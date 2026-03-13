Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Phan Mạnh Quỳnh hát về tổ ấm nhỏ, bà xã Khánh Vy hóa thân mẹ bầu trong MV

Như Lê

HHTO - Phan Mạnh Quỳnh vừa ra mắt MV “Muôn vị nhân sinh” với thông điệp về mái nhà và sự tìm về của con người với sự góp mặt của bà xã Khánh Vy.

Trong MV Muôn vị nhân sinh, Khánh Vy mang bụng bầu giả, vào vai chính mình, người vợ cùng Phan Mạnh Quỳnh sát cánh, chăm chút cho tổ ấm nhỏ. Hình ảnh giản dị, ấm áp trở thành một trong những điểm nhấn cảm xúc của MV.

Đây không phải lần đầu Khánh Vy xuất hiện trong sản phẩm âm nhạc của chồng. Cách đây không lâu, cô từng chia sẻ về lần ngâm mình dưới nước, phơi nắng nhiều giờ giữa đồi cát Phan Thiết để thực hiện các cảnh quay cho một MV khác của Phan Mạnh Quỳnh. Sự gắn bó của cặp đôi khiến khán giả không khỏi ngưỡng mộ.

nhi-4077.jpg
nhi-4529.jpg

Muôn vị nhân sinh tiếp tục mang màu sắc âm nhạc quen thuộc của Phan Mạnh Quỳnh: Nhẹ nhàng, sâu lắng như một lời thủ thỉ từ sâu trong lòng mỗi người. Ca khúc mang tiết tấu độc đáo, vừa mộc mạc vừa có chiều sâu, cho thấy sự tinh tế trong cách xây dựng giai điệu, vốn là đặc trưng của anh.

Những hình ảnh quen thuộc như dòng chữ khắc trên thân cây, đôi bàn tay, hoa hồng… đều là chất liệu trong những câu chuyện âm nhạc của Phan Mạnh Quỳnh. Với Muôn vị nhân sinh, hình ảnh mái nhà trở thành trung tâm, biểu hiện cho khát khao có một nơi để trở về, một không gian tinh thần của riêng mỗi người.

nhi-4815.jpg

Phan Mạnh Quỳnh tiết lộ cảm hứng cho Muôn vị nhân sinh: “Giai đoạn khởi nghiệp chưa có phòng thu âm đủ tốt, tôi thường làm việc nhiều vào ban đêm vì ban ngày rất ồn ào. Đêm về, tôi chỉ muốn ở trong phòng thu, lặng lẽ viết nhạc và suy nghĩ mọi thứ. Những lúc đó, cảm giác về một nơi yên tĩnh để mình thuộc về, dù là tạm bợ, trở nên rất rõ ràng.

Tôi cũng quan sát những người xung quanh mình, những người đã có một mái nhà, một nơi ổn định để trở về mỗi ngày. Lúc đó tôi rất ngưỡng mộ, và cũng hy vọng rằng một ngày nào đó mình cũng sẽ làm được điều đó”.

nhi-4399-1.jpg

MV Muôn vị nhân sinh mở ra một bức tranh đời sống đô thị được ghép lại từ nhiều lát cắt khác nhau. Ở đó, có những con người thuộc mọi độ tuổi, công việc đang miệt mài theo đuổi ước mơ, nỗ lực khẳng định vị trí của mình giữa guồng quay cạnh tranh và áp lực cuộc sống. Xen kẽ là những khoảnh khắc rất đời thường của một gia đình nhỏ, nơi hai con người chăm chút cho mái ấm, san sẻ niềm vui sau một ngày bôn ba.

MV giống như một lát cắt đời sống, nơi âm nhạc của Phan Mạnh Quỳnh trở thành chất keo kết nối những câu chuyện nhỏ bé nhưng gần gũi. Ở đó, giữa “muôn vị” của nhân sinh, người ta vẫn luôn khát khao về một mái nhà, một nơi để trở về. Và chính điều đó khiến sản phẩm mới của Phan Mạnh Quỳnh mang lại dư vị nhẹ nhàng nhưng sâu lắng.

nhi-4127.jpg
4f9b6859-d7fc-4890-8daf-0d11cb002776.jpg
Như Lê
