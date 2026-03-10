Rộ nghi vấn một Anh trai tham gia Chông Gai mùa 2, người trong cuộc lên tiếng

HHTO - Câu chuyện bắt đầu từ Story mà nam ca sĩ Tùng Maru đăng lên trang Instagram cá nhân. Trong bức ảnh, cả nhóm cùng nhau tập nhảy và được Tùng Maru chụp lại với dòng trạng thái đính kèm "Nhóm nhạc sắp debut".

Trong lúc những tin đồn về dàn Anh tài của show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2 đang được thảo luận rầm rộ, mạng xã hội lại tiếp tục "ồn ào" với thông tin một cái tên từ Anh Trai "Say Hi" có thể tham gia. Dù chỉ dừng lại ở mức độ đồn đoán, nhưng tin tức này vẫn khiến cộng đồng khán giả hai show âm nhạc này không khỏi bàn tán.

Thái Ngân được đồn đoán tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2.

Câu chuyện bắt đầu từ một Story mà nam ca sĩ Tùng Maru đăng lên trang Instagram cá nhân. Trong bức ảnh chụp, anh hội họp cùng Will (thành viên 365), K.O (thành viên Uni5), Min.T, "Anh tài" Neko Lê và "Anh trai" Thái Ngân. Cả nhóm cùng nhau tập nhảy hăng say, được Tùng Maru chụp lại với dòng trạng thái đính kèm "Nhóm nhạc sắp debut".

Phạm Đình Thái Ngân xuất hiện trong Story của Tùng Maru.

Bài đăng Story tưởng chừng không có gì lại dấy lên nhiều tranh luận, khi không ít cư dân mạng cho rằng khả năng cao Thái Ngân sẽ tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2. Bởi lẽ, Tùng Maru thân thiết với các Anh tài và trong ảnh còn có Neko Lê, khiến những đồn đoán và cả tranh cãi bắt đầu nảy sinh. Thậm chí, không ít người hâm mộ hai show âm nhạc này còn cảm thấy không thoải mái nếu thông tin này là thật.

Cư dân mạng tranh cãi trên Threads.

Trước làn sóng tranh cãi ngày càng dâng cao, chủ nhân Story - Tùng Maru đã chính thức lên tiếng. Nam ca sĩ khẳng định anh lẫn Thái Ngân đều không tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2. Thêm vào đó, bài đăng lẫn dòng chú thích chỉ là đùa giỡn.

Tùng Maru lên tiếng làm rõ và xin lỗi nếu vô ý làm mọi người hiểu lầm.

Anh cũng để lại phản hồi dưới một bài đăng.

Những lời đính chính của Tùng Maru nhanh chóng làm dịu đi tình hình trên Threads. Một số khán giả, đặc biệt là người hâm mộ của Phạm Đình Thái Ngân cũng nhanh chóng nêu quan điểm, khẳng định anh chàng thân thiết với nhóm của Tùng Maru từ lâu và đây không phải lần đầu cùng nhau tập luyện.