Sao Việt đu trend “Lỡ cả đời...”: Mason Nguyễn được khen vì tư duy khác biệt

HHTO - Đa dạng góc nhìn của nghệ sĩ Việt khi đu trend “Lỡ cả đời không rực rỡ thì sao?”: Diệu Nhi, Orange theo trường phái thời trang, hài hước, Hoa hậu Thanh Thuỷ truyền động lực. Trong khi đó, Mason Nguyễn ghi điểm với khán giả nhờ tư duy khác biệt.

Câu hỏi “Lỡ cả đời không rực rỡ thì sao?” đang trở thành trào lưu lan rộng trên mạng xã hội, kéo theo nhiều trăn trở về hành trình cá nhân, thành công và những kỳ vọng trong cuộc sống. Không nằm ngoài xu hướng, nhiều nghệ sĩ Việt cũng nhanh chóng “bắt trend” với cách thể hiện đa dạng: Người chọn lối hài hước, người truyền cảm hứng tích cực, số khác lại đưa ra góc nhìn thực tế và nhiều suy ngẫm.

Diệu Nhi, Quỳnh Anh Shyn và Tóc Tiên khiến người hâm mộ thích thú khi tự tin khoe cá tính với những bộ ảnh thời trang đầy sắc màu, mang đến góc nhìn nhẹ nhàng và dí dỏm về khái niệm “rực rỡ”: "Không rực rỡ thì mình làm cho nó rực rỡ", "Mỗi ngày một màu cho chị".

Quỳnh Anh Shyn "rực rỡ" kiểu mỗi ngày một màu, phong cách nào cũng chơi. Nguồn clip: @quynhanhshyn_.

Diệu Nhi, Tóc Tiên đu trend theo kiểu: "Nếu cả đời không rực rỡ thì mình pastel (phấn), mình neutral (trung tính), mình black and white (đen và trắng), monochrome (đơn sắc), mình mute (trầm), mình đa dạng lên các bạn, mình thời trang lên nha".

Trên nền tảng Threads, ca sĩ Orange cũng hài hước “bắt trend” với dòng trạng thái: “Lỡ cả đời vẫn rớt miếng thì sao?”. Câu nói ngay lập tức khiến người hâm mộ liên tưởng đến hình ảnh “bà hoàng rớt miếng” của Orange tại chương trình Em Xinh “Say Hi” với loạt miếng hài nhạt từng viral khắp các trang mạng xã hội.

Dưới phần bình luận, “anh trai” JeyB cũng dí dỏm về cùng một phe với Orange, cho rằng “rớt miếng cũng là một loại nghệ thuật”.

Ở một góc nhìn khác, Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy gây ấn tượng khi đưa ra quan điểm tích cực: “Nếu như không rực rỡ thì mình hào nhoáng”. Dù ngắn gọn, câu trả lời của cô thể hiện sự tự tin và tinh thần không chấp nhận bị giới hạn. Thông điệp này cũng được nhiều khán giả đánh giá cao khi truyền tải tinh thần chủ động, lạc quan và sẵn sàng đối diện với những thử thách trong cuộc sống.

Hoa hậu Thanh Thuỷ được khen vì góc nhìn "không khuất phục".

Trong khi nhiều nghệ sĩ chọn cách tiếp cận hài hước hoặc truyền động lực, Mason Nguyễn lại thu hút sự chú ý với góc nhìn thẳng thắn và mới lạ. Nam rapper đặt câu hỏi phản biện: “Thế nào là không rực rỡ? Tại sao bạn biết cuộc đời mình không rực rỡ?”. Theo anh, nhiều người có thể đã từng trải qua những khoảnh khắc rực rỡ của riêng mình nhưng lại không nhận ra, để rồi vô tình tạo áp lực khi so sánh bản thân với tiêu chuẩn thành công của người khác.

Nam rapper cho rằng thay vì mãi chạy theo cái “rực rỡ” của người khác, hãy nhìn vào giá trị hiện tại của bản thân và trân trọng những điều mình đã đạt được. “Bạn thấy buồn khi cho rằng cuộc đời mình không rực rỡ bằng người khác. Nhưng các bạn đừng quên còn có rất nhiều người không rực rỡ bằng các bạn”, Mason Nguyễn chia sẻ.