Đã tìm ra “Nữ hoàng nước mắt” của phim giờ vàng VTV, cảnh khóc nào cũng đẹp

HHTO - Diễn cảnh khóc sao cho vừa đẹp vừa xúc động luôn là thử thách khó nhằn với nhiều diễn viên, nhưng Quỳnh Kool đã vượt qua đầy ngoạn mục.

quynh-kool-11.jpg

Nếu như khán giả dễ dàng tìm được nữ diễn viên có nụ cười tỏa nắng, bừng sáng cả khung hình thì đi tìm một sao nữ khóc đẹp lại khó hơn nhiều. Không ít mỹ nhân mất điểm vì cứ diễn cảnh khóc là nhăn nhó mặt mày, không kiểm soát được cơ mặt nên nhìn kém xinh. Chính vì thế, Quỳnh Kool mới được khen là “Nữ hoàng nước mắt” khi vượt qua được mọi cảnh khóc trên phim.

quynh-kool-6.jpg

Trong phim Bước Chân Vào Đời đang phát sóng, Quỳnh Kool đóng vai Thương, cô gái có số phận cực khổ. Nhà nghèo, làm việc vất vả mà còn đau đầu mệt mỏi với em trai ương bướng nổi loạn, liên tục gây chuyện. Thương chỉ còn biết rơm rớm nước mắt vì bất lực với em trai, khi từ khuyên bảo nhẹ nhàng đến mắng mỏ em đều không có tác dụng.

quynh-kool-1.gif

Từ những tập đầu tiên, Quỳnh Kool đã liên tục khóc khi nhân vật của cô thường xuyên bế tắc vì hoàn cảnh quá éo le, cố gắng cỡ nào cũng vướng phải trở ngại khiến Thương nhiều lần nản lòng muốn bỏ cuộc. Nhưng cũng nhờ rơi nước mắt liên tục mà Quỳnh Kool được khen là diễn xuất tốt, thể hiện được cảm xúc phức tạp của Thương khi lúc thì khóc vì mệt mỏi, lúc thì thất vọng chán chường, lúc lại tủi thân thương cho chính mình.

quynh-kool-1.jpg
quynh-kool-3.jpg
quynh-kool-12.jpg
quynh-kool-13.jpg

Không chỉ ở Bước Chân Vào Đời, Quỳnh Kool cũng khóc nhiều trong các phim Đừng Làm Mẹ Cáu, Gara Hạnh Phúc, Chúng Ta Của 8 Năm Sau. Nữ diễn viên gây ấn tượng khi khóc rất chân thực, mắt mũi đỏ hoe, ánh mắt lộ rõ vẻ buồn bã u sầu nhưng gương mặt vẫn rất xinh đẹp, không rơi vào trường hợp cố rơi nước mắt đến nhăn mặt nhíu mày.

quynh-kool-4.jpg

Thậm chí trong phim Chúng Ta Của 8 Năm Sau, Quỳnh Kool còn có một cảnh khóc xứng đáng 10 điểm khi nhân vật của cô dùng mái tóc dài che bớt gương mặt như muốn giấu đi nỗi đau đớn của mình nhưng vẫn để lộ ánh mắt bàng hoàng, thảng thốt và long lanh nước mắt.

qc.jpg
Sơn vũ - Ảnh: FBNV
