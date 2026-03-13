Fan WONBI UPRIZE thích thú khui loạt tư liệu tuổi thơ sống "1000 cuộc đời" của idol

Gần đây, người hâm mộ liên tục "đào" lại những khoảnh khắc thú vị từ thời niên thiếu của WONBI (UPRIZE). Một trong những phát hiện khiến nhiều người bất ngờ là việc nam tân binh từng xuất hiện trong bộ phim điện ảnh Ma Dai (2015) khi mới 13 tuổi. Không ít người dành lời khen cho diễn xuất tự nhiên của anh, nhận xét rằng dù còn rất nhỏ nhưng WONBI không bị gượng gạo trước ống kính.

Khán giả bất ngờ trước lối diễn xuất tự nhiên của WONBI khi tương tác cùng nghệ sĩ Kiều Oanh.

Trước khi được biết đến ở Tân Binh Toàn Năng, WONBI vốn đã là cái tên quen thuộc trong cộng đồng dancer. Anh là học trò của biên đạo Quang Đăng và sở hữu bảng thành tích đáng nể với hơn 100 huy chương tại các cuộc thi trong và ngoài nước. Đến năm 2020, anh tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện trong đoạn clip nhảy Ghen Cô Vy - sản phẩm từng được phát sóng trên truyền hình Mỹ. WONBI cũng là vũ công chuyên nghiệp của vũ đoàn Bước Nhảy.

Không chỉ dừng lại ở mảng vũ đạo, chàng "Cáo Lớn" còn từng thử sức với nhiều vai trò khác nhau trong lĩnh vực giải trí. Với tỉ lệ cơ thể cân đối, WONBI từng làm người mẫu cho một số dự án thời trang. Anh cũng đảm nhận vai trò biên đạo cho nhiều tiết mục của các Anh tài, Chị đẹp trong các concert quy mô lớn.

Từng có không ít ý kiến hoài nghi về việc một dancer liệu có thể trở thành thần tượng hay không. Thế nhưng, bằng sự nỗ lực và tinh thần kỷ luật, WONBI dần chứng minh rằng mình hoàn toàn có thể đảm nhiệm tốt vai trò này. Không chỉ cải thiện rõ rệt về giọng hát, anh còn ngày càng tự tin và cuốn hút hơn khi biểu diễn cùng nhóm.

Sau khi ra mắt cùng UPRIZE, WONBI tiếp tục phát huy thế mạnh của mình khi trở thành người hỗ trợ biên đạo và dạy nhảy cho các đồng đội. Nguồn: UPRIZE.