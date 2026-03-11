Kai Đinh viết tình ca cho Ninh Dương Story, nghe tên ca khúc đã thấy ngọt ngào

HHTO - Kai Đinh vừa trở lại với ca khúc mới mang tên “Mình ơi” kết hợp cùng Ninh Dương Story. Đây cũng là lần đầu tiên Nguyễn Tùng Dương chính thức thể hiện giọng hát trong một sản phẩm âm nhạc.

MV Mình ơi được Kai Đinh và ê-kíp thực hiện như một cuốn nhật ký tình yêu, mở ra những khoảnh khắc ngọt ngào của Ninh Dương Story. Dù trong tiếng Việt có rất nhiều cách để gọi tên người thương, nhưng Kai Đinh chọn tựa đề Mình ơi cho ca khúc mới, tạo cảm giác về một tiếng gọi rất đỗi thân thuộc, nhẹ nhàng.

“Mình ơi” thường được dùng để gọi người bạn đời, nên cũng đại diện cho tình cảm bền chặt của một gia đình - nơi hai con người cùng gắn bó để vun đắp nên ngôi nhà chung. Đây cũng chính là điều đặc biệt trong câu chuyện của cặp đôi Ninh Dương mà Kai Đinh mong muốn thể hiện thông qua sáng tác này.

Mình ơi là bản tình ca nhẹ nhàng mang màu sắc tự sự, kể lại hành trình của một mối quan hệ được nuôi dưỡng qua năm tháng. Với giai điệu êm dịu và ca từ gần gũi, bài hát khắc họa những rung động trong trẻo của tuổi trẻ, rồi dần mở ra bức tranh về sự đồng hành bền bỉ khi hai người cùng đi qua nhiều kỷ niệm và thăng trầm trong cuộc sống.

Ca khúc còn là thông điệp về một tình yêu trưởng thành - khi người yêu trở thành người thân, trở thành “mái nhà” để quay về sau những năm dài đồng hành. Hai tiếng gọi thân thương “Mình ơi” vang lên rất Việt Nam, giản dị nhưng chứa đựng trọn vẹn sự gần gũi, thấu hiểu và gắn bó.

Trong ca khúc, Kai Đinh không khắc họa tình yêu bằng những khoảnh khắc kịch tính mà bằng những kỷ niệm rất đỗi đời thường. Đó là buổi chiều tuổi trẻ bắt đầu từ một ánh nhìn rung động, là những năm tháng ngồi cạnh nhau trò chuyện, hay những đêm tựa đầu bên nhau lặng lẽ nhìn thế gian trôi.

Chính từ những khoảnh khắc giản dị ấy, mối quan hệ trong Mình ơi được bồi đắp theo thời gian, để rồi khi ngoảnh lại, người từng đi cùng mình qua tuổi trẻ đã trở thành một phần thân thuộc của cuộc đời.

Kai Đinh chia sẻ, cảm hứng sáng tác Mình ơi đến từ những cuộc trò chuyện giữa Kai Đinh và bộ đôi Ninh Dương: “Để viết ca khúc này, tôi đã có một cuộc ‘phỏng vấn’ nhỏ với cả hai bạn, sau đó, tôi được nghe Ninh và Dương tâm sự những điều mà đối phương không biết. Nhưng có một điểm chung ở bộ đôi mà tôi cảm nhận được là sự ưu tiên dành cho nhau trong cuộc sống.

Khi làm bất cứ điều gì, họ đều nghĩ nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến người kia, đó là điều quan trọng để tạo nên sự gắn kết lâu dài giữa hai người. Yêu đương đôi khi chỉ là cảm xúc, nhưng lựa chọn ở bên nhau rất lâu về sau thì cần có sự tôn trọng, tình thương, và cả nỗ lực cùng sự bao dung”.