấn ra mắt Quỷ Nhập Tràng 2

HHTO - Buổi ra mắt chính thức của phim điện ảnh "Quỷ Nhập Tràng 2" đã diễn ra tại TP.HCM trong không khí sôi động, thu hút sự quan tâm từ truyền thông và đông đảo nghệ sĩ của làng giải trí Việt.

Ngay từ sớm, khu vực thảm đỏ đã trở nên náo nhiệt khi hàng loạt nghệ sĩ, đạo diễn, nhà sản xuất và các gương mặt quen thuộc của showbiz Việt lần lượt xuất hiện để chúc mừng ê-kíp bộ phim. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của làng giải trí Việt Nam đã góp mặt tại sự kiện, tạo nên một đêm ra mắt đầy sắc màu.

Trên thảm đỏ, dàn diễn viên chính Khả Như, Quang Tuấn, Vân Dung, Đào Anh Tuấn, Doãn Quốc Đam, Phương Bình và Ngọc Hương xuất hiện trong sự cổ vũ nồng nhiệt của khách mời. Trước đó, vào buổi chiều cùng ngày, ê-kíp đã có suất chiếu đặc biệt dành cho báo chí và truyền thông, đồng thời tổ chức buổi giao lưu, chia sẻ về hành trình thực hiện bộ phim.

Quang Tuấn - Khả Như.

Ngọc Phước.

Ma Ran Đô cùng dàn diễn viên chính.

Huỳnh Phương.

Trong lần tái xuất này, Quỷ Nhập Tràng 2 sẽ đưa khán giả quay ngược thời gian, khám phá quá khứ của Minh Như (Khả Như) và gia đình cô tại vùng quê nổi tiếng với nghề nhuộm vải truyền thống. Bi kịch bắt đầu khi Mỹ Ngọc (Ngọc Hương) - em gái của Minh Như - bị một thế lực tà ác chiếm giữ, kéo theo hàng loạt biến cố kinh hoàng xảy ra.

Không chỉ khai thác yếu tố kinh dị tâm linh, bộ phim còn đào sâu vào mối quan hệ gia đình, những bí mật trong quá khứ và hệ quả của những lựa chọn sai lầm, tạo nên một câu chuyện nhiều lớp cảm xúc.

Doãn Quốc Đam.

Vân Trang.

Bên cạnh hiệu ứng truyền miệng sau các suất chiếu đầu tiên, Quỷ Nhập Tràng 2 còn lập cột mốc đáng chú ý ngay trước ngày ra rạp khi vượt 50.000 vé bán sớm. Theo ghi nhận từ các hệ thống rạp, nhiều suất chiếu sớm vào ngày 12/3 đã nhanh chóng được khán giả đặt kín chỉ sau thời gian ngắn mở bán. Quỷ Nhập Tràng 2 dự kiến khởi chiếu ngày 13/3/2026, suất chiếu đặc biệt cả ngày 12/3/2026.

Lâm Vỹ Dạ.