Ca nương Kiều Anh kết hợp rapper Pháo, mang dàn Chị Đẹp, Em Xinh vào MV mới

Như Lê

HHTO - Ca nương Kiều Anh giới thiệu dàn cameo đến từ 3 chương trình truyền hình thực tế “Anh Tài - Chị Đẹp - Em Xinh” sẽ xuất hiện trong MV “Nhả Vía”.

Trong lần trở lại này, Kiều Anh sẽ kết hợp cùng rapper Pháo trong một sản phẩm mang màu sắc dân gian đương đại. Đoạn trailer gây chú ý khi kết hợp những yếu tố quen thuộc mang màu sắc văn hóa truyền thống với ngôn ngữ hình ảnh hiện đại, tạo nên không khí vừa huyền bí vừa có tính giải trí.

Một trong những điểm nhấn của dự án Nhả Vía chính là sự xuất hiện của dàn cameo đặc biệt đến từ “3 vũ trụ” giải trí quen thuộc với khán giả, từ Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Chị Đẹp Đạp Gió đến Em Xinh "Say Hi". Họ là BB Trần, MisThy, Ngọc Thanh Tâm, DJ Mie, Muội, Pháo và Quỳnh Anh Shyn.

trailer-mv-nha-via-6.png
trailer-mv-nha-via.png

Ngoài ra, Kiều Anh còn mời cô bạn thân Phùng Khánh Linh tham gia vào dự án. Vai trò của cô trong câu chuyện của MV cũng khiến fan rất tò mò. Mỗi khách mời mang đến một màu sắc cá tính riêng, đại diện cho một hạt “vía”, những thông điệp đặc biệt và tích cực mà ca nương Kiều Anh gửi đến mọi người.

ban-sao-cua-031018.png

Một điểm bất ngờ của dự án Nhả Vía chính là sự tái xuất của bộ đôi nhạc sĩ Tiên Cookie và Phạm Thanh Hà, hai cái tên từng đứng sau nhiều bản hit quen thuộc của V-Pop. Với bề dày kinh nghiệm và những đóng góp đáng kể cho thị trường nhạc Việt qua nhiều năm, Tiên Cookie và Phạm Thanh Hà hứa hẹn sẽ cùng Kiều Anh tạo nên một sản phẩm dung hòa giữa tinh thần dân gian và hơi thở Pop đương đại.

trailer-mv-nha-via-1.png
trailer-mv-nha-via-4.png

Trước đó, Ca nương Kiều Anh đã ghi dấu ấn bằng việc trở lại thị trường âm nhạc thông qua việc tham gia Chị Đẹp Đạp Gió 2024. Cô hướng tới hình tượng một nghệ sĩ đa năng, đại diện cho màu sắc âm nhạc truyền thống, có khả năng kết hợp kỹ thuật thanh nhạc mang âm hưởng ca trù với phong cách trình diễn hiện đại. Sau thời gian ấp ủ, Kiều Anh chọn Nhả Vía để tạo bước ngoặt mới cho chính mình trong âm nhạc. Đây cũng là sản phẩm MV đầu tay của cô khi chạm ngõ với nghệ thuật từ khá lâu.

4f9b6859-d7fc-4890-8daf-0d11cb002776.jpg
Như Lê
