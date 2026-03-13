Fan Anh Trai Say Hi dậy sóng khi concert D9 mùa 1 được hé lộ ngay trước D2 mùa 2

Tối 12/3, cộng đồng người hâm mộ chương trình Anh Trai "Say Hi" bất ngờ khi đơn vị sản xuất thông báo “úp mở” về Day 9 cho chuỗi concert của mùa đầu tiên. Thông tin này xuất hiện đúng vào thời điểm được xem là “căng như dây đàn” của Anh Trai "Say Hi" 2025, khi concert Day 2 phải dời lịch sang 16/3 khiến Cody Nam Võ không thể tham gia. Đặc biệt trong cùng ngày, phía ca sĩ Vũ Cát Tường đăng hình ảnh phải nhập viện cấp cứu và thông báo chính thức không thể tham dự concert theo chỉ định của bác sĩ.

Đúng thông tin mà người hâm mộ mong chờ nhưng lại được công bố vào thời điểm chưa phù hợp, khiến thông báo nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi.

Thay vì nhận được sự hưởng ứng tích cực, động thái này lại nhanh chóng làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt với khán giả yêu thích mùa thứ 2 của ATSH. Việc các kênh chính thức của chương trình không có động thái nào nhắc đến sự cố sức khỏe của thành viên Best5 Vũ Cát Tường mà chuyển hướng sang nội dung “nhá hàng” concert D9 trong khi D2 của mùa 2 còn chưa diễn ra khiến nhiều khán giả bức xúc.

Thông tin D-9 mùa 1 được "nhá hàng" sau thông báo Anh trai Vũ Cát Tường phải nhập viện.

Trên mạng xã hội, không ít người hâm mộ, bao gồm cả fan ATSH mùa 1 và mùa 2, bày tỏ sự hụt hẫng, khó hiểu trước cách xử lý thông tin, truyền thông sự kiện của ê-kíp. Đa phần các ý kiến cho rằng vấn đề không nằm ở việc công bố thêm concert, mà ở thời điểm công bố khi concert mùa 2 đang đối mặt với nhiều biến động, từ thay đổi lịch diễn đến việc một số nghệ sĩ vắng mặt vì lý do cá nhân.

Không chỉ riêng FM - fan của Vũ Cát Tường mà người hâm mộ nói chung cho rằng nhà tổ chức có phần thiếu tinh tế khi chưa có động thái chia sẻ hay lời hỏi thăm công khai dành cho nghệ sĩ đang gặp vấn đề sức khỏe tại concert sắp tới mà vội phủ truyền thông cho sự kiện tiếp theo. “Có thể công bố Day 9 vào bất kỳ ngày nào, nhưng tại sao lại là hôm nay?” - nhiều người hâm mộ đặt câu hỏi, cho rằng khi fan vẫn đang lo lắng cho nghệ sĩ, thì phía sản xuất lại ưu tiên thông tin câu chuyện khác, như vậy dễ tạo cảm giác thiếu sự tôn trọng dành cho Anh trai Best Leader Vũ Cát Tường.

Fan Vũ Cát Tường "không thấy vui trong lòng" vì cho rằng thần tượng không được tôn trọng.

Một bài đăng thu hút nhiều tương tác cho rằng chỉ còn vài ngày nữa concert D2 sẽ diễn ra, nhưng chương trình lại "nhá hàng" D9, thậm chí dự kiến tổ chức ngay trong tháng 4, tạo cảm giác gấp gáp. Người hâm mộ này cho rằng sau nhiều biến động từ đêm Chung kết đến concert hiện tại, fan mùa 2 đã phải liên tục thích nghi với các thay đổi về lịch trình và đội hình. Vì vậy, việc tiếp tục công bố kế hoạch mới trong lúc concert sắp diễn ra khiến một bộ phận khán giả cảm thấy mùa 2 chưa được quan tâm đúng mức, đồng thời kêu gọi ekip tôn trọng cảm xúc của khán giả.

Nhiều fan lo rằng động thái này sẽ khiến fan “vũ trụ Say Hi” bị chia rẽ và các nghệ sĩ khó xử.

Cũng vào tối qua, Anh trai Phạm Đình Thái Ngân tham gia cả hai mùa của chương trình - đã lên tiếng trấn an người hâm mộ. Trong chia sẻ trên mạng xã hội, nam ca sĩ nhấn mạnh tinh thần đoàn kết của tập thể nghệ sĩ, đồng thời kêu gọi khán giả tập trung cho đêm diễn trước mắt: “Tất cả chúng ta là một gia đình. Hiện là chuyện Day 2, còn Day 9 mình tính sau nhé!".

Thái Ngân được khen vì phát ngôn tinh tế, xoa dịu tâm trạng rối bời của fan.